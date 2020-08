Lionel Messi is klaar met FC Barcelona en wil onmiddellijk vertrekken

Supporters van de Spaanse voetbalclub zijn niet blij met het besluit van clubicoon Lionel Messi. Beeld Reuters

Het contract van Messi loopt nog één jaar door. Er is onduidelijkheid over de clausule waarin zou staan dat hij dan 700 miljoen euro moet kosten, een bedrag dat mogelijk alleen te betalen is door de sjeiks van Manchester City, waar zijn vroegere trainer Guardiola werkt, en Paris Saint-Germain, waar zijn kameraad Neymar voetbalt. Ook is zijn naam al genoemd in verband met Internazionale uit Milaan.

Messi zou het contract volgens Spaanse media eenzijdig mogen opzeggen voor een bepaalde datum. Die dag in juni is weliswaar voorbij, maar door het uitlopen van het seizoen door de coronacrisis is de status onduidelijk. Barcelona heeft bevestigd dat Messi wil vertrekken.

Oud-ploeggenoot Carles Puyol sprak zijn respect uit voor Messi, ‘mijn vriend’. De president van Catalonië, Quim Torra, meldde op Twitter dat Messi altijd welkom blijft. De beslissing van Messi, die hij naar het schijnt communiceerde per aangetekende brief, is van grote invloed op Ronald Koeman, die vorige week werd aangesteld als trainer van Barcelona.

Koeman heeft een vrijbrief gekregen om een ander team te bouwen, na een mislukt seizoen dat eindigde met de nederlaag tegen Bayern München (8-2) in de kwartfinales van de Champions League. Het regent namen van spelers die moeten vertrekken, onder wie Messi’s buurman en vriend Luis Suarez, en anderen die zouden moeten blijven of komen. Koeman wilde zijn team volgens de Spaanse pers rondom Messi bouwen, al liet de dribbelaar al eerder doorschemeren dat hij geen toekomst voor zichzelf ziet bij de club. Messi zou laaiend zijn over het verplichte afscheid van Suarez. In dat geval is hij dus indirect boos op Koeman.

Messi, die zich naar buiten toe zelden uit, is hevig teleurgesteld in het beleid van voorzitter Bartomeu, onder meer bij de aanstellingen van trainers en bij het transferbeleid, dat de laatste jaren mede gestalte kreeg door de al opgestapte technisch directeur Eric Abidal. Barcelona deed tal van miskopen en wist sinds 2015 geen Champions League meer te winnen. Messi won de Champions League vier keer met Barcelona. Hij is zesvoudig winnaar van de Gouden Bal, voor de beste voetballer ter wereld.