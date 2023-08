Lieke Klaver hervindt zichzelf, lijkt op weg naar brons, maar moet genoegen nemen met zesde plek

Marileidy Paulino (l) uit de Dominicaanse Republiek heeft de 400 meter gewonnen. Lieke Klaver werd zesde. Beeld REUTERS

De Lieke Klaver die woensdagavond in de finale op de 400 meter bij de WK in het startblok plaatsneemt is niet dezelfde vrouw als vorig jaar. Ook toen liep ze in de finale, maar toen wist ze nog niet dat zij, die altijd barst van energie, soms totale rust nodig heeft om snel te kunnen lopen.

Als het startschot heeft geklonken is er voor kalmte geen plek. De wereldtitel staat op het spel, het publiek juicht. Het juicht voor Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Zij wint in 48,76 seconden, voor de Poolse Natalia Kaczmarek (49,57) en Sada Williams (49,60) uit Barbados.

De toeschouwers juichen ook voor Klaver die lang op brons lijkt te koersen, maar uiteindelijk zesde wordt in 50,33 seconden, ironisch genoeg dezelfde tijd als vorig jaar in Eugene. ‘Ik moest het zo wel indelen, want ik had het me niet vergeven als ik me had gespaard’, zei ze na afloop met een bedrukt gezicht.

Meestal als de 25-jarige Klaver ergens binnenkomt, dan vult ze de ruimte met haar energie en bijna altijd ook met vrolijkheid. Ze kijkt de wereld met een open blik in en lijkt zelden uit het veld geslagen. In het voorjaar was die vrouw er niet meer en dat terwijl ze juist het succesvolste indoorseizoen van haar carrière achter de rug had. Op het EK in Turkije veroverde ze zilver op de 400 meter, achter Femke Bol. En mét Bol veroverde ze goud op de 4x400 meter estafette.

Ze kon er niet van genieten. In plaats daarvan kreeg ze huilbuien, had geen zin meer om te trainen, geen trek in gezelschap. Met een weekje op adem komen dacht ze ervanaf te zijn. Zo eenvoudig was het niet. Na die zeven dagen stortte ze op training weer in. Juist dat geweldige toernooi in Istanbul had haar over het randje geduwd, vermoedde ze later.

Het was haar te veel geworden. Ze was zichzelf met haar tomeloze energie voorbij gerend. Klaver was overspannen, stelde haar psycholoog vast. ‘Overprikkeld’, noemt ze het zelf liever. Omdat het wat minder ernstig klinkt, maar ook omdat ze denkt dat generatiegenoten dat beter begrijpen.

Prikkels ontwijken

Die inzinking was in maart. In mei vertelde ze al hoe ze geleerd had om af en toe prikkels te ontwijken. Ze was open over wat haar was overkomen. En daarin was ze niet alleen. Afgelopen jaar vertelden ook olympisch kampioenen Irene Schouten en Suzanne Schulting hoe ze tegen hun grenzen waren aangelopen. Schulting was ‘oververmoeid’, Schouten ‘mentaal leeg’.

Ontspanning vond Klaver onder meer in woordzoekers. Daarmee kon ze de wereld even uitbannen. Nadat ze daarover verteld had, kreeg ze van een uitgever een paar puzzelboekjes opgestuurd voor de WK.

Op de kampioenschappen in Boedapest kon ze de geleerde lessen van het voorjaar goed gebruiken. De WK begonnen immers voor Klaver als lid van de gemengde 4x400-meterploeg met een enorme domper. ‘Ik ben van mezelf heel emotioneel, maar ik had me sowieso al voorgenomen om in mijn eentje helemaal rustig te worden.’

Ze moest vooruitkijken, ‘emotieloos doorgaan’, noemde ze het. Zoals Herman Finkers ooit grapte: kalm aan en rap een beetje. Dat doet ze door zichzelf af te zonderen. Dan zet ze een koptelefoon op, soms met muziek, soms alleen maar om zich van het geluid om haar heen af te sluiten. ‘Dan zit ik gewoon een beetje te staren.’

Juiste balans

Klaver heeft een verleden op de 200 meter, en het is nog altijd zoeken hoe ze nu precies een 400 meter moet lopen. Niet dat dat uniek is voor haar. Het past bij het onderdeel. ‘Ze zouden de 400 meter eigenlijk het zoeken-naar-snelheidonderdeel moeten noemen’, zegt ze.

Het gaat in elk geval om de juiste balans tussen snelheid, geduld en de timing van de eindsprint. Niet te krachtig, niet te verkrampt. ‘Soepele snelheid’, vat Klaver het samen. Ze krijgt het over het algemeen steeds beter onder de knie. Vorig jaar verraste Klaver op de WK in Eugene met de vierde plaats. ‘De allermooiste rotplek’, noemde ze het. Natuurlijk had ze maar wat graag een medaille gekregen, maar dat ze er al zo dicht tegen aan zat was het bewijs dat ze mee kon komen met ‘de grote mensen’.

Een logische gevolgtrekking zou kunnen zijn dat Klaver dit jaar mikte op een medaille, maar dat was niet het geval. Ze kwam naar Boedapest voor een persoonlijk record, herhaalde ze steeds. Ze wilde haar beste ronde lopen op het belangrijkste moment. Dat lukte niet, haar persoonlijk record staat op 49,81.

Die aanpak was ook een manier om zichzelf gefocust te houden op zichzelf en niet afgeleid te worden door de blinkende medailles die naast de baan aan een rekje hingen. Geen afleiding. Rust. Dat het geen onfeilbaar recept is voor succes, bleek.

Ze wilde met meer durf van start. Voor die snelle tijd, en toegegeven, ook stiekem wel voor een medaille. ‘Ik baal wel, maar ik ben ook blij dat ik de ballen had om hard te openen.’