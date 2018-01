Lionel Messi breekt als eerste voetballer door salarisgrens van 100 miljoen per seizoen

Achterstallige belastingen

In het contract met Messi is een afkoopsom van 700 miljoen euro opgenomen. Hij mag voor niets weg als Catalonië zich afscheidt van Spanje en Barcelona niet langer kan spelen in grote Europese toernooien. Messi heeft in 2016 volgens Der Spiegel 12 miljoen aan achterstallige belastingen betaald aan de Spaanse fiscus. Hij is twee jaar geleden al eens veroordeeld tot 21 maanden celtraf wegens belastingfraude. Hij hoefde de straf niet uit te zitten, omdat het zijn eerste veroordeling was.



Uit documenten van Der Spiegel zou blijken dat er vijf jaar geleden namens Messi gesprekken zijn gevoerd over een overgang naar aartsrivaal Real Madrid. Een advocaat zou uit naam van de familie in juni 2013 onderhandelingen hebben gevoerd. Real Madrid zou het contract van Messi bij Barcelona voor 250 miljoen hebben willen afkopen.



Real ontkent dat er onderhandelingen zijn geweest. Messi's advocaat noemt de publicatie van Der Spiegel onwettig.