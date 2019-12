Liren Ding ontwikkelt zich tot de uitdager van Magnus Carlsen

De Chinees won het toernooi in St. Louis, bereikte de finale van de World Cup en sloot het jaar af met de hoofdprijs in de London Chess Classic.

Ding (27) liet in Londen in twee korte ­tweekampen nog eens zien hoe sterk hij is geworden. Eerst versloeg hij overtuigend de Armeniër Levon Aronian, waarna hij zijn beste spel in de finale etaleerde ­tegen de Fransman Maxime Vachier-­Lagrave, die in tien spannende partijen Carlsen met 5,5-4,5 had geëlimineerd.

Tegen Ding had Vachier niets in te brengen. In het eerste duel ontsnapte hij nog met een half punt uit een verloren stand, maar in het tweede was hij niet bestand ­tegen Dings subtiele positiespel in de stijl van Tigran Petrosian. Door de merkwaardige puntentelling – winst in een klassieke partij werd met 6-0 buitensporig ­beloond – was het resterende rapid- en blitz­gedeelte van de finale een formaliteit.

Vol zelfvertrouwen keek Ding vooruit naar volgend jaar. ‘Ik heb laten zien dat ik het in mijn beste vorm tegen iedereen kan opnemen. Nu heb ik drie maanden de tijd om uit te rusten en me voor te bereiden op het kandidatentoernooi.’

Het klonk als een waarschuwing. Ding weet dat hij de gevaarlijkste tegenstander is die Carlsen in de volgende WK-match kan treffen.

Ding – Vachier-Lagrave

Londen 2019

1. c4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e5 6. 0-0 Pge7 7. d3 d6 8. a3 a5 ­9. Tb1 0-0 10. b3 Tb8 11. Lb2 h6 12. Pd2 Le6 13. Pd5 b5 14. e3 Dd7 15. Te1 Lg4 16. Dc2 Tfc8

Onnauwkeurig. Na de volgende zet is zwart gedwongen op d5 te ruilen.

17. Pe4 Pxd5 18. cxd5 Pe7 19. Pd2

Nu zal na a3-a4 het ideale veld c4 ­vrijkomen voor het paard.

19 ... Lh3 20. Lh1 Pf5 21. a4 h5 22. axb5 Txb5 23. Ta1 h4 24. Lc3 Ta8 25. Ta4 Dd8 26. Lf3 Tab8 27. Tea1 Lh6 28. Te1

Wit heeft de tijd en elimineert de offers ... Pxe3 en ... Lxe3.

28 ... Dg5 29. Pe4 Dd8 30. Ta3 Pe7 31. Pd2 Pf5 32. Dd1 Lg7 33. g4 Ph6 34. Kh1 f5

Alleen wit zal profiteren van de opening van de g-lijn.

35. gxf5 gxf5 36. Tg1 Dd7 37. De2 Kh8

Diagram links

38. Ta4!

De beslissende versterking van de aanval.

38 ... Txb3 39. Txh4 Txc3 40. Txh3 a4 41. e4 Tc2 42. Th5 f4 43. Dd1 Tbb2 44. Pc4 a3 45. Lg4 Dd8 46. Pxb2 Txb2 47. Le6 a2

Diagram rechts

48. Txg7! Kxg7

Of 48 ... Tb1 49. Tg1 Txd1 50. Txh6 mat.

49. Dg1+ Kf8 50. Tf5+

Zwart geeft op.