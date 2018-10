Lineth Beerenstyn stapt tegen Denemarken uit de schaduw van Vivianne Miedema

Het Nederlands damesvoetbalelftal won in Viborg met 1-2 van Denemarken en is daarmee halverwege de route van herstel na de nederlaag tegen Noorwegen vorige maand.

Lieke Martens snelt naar Lineth Beerensteyn, die de 1-1 heeft binnen gekopt. In blessuretijd zou ze nogmaals scoren. Foto ANP

Met verve trad Lineth Beerensteyn de afgelopen week uit de slagschaduw van Vivianne Miedema, de spits die op weg is allerlei records te breken. Net als vrijdag in Breda scoorde Beerensteyn, 1,61 meter klein, tegen Denemarken. Opnieuw met het hoofd. En deze keer ook nog een keer met de voet.

In de blessuretijd viel dinsdag de winnende treffer die bijna symbolisch was voor deze play-off van de vrouwenploeg. De hoekschop van Spitse viel knullig op het dijbeen van invaller Miedema, waarna de bal voor de voet van Beerensteyn rolde. Zij scoorde eenvoudig. Het was haar derde doelpunt van de vier in totaal tegen Denemarken, terwijl Miedema lang met chagrijn op de bank zat.

Route van herstel

Nederland is na de 1-2 in Viborg (thuis 2-0) halverwege de route van herstel, nadat vorige maand door een nederlaag tegen Noorwegen directe kwalificatie was gemist. In november zijn de finales van de play-offs tegen Zwitserland, met een plaats op het WK in Frankrijk als inzet. Eerst thuis. Precieze data en stadion zijn nog niet bekend. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman speelde redelijk en gepassioneerd, hoewel de ploeg na rust goed wegkwam. Met name topspeler Pernille Harder miste uitstekende kansen.

De prestatie van Beerensteyn was van belang, ook omdat de selectie van de Europees kampioen meer sterke spelers nodig heeft om een volgende stap naar de wereldtop te zetten. Het gaat in de media vaak over Martens, Miedema en Van de Sanden. Beerensteyn, die ook op de vleugel kan spelen, is een totaal ander type spits dan Miedema. Ze is 1,61 meter, tegen Miedema 1,75. Terwijl Miedema een wat trage, luie indruk wekt soms, als afspiegeling van haar zeer effectieve spel in en rond het strafschopgebied, is Beerensteyn altijd onderweg. Ze is snel, sterk en handig. ‘Ik wil het zo goed mogelijk invullen als ik er sta’, zei ze tegen Veronica. En bondscoach Wiegman: ‘Ze zijn twee totaal verschillende types. Dit is echt luxe.’

Topschutter aller tijden

Beerensteyn (donderdag 22) en Miedema (22) zijn jong, waarbij de laatste zich tot een fenomeen ontwikkelde over wie al boeken zijn geschreven. Miedema debuteerde op haar 17e in Oranje. Ze kon het gemiddelde van meer dan een doelpunt per wedstrijd uit het begin van haar interlandloopbaan niet volhouden, doch staat nog steeds op 51 goals uit 66 interlands. Het moet raar lopen wil ze geen topschutter aller tijden worden, want het record van Manon Melis (59) ligt binnen bereik.

Maar ze is eventjes tweede keuze. Ze was niet helemaal fit en dus zat ze vrijdag in Breda op de bank. Omdat Beerensteyn het toen goed deed, was de rolverdeling in Viborg hetzelfde. De loopbaan van Beerensteyn verliep gelijkmatiger. Ze staat op 38 interlands en 9 goals. Ze dwong een transfer af naar Bayern München, de club die door Miedema alweer is ingeruild voor Arsenal.

De doelpunten van Beerensteyn maakten de klus relatief eenvoudig. Vrijdag opende ze de score met een kopbal, uit een voorzet van Van de Sanden, die zelf de 2-0 maakte, ook met het hoofd. Dinsdag waren daar slechts twee minuten werkelijke spanning, nadat Harder in de vierde minuut was gevloerd door Dominique Bloodworth. Nadim benutte de strafschop. Twee minuten later kopte Beerensteyn beheerst in na een voorzet van rechtsachter Van Lunteren.

Zolang het 1-1 bleef, viel weinig te duchten. De Denen moesten met 4-1 winnen. Maar het spel in de tweede helft is een teken van aandacht voor Oranje: het verval was twee keer te groot.

Alleen het begin van de wedstrijd leek derhalve werkelijk op het beslissende duel met Noorwegen, toen Nederland na een paar minuten met 2-0 achterstond. Na al die zeges, na het gewonnen EK, was dat een forse tegenvaller. Het team was niet meer gewend aan verliezen. De internationals gingen tal van gesprekken aan, met elkaar en met de bondscoach. Dat luchtte op.

Wiegman, vrijdag: ‘Ik zag meteen dat de sfeer in het team weer goed was. Iedereen is na de verloren wedstrijd tegen Noorwegen heel kritisch geweest. Op elkaar en op zichzelf. Het moest gewoon beter. Ik heb ook met een aantal speelsters persoonlijke gesprekken gevoerd. Misschien waren we ook iets te veel met onszelf bezig. We hebben heel open gesproken. ’ Linksbuiten Lieke Martens, genomineerd voor de Gouden Bal, prees het gesprek dat ze met Wiegman voerde in Barcelona. Wiegman reisde langs een paar internationals en sprak anderen via Skype.

Met dat goede gevoel moet ook van Zwitserland te winnen zijn, al kan die ploeg met Ramona Bachmann een van de spectaculairste speelsters van het vrouwenvoetbal opstellen.