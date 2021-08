Ligue 1 kleurt oranje: dit staat de vele Nederlandse hoofdrolspelers in de Franse competitie te wachten

Wijnaldum in actie tijdens Troyes-PSG (1-2) afgelopen weekend. Beeld EPA

De transferzomer in Frankrijk doet denken aan het Barcelona van Louis van Gaal. Waar eind jaren negentig zowat elke getalenteerde landgenoot van Van Gaal naar Camp Nou trok, is nu de Ligue 1 een extreem geliefde bestemming voor Nederlandse spelers en trainers.

Opvallend, want van de vijf grote Europese competities was de Franse de minst bekende bij het Nederlandse publiek. Zo kwam Memphis Depay in de voorbije jaren relatief buiten beeld tot bloei als sterspeler bij Olympique Lyon. Zijn wedstrijden in Frankrijk waren niet eens op de Nederlandse televisie te zien.

Nu de vernederlandste Ligue 1 wel live te zien is hier (op betaalzender Ziggo Sport) en er meerdere landgenoten hoofdrollen in de Franse competitie zullen vertolken, zet de Volkskrant de nieuwe Nederlandse vooruitzichten op een rij.

Georginio Wijnaldum (PSG)

Niet alleen ’s werelds grootste speler aller tijden tekende deze zomer in de Franse hoofdstad. Ook buiten de komst van Lionel Messi geeft de transferzomer van Paris Saint-Germain een duidelijk signaal af: waar andere Europese topclubs de economische gevolgen van de coronacrisis (of strengere regelgeving) dit seizoen zullen voelen, is in Parijs met de Qatarese oliedollars van Nasser Al-Khelaifi nog altijd alles mogelijk.

Wijnaldum is een van de vier sterren die eerder deze zomer naar Parijs werden gehaald als nieuwe adjudanten van sterspelers Neymar en Kylian Mbappé. De Oranje-captain moet het PSG-middenveld (met spelmakers Marco Verratti en Leandro Paredes) van meer dynamiek en loopacties voorzien.

Achterin versterkte PSG zich met Achraf Hakimi (Inter), befaamd om zijn rushes op de rechterflank. Voormalig Real-boegbeeld Sergio Ramos moet de nieuwe defensieleider worden. Gianluigi Donnarumma, vorige maand nog uitgeroepen tot Speler van het Toernooi op het EK, is de nieuwe doelman.

De mega-uitgaven brengen wel druk met zich mee: het seizoen is pas geslaagd als de Champions League is gewonnen.

Bosz op het trainingsveld in Lyon. Beeld AFP

Peter Bosz (Lyon)

Door een nederlaag op de allerlaatste speeldag liep Lyon vorig seizoen deelname aan de Champions League mis. Daarnaast vertrok sterspeler Memphis transfervrij naar Barcelona. De Franse voetbalgrootmacht van het pre-PSG-tijdperk had behoefte aan nieuwe voetbalideeën, dus werd Bosz aangesteld als nieuwe trainer.

De selectie bij Les Gones is weliswaar te jong en onervaren om een geheel seizoen PSG bij te benen, maar lijkt verder geknipt voor het aanvallende pressievoetbal dat Bosz voor ogen heeft. De zelf opgeleide middenvelders Houssem Aouar (23) en Maxence Caqueret (21) en buitenspeler Rayan Cherki (17) gelden als zeldzame talenten.

Zoals ook bij Vitesse, Ajax en Bayer Leverkusen het geval was, is het bij Lyon vooral de vraag of de verdediging het volhoudt een heel seizoen zo fel vooruit te voetballen.

Myron Boadu (Monaco)

Na een wisselvallig 2020-21 bij AZ bevindt Boadu zich in een chique positie in het prinsendom in Zuid-Frankrijk. AS Monaco is dit kalenderjaar de ploeg in vorm op de Franse velden en lijkt de voornaamste uitdager van PSG voor de titel.

Het is afwachten of Boadu meteen tot vaste basisspeler kan uitgroeien. Monaco had vorig jaar de beschikking over het effectiefste spitsenduo in Frankrijk: voormalig zaalvoetballer Wissam Ben Yedder (20 goals, 7 assists) en de Duitse linkspoot Kevin Volland (16 goals, 7 assists).

Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario (Nice)

De steenrijke Jim Ratcliffe van het chemieconcern Ineos (ook bekend als sponsor van de gelijknamige wielerploeg), betaalt de rekeningen aan de Côte d’Azur. Daarmee is Nice de vijfde Ligue 1-club in handen van een miljardair, na PSG, Monaco, Marseille en Bordeaux.

Goed nieuws voor Mino Raiola in elk geval. De machtige zaakwaarnemer wist liefst drie van zijn jonge Nederlandse cliënten deze zomer onder te brengen bij Nice, waar ook ex-Ajacied Kasper Dolberg onder contract staat. Nice is ambitieus: het trok Cristophe Galtier, vorig jaar verrassend kampioen met Lille, aan als nieuwe trainer.

Kluivert gaat een duel aan in een oefenwedstrijd tegen AC Milan. Beeld EPA

Het is vooral de vraag hoe de Nederlanders aarden in de op counteraanvallen gerichte speelstijl van Galtier. Hun nieuwe trainer hanteerde bij zijn vorige club een vrij rigide 4-4-2-systeem, waarbij ook de aanvallers flink moesten meeverdedigen. Of Kluivert in die stijl past, moet nog blijken. Evenals de positie van Stengs: het is nog onduidelijk of Galtier hem als rechtsbuiten of schaduwspits heeft gehaald.

Marco Bizot (Brest)

Waar de andere nieuwe Nederlanders in de top van de Ligue 1 te vinden zullen zijn, zal voormalig AZ-doelman Bizot met zijn nieuwe club Stade Brest in de eerste plaats tegen degradatie moeten knokken.

Toch is de transfer van Bizot naar Bretagne begrijpelijk. Bij Brest is hij verzekerd van een basisplaats in een grote Europese competitie. Dat valt bij zijn drie andere Oranje-concurrenten die in topcompetities keepen, Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich) en Jeroen Zoet (Spezia) nog te bezien.