Linksom of rechtsom moet Slot er een linksbenige linksback bij

Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi in duel met Milan van Ewijk van Heerenveen. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Als er iemand geen gezucht en gevloek verdient, is het wel de nijvere Feyenoord-back Marcus Pedersen. De Noor liep zich zaterdagavond tegen Heerenveen de longen uit het lijf, hielp een paar keer zijn centrumverdedigers met indrukwekkende sprints uit de brand, dook nog op voor Heerenveen-doelman Noppert, maar werd tegengehouden door een handicap: hij is rechtsbenig en stond linksback. Daardoor stokte menige aanval over links, met de nodige gvd’s vanaf de tribune tot gevolg.

Feyenoord-Heerenveen (0-0) was mede door de gemankeerde linksback best een verzoeking. Heerenveen trok zich terug met soms wel negen man, onder wie drie centrale verdedigers. Feyenoord-coach Arne Slot: ‘Er was daardoor alleen nog een klein beetje ruimte aan de zijkanten. Ons aanvalsspel liep over rechts beter. Dat komt ook omdat bij ons een rechtsbenige speler linksback staat. Daardoor krijg je geen goede, harde voorzetten.’

Feyenoord speurt al maanden stad en land af naar een goede linksbenige linksback, want het wist dat Tyrell Malacia zou vertrekken. De kersverse Peruaanse aanwinst Marcos López is inmiddels in Rotterdam, maar wordt niet direct gezien als eerste keus.

Het werpt automatisch de vraag op waarom er vandaag de dag nog steeds maar zo weinig spelers tweebenig zijn. Of op zijn minst met hun mindere been behoorlijk kunnen trappen. ‘Dilrosun, maar ja die moet natuurlijk naar zijn linkerbeen,’ sprak NOS-commentator Frank Wielaard toen Feyenoord-aanvaller Javaîro Dilrosun de bal voor zijn rechtervoet kreeg in kansrijke positie.

Het grote voordeel van tweebenigheid werd jarenlang uitgedragen door recordinternational Wesley Sneijder. Dat hij kon wegdraaien, kappen, passen en schieten met links en rechts gaf hem een voordeel tegenover zijn puur linksbenige concurrent Rafael van der Vaart. Deels was die tweebenigheid aangeboren, deels ook gestimuleerd door jeugdtrainer Patrick Ladru.

Volgens Slot is er bij een eerste elftal geen tijd om veel aandacht aan de ontwikkeling van het mindere been te schenken. ‘Er zijn zo veel dingen die wij moeten trainen, en dit onderdeel heb je niet snel aangeleerd. Het is vooral iets voor jeugdtrainers.’

Heerenveen-coach Kees van Wonderen probeert ook bij het eerste elftal flankspelers specifieke acties te laten trainen waardoor ze wel met hun mindere been moeten passen. ‘Maar om echt tweebenig te worden, dat zit vooral in de speler zelf. Bij Twente was Dusan Tadic elke dag nog een uur bezig om acties met links en rechts uit te voeren. Maar je kunt er niet bij 25 spelers iedere dag bovenop zitten, je kan ze wel proberen een spiegel voor te houden. Zeker voor een flankspeler is tweebenigheid belangrijk. Je bent minder voorspelbaar en kunt makkelijker een assist geven. En clubs kijken naar statistieken. Toch denken veel spelers: lul maar raak.’

Van Wonderen kreeg als jeugdspeler zelf onderricht van techniekgoeroe Wiel Coerver. ‘Ik werd niet alleen gedwongen te passen met links en rechts, maar ook om met beide benen te passeren. Zo kreeg ik steeds meer gevoel in beide benen.’

Toch voelt de Heerenveen-trainer, zeker wat aanvallers betreft, ook wel voor de theorie van hockeycoach Marc Lammers die stelt dat je juist je sterke punten moet perfectioneren. Zijn spits Sydney van Hooijdonk zal Van Wonderen daarom niet opdragen om tijdens trainingen alleen maar met links af te werken. ‘Zijn vader (oud-spits Pierre van Hooijdonk, red.) is multimiljonair geworden doordat hij zo hard op zijn rechterbeen had getraind.’

Van Hooijdonk senior (46 interlands) zelf in een eerder interview: ‘Er zijn zat situaties geweest dat ik veel had gehad aan een goed linkerbeen, maar ik probeerde steeds zo te lopen dat ik uitkwam voor mijn rechterbeen waar ik vanaf mijn vierde in heb geïnvesteerd. Ik denk niet dat ik zover was gekomen als ik voor beide benen een 8 had, in plaats van een 10 voor rechts en een 4 voor links.’

Volgens Fred Duijnstee, schrijver van het boek De route naar tweebenigheid is het mogelijk om spelers op latere leeftijd tweebenig maken. Duijnstee heeft een eigen voetbalschool en werkte bij de Regionale Talenten Opleiding van FC Utrecht, daarvoor was hij professioneel contrabassist. ‘Net als in de muziek gaat het om timing, ritme, anticiperen en hard studeren zodat je ergens op kunt terugvallen als je op dat podium staat. Natuurlijk ook om talent. Aanvallers die tweebenig willen worden, dat lukt wel. Verdedigers zijn meestal wat houteriger, hebben minder balgevoel. Maar het kan.’

Hij wijst op Joël Veltman en Denzel Dumfries. ‘Veltman moest bij Ajax ineens weer rechtsback spelen. Dat ging eerst moeizaam, maar plots gaf hij goede voorzetten, zelfs met zijn mindere linkerbeen. Die had er echt in geïnvesteerd. Dat gerotzooi om een bal naar je goede been te krijgen, ziet er niet uit en kost te veel tijd. Een paar uur per dag gericht erop trainen en het behoort tot het verleden.’