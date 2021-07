Lhbti-boegbeeld Tom Daley had nooit gedacht olympisch kampioen te worden

Tom Daley kan het nog niet helemaal geloven. Beeld Reuters

Het Britse duo was nipt beter dan de altijd oppermachtige Chinezen, die nagenoeg alle gouden medailles veroveren in het schoonspringen. Chen Aisen en Cao Yuan hadden in Tokio hun vierde sprong verpest en konden het in de twee sprongen daarna niet meer goedmaken. Daley leverde samen met de 23-jarige Matty Lee, die voor het eerst in actie kwam op de Spelen, wel zes nagenoeg foutloze sprongen af.

Daley maakte in 2008 furore in zijn sport toen hij als 14-jarig supertalent Europees goud won en zich kwalificeerde voor de Spelen van Peking. Hij was de jongste olympische atleet in de Britse ploeg sinds 1960. Vier jaar later won hij in Londen brons en in 2016 in Rio was er weer een derde plek.

De schoonspringer is een nationale held in Engeland, niet alleen vanwege zijn sportieve prestaties maar ook omdat hij een boegbeeld is voor de lhbti-gemeenschap. Daley kwam in 2013 in een videoboodschap uit de kast. Na zijn gouden sprongen in Tokio zei Daley dat hij als homoseksuele man nooit had gedacht olympisch kampioen te worden vanwege wie hij was.

Daley wordt gewaardeerd voor zijn openheid. Hij sprak in interviews vaak over de dingen in het leven waarmee hij worstelde, zoals de dood van zijn vader in 2011. Een jaar eerder verscheen er nog een documentaire over Daley en zijn vader. De 27-jarige schoonspringer sprak ook over zijn mentale problemen en zijn jeugd, waarin hij te maken had met pesten.

Op zijn vierde Olympische Spelen is Daley nog altijd wereldtop. In het hoofd is het rustiger dan ooit. Daley trouwde in 2017 met de scenarioschrijver Dustin Lance Black, bekend van de Amerikaanse dramafilm Milk. Een jaar later kreeg het stel een zoon, Robbie.

Daley doet ook nog individueel mee op het 10-meterplatform.