Lewis Hamilton: van brutale nieuwkomer naar coureur die zijn sport overstijgt

Lewis Hamilton. Beeld BSR Agency

Het was volgens hem ‘shit, met een hoofdletter S’. Vanaf de eerste trainingsmeters op vrijdag glibberde en gleed Lewis Hamilton met zijn Mercedes over de baan in Turkije. Geen moment voelde hij zich senang op Istanbul Park, dat door het fonkelnieuwe asfalt volgens hem meer leek op een ijsbaan. Om zondag vanuit een nagenoeg kansloze positie alsnog naar de winst te rijden en zijn zevende wereldtitel te grijpen.

Hamilton bleef in 58 rondjes vol Turkse chaos de kalmste, terwijl concurrenten Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas op het listige, natgeregende asfalt ten onder gingen door spins en slechte starts.

In stijl evenaarde de 35-jarige Brit zo het aantal wereldtitels van Michael Schumacher, in een GP die een minisamenvatting was van zijn loopbaan. Al veertien seizoen vaart Hamilton op doorzettingsvermogen en een ongebreideld vertrouwen in eigen kunnen. Of, zoals hij het zelf met een snik in zijn stem zei over de boordradio, direct na de race: ‘Dit is voor alle kinderen die van het onmogelijke dromen. Jullie kunnen het ook.’ Hoe Hamilton in zeven titels uitgroeide van brutale nieuwkomer naar iemand die zijn sport overstijgt.

Lewis Hamilton poseert met zijn hond voor de foto na zijn winst in Istanbul. Beeld Pool via REUTERS

2008: Brutale nieuwkomer

‘Hoi. Ik ben Lewis Hamilton. Ik heb net het Britse kampioenschap gewonnen en ooit wil ik in jouw auto’s rijden.’ Zo introduceerde de 9-jarige Hamilton zich bij McLaren-teambaas Ron Dennis. Dertien jaar later had hij niets van die brutaliteit verloren, toen hij in een McLaren debuteerde in de Formule 1.

Naast hem zat Fernando Alonso, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar. Hamilton bleek wars van de status van de Spanjaard en was meteen snel. De teamgenoten gaven elkaar niets cadeau en kwamen allebei één punt tekort voor de wereldtitel. Een jaar later, met Alonso vertrokken, was het wel raak. Hamilton werd wereldkampioen op 23-jarige leeftijd, de jongste ooit op dat moment.

De Formule 1 werd overrompeld door de charismatische, zelfverzekerde jonge Brit. Het maakte hem niet bij iedereen populair. Zo kreeg hij al snel het stempel arrogant, omdat hij zich niet had aangesloten bij de coureursvakbond en er weinig zin in had om op te trekken met collega-coureurs. Het interesseerde Hamilton weinig, zei hij. Hij was het uit zijn karttijd, waar hij vaak de enige zwarte coureur was, wel gewend dat er snel een mening over hem werd gevormd.

Sergio Perez (rechts), Sebastian Vettel (tweede van rechts) en Toto Wolff (links) gieten champagne over Lewis Hamilton heen naar aanleiding van zijn winst in Istanbul. Beeld AFP

2014 en 2015: Beste gok ooit

De seizoenen na zijn eerste titel verliepen moeizaam. Andere auto’s waren sneller en zijn soms nog grillige rijden kostte hem geregeld punten. Tegelijk moest hij wennen aan zijn sterrenstatus. De Britse roddelpers schreef graag over zijn knipperlichtrelatie met zangeres Nicole Scherzinger en bestempelde hem na zijn verhuizing naar Zwitserland als belastingontduiker.

Zijn carrière had een impuls nodig, besloot hij eind 2012. Hamilton verruilde McLaren voor subtopper Mercedes. Voor Hamilton was de vrijheid voor zelfontplooiing die hij kreeg bij de Duitse renstal de belangrijkste reden voor de overstap. Vrijheid die hij naar eigen zeggen bij McLaren niet had.

F1-kenners zagen zijn vertrek bij een bewezen topteam als een enorme gok. Het bleek een meesterzet. In 2014 werden er compleet nieuwe motoren geïntroduceerd en Mercedes had met afstand de beste krachtbron in elkaar geschroefd. Nooit eerder had Hamilton zo’n goede auto en zat hij zo goed in zijn vel. Hij bezocht modeshows, mocht kettingen vol diamanten dragen en hij won met overmacht wereldtitels.

Beeld AP

2017, 2018 en 2019: Resetknop

Was het verzadiging door de overmacht? Of had hij er simpelweg niet zoveel zin meer in? Hamilton was in elk geval niet zichzelf bij de seizoenstart in 2016. Hij maakte fouten, bleef zonder zeges in de eerste vijf GP’s en zag teamgenoot Rosberg elke race verder uitlopen in de WK-stand.

Zijn leven leek zich steeds meer buiten de Formule 1 af te spelen. Een paar maanden eerder haalde hij nog het nieuws, omdat hij was gecrasht met zijn peperdure sportwagen in zijn woonplaats Monaco. De valse start in 2016 kostte hem uiteindelijk de titel en bleek achteraf voor Hamilton een resetknop.

De tegenstand had hem weer hongerig gemaakt. Ook zag hij een uitdaging in het voorblijven van jonge toptalenten als Max Verstappen. Hij zette zijn jetsetleven op een lager pitje en besloot onder meer veganistisch te gaan leven, een besluit dat hem naar eigen zeggen fitter dan ooit maakte.

2020: Groter dan zijn sport

Hij was de enige die het hardop durfde te zeggen in Melbourne, toen de Formule 1 bereid was in maart alsnog het seizoen af te trappen in een wereld die stilstond door de coronapandemie. ‘Cash is king’, sneerde Hamilton naar de F1. De brutale buitenstaander die hij was in zijn eerste racejaren bleek definitief verdwenen.

Hij bemoeit zich actief met de koers van zijn sport als het gaat om zaken als veiligheid en onderwerpen die hem persoonlijk raken zoals de anti-racismebeweging die is ontstaan na de Black Lives Matter-protesten, mensenrechtenkwesties en milieuproblematiek.

Ondertussen blijft hij excelleren op de circuits. Van de veertien races dit jaar won hij er tien. Het is een combinatie die Ayrton Senna, Hamiltons grote voorbeeld, groter maakte dan zijn sport. Wat Hamilton betreft, is hij pas net begonnen, zei hij zondag. ‘Ik wil landen waar we racen, helpen zaken te veranderen. Niet over tien of twintig jaar, maar nu. Er is nog genoeg werk te doen.’