Liren Ding was het grootste slachtoffer van het mislukte experiment in Stavanger

Ding – Mamedjarov. Beeld de Volkskrant

Het remisepercentage was hoger dan in voorgaande jaren en de kwaliteit van de tiebreakpartijen daalde in de loop van het toernooi naar een bedenkelijk niveau.

De Chinees Liren Ding was het grootste slachtoffer van het bijzondere reglement. In het klassieke spel was hij uitstekend op dreef. Hij versloeg Caruana en Mamedjarov en verloor geen enkele partij. Hij verzuimde zijn prestatie te bekronen door Magnus Carlsen uit een zeer matige stand met remise te laten ontsnappen. Als ­Norway Chess een gewoon toernooi was geweest, had Ding met Carlsen om de eindzege gestreden.

Maar een reeks nederlagen in de ­tiebreaks wierp Ding terug in het klassement, ver achter Carlsen. Terwijl hij na ­remises meestal genoegen moest nemen met een half punt, voegde de snelschaakspecialist Carlsen steeds anderhalf punt aan zijn score toe door al zijn armageddon-partijen te winnen. ‘Het klopt niet dat Ding zo laag staat’, zei oud-wereldkampioen Vishy Anand. ‘Vier uur hard werken mag niet lager beloond worden dan een inspanning van hooguit twintig minuten.’

Ding liet zich niet ontmoedigen door zijn misfortuin in de tiebreaks. In de ­zevende ronde won hij een van de beste partijen van het toernooi.

Ding – Mamedjarov

Stavanger 2019

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. f3 d5 4. cxd5 Pxd5 5. e4 Pb6 6. Pc3 Lg7 7. Le3 0-0 8. Dd2 e5 9. d5 c6 10. h4 cxd5 11. exd5 P8d7 12. h5 Pf6 13. hxg6 fxg6 14. 0-0-0 Ld7 15. Kb1 Tc8 16. d6 e4 17. fxe4 Pg4 18. Lg5 De8 19. Pf3 Tf7 20. De1 Tc5

De spelers hadden nauwelijks bedenktijd nodig om deze scherpe stelling te bereiken die bekend is uit enkele recente partijen.

21. Ld2 Le6 22. e5! Lxe5

Na 22 ... Pa4! (niet 22 ... Pxe5 23. Pg5) heeft zwart voldoende tegenspel.

23. Ld3 Pa4

Een zet te laat. In deze stelling is 23 ... Pc4 24. Lxc4 Txc4 25. Pxe5 Pxe5 26. Lg5 (26. Dxe5? Lf5+) 26 ... Tf5 zwarts beste kans.

24. Pxe5 Txe5

Diagram links

25. Dh4

Nog sterker is 25. Dg3..

25 ... Th5 26. Dg3 Pxc3+

Meer kans op verdediging biedt 26 ... Txh1 27. Txh1 Pc5.

27. Lxc3 Da4 28. d7! Td5

Of 28 ... Dxa2+ 29. Kc1 Lxd7 30. Txh5 gxh5 31. Db8+ Tf8 32. Lxh7+ en wint.

29. Lc2 Dxd7 30. Lb3 Txd1+ 31. Txd1 Dc8 32. Dh4 Pf6

Diagram rechts

Het lijkt alsof heeft zwart zich heeft gered. Na 33. Lxf6 volgt immers 33 ... Lxb3 34. axb3 Df5+. Maar wit heeft beter.

33. Td6! Lxb3 34. Txf6

Zwart geeft op.