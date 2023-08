Lionel Messi brengt dit keer New York in vervoering: ‘Ongelooflijk wat hij allemaal teweegbrengt’

Fans bij een Messi-spandoek voor de wedstrijd tegen New York Red Bulls. Beeld AP

De paniek slaat toe op de tribune van de Red Bull Arena in New Jersey. De naam van Lionel Messi (36) ontbreekt in de startopstelling van Inter Miami CF, op bezoek bij New York Red Bulls. ‘We willen ons geld terug’, schreeuwt een supporter die minstens 350 dollar voor een kaartje heeft betaald. De woede van een jonge fan in het wit-blauwe tricot van Argentinië richt zich op Miami-coach Gerardo ‘Tata’ Martino, die het waagt om Messi rust te gunnen.

De Argentijn mag even bijkomen van een stormachtige debuutmaand op Amerikaanse bodem. Zijn keuze voor de Major League Soccer (MLS) bleek vooralsnog een schot in de roos. Commercieel was het bij voorbaat een succes, onder meer door deals met zendgemachtigde Apple TV en Adidas, maar ook sportief pakt de keuze van Messi wonderwel uit. Na negen wedstrijden staat de teller op elf doelpunten.

Met Messi erbij won Miami al zijn wedstrijden, waar het daarvoor het slechtste team van de MLS was. Ook de komst van Barcelona-vrienden Sergio Busquets en Jordi Alba hielp. Eerder deze maand won Miami de Leagues Cup, een bekertoernooi tussen Amerikaanse en Mexicaanse clubs. Ook de nationale bekerfinale is inmiddels bereikt.

Reservebank

Pas zaterdag maakt Messi zijn debuut in een competitiewedstrijd. Althans, als hij zal invallen. Bij de warming-up is hij nergens te bekennen. Vlak voor de aftrap komt hij de spelerstunnel uit en wandelt hij onder luid gejuich naar zijn plek op de reservebank. Op de perstribune staat een Argentijnse journalist om de zoveel minuten op om even te kijken of Messi er nog zit.

Na zes minuten wedstrijd begint het massale spreekkoor dat het getrommel van de fanatieke Red Bulls-aanhang overstemt: ‘We want Messi! We want Messi!’ Het zal aanhouden tot de 60ste minuut, wanneer de wereldkampioen dan eindelijk mag invallen.

De ‘Messi Mania’ is compleet in Harrison, New Jersey, op een korte treinrit van hartje New York City. Op elke straathoek worden namaakversies van de roze Miami-shirtjes van Messi verkocht. Een vrouw met een baby op haar rug probeert ze te slijten aan voorbijmarcherende supporters. Storm loopt het niet: zeker de helft van de bezoekers beschikt al over een Messi-shirtje van Miami, Barcelona of het Argentijnse elftal.

Michelle Kaufman maakt de gekte rondom Messi de afgelopen weken van dichtbij mee. Het werk van de verslaggever van de Miami Herald is sinds de komst van de Argentijn drastisch veranderd. ‘Vroeger was ik vaak de enige journalist bij de training. Ik kon zo het veld op lopen en met de coach praten’, zegt Kaufman. ‘Bij de eerste training van Messi, waar we vijftien minuten bij mochten zijn, waren er ineens tweehonderd verslaggevers. Ik mag nu naar uitwedstrijden van mijn krant. Ik heb een podcast. Alles is veranderd.’

Times Square

De beveiliging in het Red Bull Arena is opgevoerd voor de komst van Messi. Stewards waken voor mogelijke veldbestormers. De stervoetballer wordt geschaduwd door een persoonlijke bodyguard, zelfs wanneer hij in het veld staat. De man, een voormalige navy seal, loopt als een grensrechter langs de zijlijn om op gelijke hoogte met Messi te blijven.

‘Het is ongelofelijk wat hij allemaal losmaakt’, zegt Kaufman. Het competitiedebuut van Messi wordt zaterdagavond live uitgezonden op een groot scherm op Times Square, waar honderden mensen zich in de buitenlucht aan Messi vergapen. In het stadion klinken kreten van opwinding wanneer hij de bal aanraakt.

Spreken met de media doet hij niet, hetgeen in de VS hoogst ongebruikelijk is. De grootste sterren uit de NBA en NFL staan voor én na wedstrijden de pers te woord, meestal in de kleedkamer, maar voor Messi wordt, tot frustratie van de journalisten die hem volgen, een uitzondering gemaakt. Pas weken na zijn komst gaf de zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar voor het eerst een persconferentie. Hij was gelukkig in Miami, zei Messi. Zijn gezin ook.

‘Niets is onmogelijk’

Kaufman was een van de vier journalisten die een persoonlijk gesprek met hem kreeg toegewezen. ‘Hij is totaal niet benaderbaar’, zegt ze, ‘maar als je hem dan te spreken krijgt, is hij bijzonder vriendelijk, bescheiden en welwillend.’

In het team van Miami is Messi ‘een van de jongens’, zegt Kaufman. Naast Busquets en Alba zou hij vooral met de jongere spelers in de selectie optrekken.

Een van hen, de 18-jarige Benjamin Cremaschi, is zaterdag de ontvanger van een briljante steekbal van Messi. De verdedigers om hem heen lijken versteend door het passje – als Messi de bal terugkrijgt, kan hij vogelvrij intikken. Het doelpunt in de 89ste minuut is de doodsteek voor thuisploeg Red Bulls: 0-2.

‘Niets wat hij doet, kan me nog verbazen’, zegt coach Martino na afloop, maar het knapste kunstje van Messi in Miami moet mogelijk nog komen. Zijn club moet in de laatste twee maanden van de competitie een gat van elf punten dichten om de play-offs te halen. ‘Het wordt lastig’, zegt Kaufman, ‘maar met deze man erbij lijkt niets onmogelijk.’