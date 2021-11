Lionel Messi toch weer de beste, ondanks de kritiek

Lionel Messi is verguld met zijn zevende Gouden Bal. Beeld EPA

Lionel Messi toonde zich in de toespraak na zijn zevende Gouden Bal voorstander van een vergulde bal voor verliezer Robert Lewandowski. Eentje voor diens verdiensten in 2020, toen er geen uitreiking was.

De bal van 2021 is gewoon voor Messi, voor de beste voetballer aller tijden, die na vorig seizoen verhuisde van Barcelona naar Paris Saint-Germain en maandag met vrouw Antonella en drie zoons als winnaar over de rode loper liep in zijn nieuwe woonplaats, Parijs dus. Lewandowski hield zich groot, matig bedeeld als hij was met de prijs voor beste aanvaller.

Onvrede

Media klaagden. Coryfeeën verhieven hun stem. Messi zijn zevende bal, een record, twee meer dan de definitief op achterstand gezette rivaal Ronaldo, de man met rugnummer 7. Onvrede borrelde naar de oppervlakte, zoals vaker als Messi wint, bijvoorbeeld als hij met Barcelona weer eens vroegtijdig was uitgeschakeld in de Champions League, zoals ook in 2021, met Ronald Koeman als trainer.

De Gouden Bal is een individuele prijs. Niet voor degene met de meeste bekers, maar voor de beste voetballer, hoe moeilijk dat ook te meten valt in een teamsport. Messi is de beste, in potentie zeker, zelfs nu hij 34 is. Hij heeft de ‘pech’ dat hij altijd naast de meetlat van zijn eigen genialiteit ligt. En dan was hij niet zo goed als in sommige eerdere jaren, terwijl Lewandowski juist zichzelf overtrof.

De Pool was vooral geweldig in 2020, maar ja, uitgerekend in dat jaar loofde France Football de bokaal niet uit vanwege corona. Daardoor had hij sowieso de sympathie van velen. Dan had hij toch in 2021 kunnen winnen, ook een subliem jaar, als in een optelsom?

Meer gevaar

Daarbij gaat genialiteit ook vervelen in bepaalde kringen. Ja, zeggen ze dan, Messi wandelt over het veld. Wie naar de statistieken kijkt, ziet dat het wel meevalt, dat hij zich oplaadt voor acties die anderen nooit van hun leven zullen beheersen. Lewandowski maakte in de periode van beoordeling door de jury, een panel van journalisten wereldwijd, meer doelpunten. Maar Messi had meer assists, creëerde veel meer kansen en had oneindig meer dribbels. Hij stichtte veel meer gevaar. En hij won de Copa América, terwijl critici altijd riepen dat hij nooit een grote prijs won met zijn land Argentinië.

Maar ja, Messi wint vaak en dat is saai, zoals een wereldtitel van racer Max Verstappen weer eens iets anders zal zijn dan eentje voor Lewis Hamilton. Messi was eventjes niet vooruit te branden, maar dat was in 2020, in de eerste helft van het seizoen, en dat telde niet mee voor deze bal. Na de winterstop had hij een geweldig half jaar bij Barcelona. Hij werd voor de achtste keer topscorer met dertig goals in de Spaanse competitie, elf minder dan Lewandowski met Bayern in Duitsland, die nota bene het record van Gerd Müller verbeterde. Maar in alle andere statistieken was Messi dus veel beter. Menigeen had rolmodel Lewandowski de bal gegund, maar zo ging het dus niet maandag. Want Messi is beter. Nog steeds.