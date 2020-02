Lichtelijk nerveus maar vastberaden keert Chris Froome terug in het peloton

Bekken, dijbeen, elleboog, ribben en een nekwervel brak Chris Froome ruim acht maanden geleden. Hij zit weer op de fiets en hoopt dit jaar zijn vijfde Touroverwinning te behalen.

Het is alsof Chris Froome (34) zich voor de camera van zijn eigen ploeg ineens de extreme zwaarte van de opgave realiseert. Hij heeft twee tellen nodig om de komende maanden te typeren. Dan komt het eruit. ‘Behoorlijk lastig.’

Is het een staaltje van Brits understatement? De opname dateert van half januari en de viervoudig winnaar van de Tour de France heeft tijdens een trainingskamp op Gran Canaria net op de fiets de eerste meters gemaakt met zijn ploeggenoten van Ineos. Op 12 juni vorig jaar klapte hij tijdens een verkenning van een etappe in het Critérium du Dauphiné op hoge snelheid tegen een muur. Hij brak zijn bekken, dijbeen, elleboog, ribben en een nekwervel. Ruim een jaar later, op zaterdag 27 juni, wordt hij verondersteld in Nice aan de start te staan voor de jacht op een vijfde Tourzege.

Strompelend

Zondag was de dag van zijn comeback. Hij maakte zijn eerste wedstrijdkilometers, in de UAE Tour, een etappewedstrijd van een week in de Verenigde Arabische Emiraten. Een kortstondig optreden eind oktober in Japan telt niet mee. Wie ter plekke was, stelde vast dat hij zich strompelend voortbewoog. Twee weken later volgde nog een ingreep, waarbij metalen plaatjes uit zijn heup en arm werden verwijderd.

Voor de wedstrijd in het Midden-Oosten verklaarde de Brit lichtelijk nerveus te zijn. ‘Het voelt als de eerste dag weer terug op school.’ De vorm is er nog niet, beklemtoonde hij. Hij heeft de afgelopen twee maanden alleen op inhoud kunnen trainen, niet op intensiteit. De kracht in het rechterbeen is veel minder dan links. Hij krijgt nog steeds fysiotherapie.

Waartoe is hij dan al in staat? Op de prestatieapp Strava was te zien wat hij op Gran Canaria klaarspeelde. Er waren enkele ritten van ruim 120 kilometer. Teammanager David Brailsford, een goedgetrainde liefhebber, kon hem bijhouden. Er was ook een tocht van bijna 160 kilometer, waarin 3.600 hoogtemeters werden bedwongen.

Gruwelcrash

Ploegleider Servais Knaven, die achter Froome reed toen die zijn gruwelcrash maakte, was erbij op het Spaanse eiland en toonde zich onder de indruk. ‘Er zijn eerder wat tegenslagen geweest. Chris deed soms te veel, dan moest hij gas terugnemen. Die extra operatie in november kostte hem een trainingskamp op Mallorca. Maar het zag er vorige maand goed uit. Zijn wilskracht is ongekend. Hij was ten tijde van de val in topvorm. Dat heeft zonder twijfel het herstel bespoedigd.’

Dat zondag bij de start in Dubai alle schijnwerpers op hem gericht waren, zal hem niet hebben afgeleid van zijn enige doel dit seizoen: een vijfde gele trui in Parijs. Die zou hem gelijk schakelen met Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Alleen dat vooruitzicht heeft hem de afgelopen maanden gemotiveerd.

Toen hij juni vorig jaar na een urenlange operatie bijkwam, voelde hij zich angstig en ontredderd. Zijn longen waren beschadigd, hij hoestte bloed op, pinnen en platen hielden de botten bijeen. Dit kwam nooit meer goed. Maar, verklaarde hij later, nadat de behandelend chirurg had verzekerd dat hij volledig zou herstellen, vatte hij meteen weer moed.

Voorspellingen

Dit was wat hij wilde horen. Met ’s morgens drie tot vier uur fysiotherapie en ’s middags twee uur oefeningen – er passeerden beelden waarin hij op een vastgezette fiets met één been aan het trappen is – pakte hij de draad op. Hij liep uit op alle voorspellingen, vertelden zijn begeleiders hem.

Ook op afstand wekt zijn herstel verbazing. Orthopedisch chirurg Erik Jan Hauet, verbonden aan het Bravis Ziekenhuis, met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal, noemt diens deelname aan de UAE Tour na zo’n zware val ‘extreem snel’. Hij is vertrouwd met blessures van wielrenners: in de regio wordt veel gefietst en gevallen liefhebbers belanden nogal eens op de spoedeisende hulp. Hij wijst erop dat het niet alleen de breuken zijn die moeten helen, ook de omliggende spieren lopen schade op.

Hij sluit niet uit dat Froome tijdig zijn niveau haalt. Net als ploegleider Knaven wijst hij op het belang van mentale veerkracht en een goede conditie. ‘Wat meespeelt zijn de begeleiding en de faciliteiten. Die zullen bij zo’n team uiterst professioneel zijn.’

Weliswaar kent hij de precieze aard van de verwondingen niet, maar het is volgens hem aannemelijk dat Froome nog geruime tijd pijn en ander ongemak zal ervaren. Het herstel van breuken verloopt bijvoorbeeld moeizamer als de fractuur doorloopt tot in het gewricht. ‘Bij een operatie is het lastig het op de millimeter passend te maken. Je krijgt dan iets wat ik altijd een zandkorrel in een kogellager noem – op de langere termijn krijg je er last van.’

Gekromde rug

Beschadigde spieren kunnen bij genezing littekenweefsel vormen. Dat leidt tot verstijving. Tijdige fysiotherapie kan dat tegengaan. De fietshouding – een gekromde rug, druk op de ellebogen – werkt ook al niet mee. ‘Maar dan kun je nog altijd een pijnstiller nemen, als die tenminste is toegestaan.’

Froome bolde zondag na een vlakke rit door de woestijn als 115de over de streep, midden in het peloton. Het voelde als een overwinning, zei hij. Steunbetuigingen van zijn collega’s, onder wie Wout Poels die bij hem was toen hij in de Dauphiné viel, hadden hem geraakt. ‘Het is goed om weer renner te zijn.’

Later deze week zal zijn conditie meer worden getest, met zowel dinsdag als donderdag een finish op de Jebel Hafeet, tien kilometer omhoog slingeren, met een gemiddelde steilte van 6,8 procent. Maar verwacht niks van Froome. ‘Ik zal al blij zijn als ik de hele week haal.’

Is het realistisch dat hij weer mee kan doen in Frankrijk? Knaven: ‘Dat weet je nooit. Het is al indrukwekkend te zien waar hij nu staat. Het is een uitzonderlijke atleet. Als iemand het kan, dan is Chris het.’