Lindsay van Zundert: ‘Dit is beste wat me is overkomen in het kunstrijden’

Lindsay van Zundert tijdens haar vrije kür, donderdag in Beijing. Beeld BELGA

Lindsay van Zundert keek met een trots gevoel terug op 18de plaats bij het kunstrijden. Na Na haar 22ste plek op de korte kür zette ze de 16de prestaties neer op de vrij kür. De 17-jarige Nederlandse noteerde in het Capital Indoor Stadium met een totaalscore van 175,81 punten een persoonlijk record. Vorig jaar kwam Van Zundert bij de WK in Stockholm tot 174,50.

Van Zundert, de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds 1976, was op twee kleine foutjes na tevreden over haar oefening. ‘Gelukkig viel ik niet, ik kon mezelf op tijd opvangen. Op allebei de küren heb ik een mooi persoonlijk record neergezet. Daar ben ik heel erg tevreden mee. Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal te hebben mogen meemaken. Het was gewoon echt fantastisch. Het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstrijden.’

Van Zundert ervoer voor de korte kür meer spanning dan voor de vrije kür, zei ze. ‘Het is ook niet niks, een Olympische Spelen. Je wilt presteren voor de mensen die zoveel voor je gedaan hebben, zoals sponsoren. Na de korte kür heb ik niet zoveel last van spanning meer gehad. Bovendien ben ik in trainingen wel vaker wat slordig. In wedstrijden ben ik alerter. Bij trainingen denk ik soms: het is geen wedstrijd, dus het is minder erg als ik een foutje maak. Als ik dat nog iets kan verbeteren, weet ik zeker dat ik in wedstrijden nog iets stabieler ga worden.’

Het speet Van Zundert dat haar familie niet aanwezig kon zijn bij haar olympische debuut. ‘Mijn moeder en iedereen in mijn familie werkt zo hard voor mij. Dankzij hen heb ik dit allemaal kunnen bereiken. Mama steekt er zelfs zoveel tijd in dat ze niet naar haar werk gaat. Ze werkt alleen maar vanuit huis, ze heeft echt een superbaas. Oma is er dag en nacht voor mij, ook voor mijn zusje. Grotendeels draait het bij ons thuis om het schaatsen. Ik moet naar België, ik moet naar Breda, ik moet overal naartoe. Mijn zusje is er ook nog, die leeft er een beetje tussenin. Iedereen staat voor je klaar. Als het moment van de Spelen dan daar is, is het echt jammer dat ze er niet bij kunnen zijn.’