Lisanne de Witte wint de 400 meter op de NK atletiek, maar de zaak rond Madiea G. overschaduwt de wedstrijd

Lisanne de Witte wint de 400 meter. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bijna op haar gemak loopt Lisanne de Witte zondagmiddag op de 400 meter bij de NK atletiek in Den Haag naar de nationale titel. Ze kroonde zich in een tijd van 52,29 tot opvolgster van de vrouw die afgelopen week als Madiea G. in het nieuws kwam, omdat ze als verdachte van drugssmokkel in een Duitse cel bleek te zitten.

Het ontbreken van de titelverdedigster werd bij op het Haagse sportpark niet benoemd, maar het zal weinigen op de tribune zijn ontgaan waarom G. er niet was, nadat de zaak afgelopen week publiek werd.

Haar collega-atleten wisten al langer dat er iets speelde. Toen G., meervoudig nationaal kampioene op de 400 meter, een maand geleden niet kwam opdagen bij een van de verplichte estafettetrainingen, was dat een veeg teken. Zomaar wegblijven was niets voor de 26-jarige Amsterdamse.

Vanuit de Atletiekunie werd geprobeerd contact met haar op te nemen, maar dat lukte niet. Na een paar dagen vergeefse telefoontjes kreeg de sportbond via haar familie te horen dat er iets speelde. Wat precies wilde de familie uit privacy-overwegingen niet toelichten.

Ondertussen gingen er steeds wildere geruchten rond op trainingscentrum Papendal, maar de Atletiekunie wist er nog altijd niet het fijne van. Technisch directeur Ad Roskam: ‘Pas na vier weken kregen we het te horen, toen de berichtgeving na een Duits persbericht in een stroomversnelling kwam.’

‘Dat nieuws sloeg in als een bom’, vertelt Bart Bennema, sprintbondscoach. Veel meer wil hij er aan de rand van de Haagse atletiekbaan niet over kwijt.

Wat kan hij er nog over zeggen? Hijzelf en de atleten weten niet meer dan in de krant te lezen viel. Dat G. bij een routinecontrole vertelde dat ze op weg was naar een training in Düsseldorf. Hoe de douaniers haar niet geloofden en 50 kilogram xtc en crystal meth vonden, verstopt in dozen van sportschoenen. En dat vrijdag haar Nederlandse advocaat tegenover het AD liet weten dat er geen aanleiding is om te vermoeden dat de atlete in de val is gelokt.

Het nieuws was een klap voor de andere estafetteloopsters en ook voor de onlangs aangestelde Zwitserse estafettecoach Laurent Meuwly. ‘Het was een schok’, vertelt hij. ‘Ik ken haar al langer, al van voor ik naar Nederland kwam, en aanvankelijk gingen mijn gedachten vooral naar haar uit en naar de situatie waarin ze is beland.’

Lisanne de Witte heeft de 400 mtr gewonnen en groet haar zus Laura. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tegelijkertijd had Meuwly ook een professionele reflex. Hij wist dat hij hoogstwaarschijnlijk een van zijn ­beste estafetteloopsters voor de 4x400 meter kwijt is, want hoewel ze nog niet veroordeeld is, belooft de verlenging van haar voorlopige hechtenis met 90 dagen weinig goeds.

G. was een van de motoren in de ploeg die afgelopen voorjaar in Yokohama kwalificatie voor de wereldkampioenschappen in Doha (over twee maanden) afdwong. Ze heeft als een van de weinigen in Nederland een 400-metertijd van onder de 52 seconden in de benen. Meuwly: ‘Er staat niet direct een atleet van hetzelfde niveau in de coulissen klaar.’

Zonder de ervaren G., die in haar loopbaan ook regelmatig de 4x100 meter liep, zijn de kansen op een goed WK-resultaat geslonken. De spoeling onder 400-meterloopsters is dun en ook G.’s ervaring op de zo belangrijke wissels zal worden gemist. ‘Op de 4x100 meter zouden we zoiets nog op kunnen vangen, maar op de 4x400 meter ga je al gauw van een finaleplaats naar een anonieme uitslag in de achterhoede.’

Op 6 augustus komt de estafetteploeg, met onder meer kersverse na­tionaal kampioene De Witte, weer bij elkaar. Meuwly staat dan voor de lastige taak om een oplossing te vinden voor het wegvallen van G.. ‘Ik heb geen invloed op haar situatie’, zegt de Zwitser. ‘Ik kan alleen iets aan de sportieve zijde betekenen en dat wordt moeilijk. De meiden weten dat we snelheid en vermogen hebben ingeleverd. Dat legt druk op iedereen.’

De Witte, die zich op de 400 meter al voor het WK gekwalificeerd heeft, wilde niet al te veel kwijt over de kwestie. Ze was op zondagmiddag vooral bezig geweest met zichzelf, vertelde de 26-jarige die in 2017 ook al Nederlands kampioene werd werd en vorig jaar brons veroverde op het EK in Berlijn. Ze wilde testen of de hamstringblessure die ze een maandje geleden opliep voorbij was en was verbaasd hoe gemakkelijk het ging. ‘Daar was ik heel blij om. Ik heb geen moment last gehad van mijn hamstring.’

Uiteindelijk gaf De Witte wel toe dat de situatie met G. haar geraakt heeft. ‘Ik denk dat dit heel jammer is, voor haar, voor ons, voor iedereen.’