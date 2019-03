Lewis Hamilton krijgt zege in Bahrein cadeau door pech Charles Leclerc

Lewis Hamilton, winnaar van de race in Bahrein, spreekt pechvogel Charles Leclerc toe. Beeld AP

Leclerc reed zondag tientallen ronden soeverein aan kop, op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1. Tot zijn auto met nog tien ronden te gaan door motorpech 40 kilometer per uur aan topsnelheid verloor. Hamilton, die achter Leclerc reed, kreeg zo de zege ­cadeau.

De vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes was zichtbaar geraakt door het malheur bij zijn jonge collega, die net voor Max Verstappen derde werd. ‘Ik weet dat het pijn doet, maar je hebt nog een lange carrière voor je’, vertrouwde hij hem kort voor de podiumceremonie toe. Hamiltons respect onderstreepte dat de 21-jarige Monegask al na twee races voor Ferrari bij de grote mannen hoort.

In september was er nog flink wat scepsis toen Leclerc door Ferrari werd aangekondigd als vervanger van veteraan Kimi Räikkönen. De Monegask werd door vriend en vijand al jaren beschouwd als toptalent. Maar maakte hij niet te vroeg de overstap naar het meest roemruchte Formule 1-team?

Alleen de Mexicaan Ricardo Rodríguez was in 1961 jonger dan Leclerc toen hij in de rode bolide stapte. Hij had nog geen volledig seizoen in de ­koningsklasse achter zijn naam en bij de Italiaanse trots is de druk permanent hoog. Daarnaast had viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel al ­jaren de touwtjes in handen bij de Italianen. Het bleek tijdens de eerste race in Australië, toen Leclerc in de slotfase sneller was dan Vettel maar hem niet mocht passeren.

Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Beeld Getty Images

Leclerc liet zich er niet door van de wijs brengen. Afgelopen weekeinde was hij meteen weer rapper dan de Duitser. Zaterdag kwalificeerde hij zich als eerste voor de race. Daarmee werd hij de eerste Monegask en de één na jongste ooit op poleposition. Mogelijk nog wat onwennig aan de kop van het veld liet hij zich zondag bij de start verrassen door Vettel. Zes ronden later pakte hij de leiding terug. Daarna was hij ongenaakbaar. Tot het probleem in zijn motor.

De sterke start van Leclerc bij Ferrari doet denken aan de droomentree van Max Verstappen bij Red Bull in 2016. Hij won meteen zijn eerste race in dienst van het Oostenrijkse topteam.

Verstappen en Leclerc kennen elkaar goed uit de kartsport. Ze schelen slechts twee weken in leeftijd en streden in hun karts geregeld tegen elkaar om titels. De kans is groot dat ze dat in de nabije toekomst in hun Formule 1-auto’s ook gaan doen.

Max Verstappen op het circuit in Bahrein. Beeld Getty Images

Of dat dit seizoen al het geval is, is ­alleen de vraag. Voor Verstappen kwam er door zijn vierde plaats in Bahrein een einde aan een reeks van zes opeenvolgende podiumplaatsen. ‘Maar ik vond ook niet dat we vandaag het podium verdienden met onze snelheid’, zei hij geagiteerd voor de camera van Ziggo Sport.

Na zijn derde plaats in Australië twee weken geleden – de eerste voor Red Bull bij een seizoenstart sinds 2013 – was Verstappen de eerste om de euforie te temperen. De echte pikorde was pas na zo’n drie races zichtbaar, zei hij, als er verschillende typen circuits waren aangedaan.

Op het snelle circuit in Bahrein kreeg hij gelijk. Verstappen kende een wispelturig weekeinde. Hij was niet tevreden met zijn auto en met name in de kwalificatie kon zijn nieuwe Honda-motor op de rechte stukken nog niet opboksen tegen de snellere Mercedessen en Ferrari’s. Hij wist van tevoren dat de overstap naar een nieuwe krachtbronleverancier gepaard zou gaan met opstartproblemen.

Zo besefte Leclerc zondag al snel dat een pechrace zoals in Bahrein nou eenmaal hoort bij het bestaan van een Formule-1-coureur, ook al zijn ze talentvol en rijden ze in een van de zes beste auto’s. ‘Dit is ook motorsport’, zei hij nuchter.