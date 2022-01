Lichaam van ‘beste turner aller tijden’ Uchimura is op

Kohei Uchimura verliest zijn grip op de rekstok tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio. Beeld Getty

Met zijn armen gestrekt, de handen met de vingers gespreid boven elkaar, bepaalde turner Kohei Uchimura altijd of hij goed stond om de aanloop voor het onderdeel sprong te beginnen. Daarna ging zijn arm omhoog voor de jury, resoluut als een militaire groet. Zelfs als Uchimura niet turnde, leek het alsof hij turnde.

Zijn strakke bewegingen zullen niet meer in de hal te zien zijn. Uchimura zet per direct een punt achter zijn carrière. Na tien wereldtitels en zeven olympische medailles, waarvan driemaal goud, is het lichaam van de 33-jarige Japanner op.

Uchimura wordt beschouwd als de beste turner aller tijden. Hij was tussen 2009 en 2016 onverslaanbaar op de meerkamp. Als zoon van twee turnleraren werd hij in de wieg gelegd voor de sport. Zijn ouders hadden een eigen turnschool, waardoor hun zoon op 3-jarige leeftijd al kennis kon maken met de verschillende toestellen.

Concurrent Zonderland

Uchimura was één van de grote concurrenten van Epke Zonderland op de rekstok. De 35-jarige Fries zette vorig jaar een punt achter zijn carrière na teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio. Zonderland kreeg na zijn dertigste steeds meer last van zijn lijf.

Ook bij Uchimura begonnen de jaren te tellen. Door blessures liet hij de meerkamp na de Spelen van Rio in 2016, waar hij zijn laatste olympische goud won, voor gezien.

In aanloop naar de Spelen kwam hij nog knap terug van een periode vol blessureleed. Uchimura had zich met een wereldrecord op de rekstok van 15.766 punten geplaatst voor zijn vierde Spelen, waar hij alleen op de rekstok in actie kwam.

De Japanner stond bekend om zijn nette manier van turnen. Zijn benen leken aan elkaar geplakt in de lucht. Bij de afsprong stond hij vaak als een huis.

Diep dal

Nog één keer hoopte hij dat te kunnen laten zien aan het publiek op de Spelen in eigen land. Het ging net als bij Zonderland mis in Tokio. Uchimura viel van de rekstok in de kwalificaties. Na die misser kwam hij in een diep dal terecht. Drie maanden na de val deed hij nog een poging tot een perfect afscheid op het WK in zijn geboortestad Kitakyushu. Ook daar zat het er niet meer in: Uchimura werd ontgoocheld zesde.

Op zijn laatste WK zagen de Japanners een openhartige Uchimura, die zijn privéleven altijd afschermde van zijn turncarrière. De vader van twee kinderen voelde de warmte van het publiek. ‘Het voelde alsof ze de hele tijd op me hadden gewacht hier in mijn geboorteplaats. Dat gevoel had ik nooit eerder meegemaakt.’