Lionel Messi naar Miami? Daar is de Argentijnse vedette toch veel te groot voor

Het laatste optreden van Lionel Messi in het shirt van Paris Saint-Germain. De Argentijn staat klaar om een hoekschop te nemen Clermont Foot. Paris SG verloor zaterdag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in Frankrijk (2-3). Beeld Getty Images

Na maanden van speculatie over zijn toekomst maakte Lionel Messi (35) woensdag bekend dat hij in de Verenigde Staten zal gaan voetballen. De Argentijnse wereldkampioen is de laatste aanwinst van Inter Miami CF, de club van deeleigenaar David Beckham. Messi verkoos de staat Florida boven een terugkeer naar Barcelona of een lucratief dienstverband in Saoedi-Arabië.

‘Ik heb besloten om naar Miami te gaan’, onthulde Messi in een interview met de Spaanse kranten Sport en Mundo Deportivo. De deal moet nog worden afgerond, sprak de stervoetballer, maar ‘dit is de weg waarvoor we kiezen’.

De komst van Messi is een mijlpaal voor de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Er moest een speciale beloningsconstructie voor worden bedacht. Volgens Amerikaanse media zal hij delen in de inkomsten van Apple TV, de streamingdienst die de wedstrijden uit de MLS sinds dit seizoen exclusief aanbiedt voor abonnees. Daarnaast krijgt hij een aandeel in de club en is hij een van de uitzonderlijke spelers voor wie het salarisplafond mag worden opengebroken.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Het sportieve aspect is minder aantrekkelijk voor Messi. Vergeleken bij Europese reuzen als Barcelona en Paris Saint-Germain is Inter Miami een kind dat net heeft leren lopen. De club werd opgericht door Beckham en vastgoedmiljardair Jorge Mas en debuteerde in 2020 in de MLS. De afgelopen drie seizoenen haalde Miami slechts eenmaal de play-offs.

Ook nu staat Miami onderaan in de oostelijke divisie. Het kostte de Engelse coach Phil Nevillevorige week zijn baan. Tata Martino, voormalig bondscoach van Argentinië, zou favoriet zijn om hem op te volgen.

Jonge, fitte voetballers

Messi verhuist naar een competitie waar jonge, fitte voetballers, veelal uit Latijns-Amerika tegenwoordig de dienst uit maken. Op technisch en tactisch vlak loopt de MLS nog altijd achter op Europese competities, maar uitbuiken is er niet meer bij.

Juist de vaak wandelende Messi zal ondersteuning nodig hebben van een uitgebalanceerde selectie. Voormalig Feyenoorder Nick Marsman is momenteel reservedoelman in Miami. Het aantal sterren dat mag worden aangetrokken is door het salarisplafond beperkt.

Messi volgt het spoor van Beckham, die in 2007 bij Los Angeles Galaxy tekende en het Amerikaanse voetbal een flinke impuls gaf. In zijn contract met de competitie liet de Engelsman opnemen dat hij op een dag een club mocht beginnen. Het werd Miami. In 2018 kreeg Beckham zijn licentie. Messi was een van de prominenten die hem via een videoboodschap feliciteerde. ‘Wie weet zul je me over een paar jaar bellen’, grapte de Argentijn.

Houtje-touwtjestadion

Gesteggel om de locatie van een nieuw stadion bemoeilijkte de start van Inter Miami. Pas vorig jaar kreeg de club toestemming voor de bouw van een nieuw onderkomen in de stad: het multifunctionele Freedom Park, met plaats voor 25 duizend toeschouwers, zal in 2025 in gebruik worden genomen.

Volgens doelman Marsman is Messi eigenlijk te groot voor Miami. Tegen ESPN zei hij: ‘Ik denk dat onze club er alleen nog niet klaar voor is. We hebben een tijdelijk stadion en de mensen kunnen gewoon het veld oplopen. Er zijn geen hekken bijvoorbeeld. Er is geen beveiliging als we van het trainingsveld naar het stadion lopen, maar ik hoop wel dat hij komt.’

Het is de vraag of Messi het nog in het roze shirt van Inter Miami zal meemaken. Dit seizoen zal hij zijn thuiswedstrijden spelen in het Drive Pink Stadium. Het simpele bouwwerk staat naast een snelweg bij Fort Lauderdale, op een uurtje rijden van het mondaine Miami Beach. Het is een tijdelijk stadion met vier losstaande tribunes, in allerijl neergezet in aanloop naar het debuutseizoen. Voor Messi zal het decor even wennen zijn.

De MLS hoopt met de viervoudig Champions League-winnaar meer belangstelling te genereren, zoals Pelé dat dat in de jaren 70 deed en later ook gebeurde met Beckham en, in mindere mate, met sterspelers als Zlatan Ibrahimovic en Andrea Pirlo.

Kort na de aankondiging van woensdag was het Messi-effect al te zien: kaartjes die normaal gesproken voor een paar tientjes te koop zijn, waren ineens honderden dollars waard. ‘We zijn verheugd dat Messi deze zomer naar de MLS wil komen’, reageerde de competitie. ‘We kijken ernaar uit om een van de beste voetballers ooit te verwelkomen.’

In eigen land moet de MLS nog altijd voorrang geven aan de Engelse Premier League en de Mexicaanse Liga MX, die beiden meer kijkers trekken. Hoe dan ook zal het voetbal in Amerika de komende jaren meer in de schijnwerpers staan: volgend jaar wordt de Copa America in de VS gespeeld, twee jaar later volgt het WK, dat samen met Mexico en Canada wordt georganiseerd.

Messi kan mogelijk in juli zijn debuut maken voor Miami. Door de komst van de Argentijn kan het Amerikaanse publiek alvast van dichtbij zien hoe een wereldkampioen te werk gaat.