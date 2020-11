Lewandowski beslist voor Bayern Der Klassiker tegen Dortmund

Beeld AFP

Het was een bijzondere wedstrijd voor Lewandowki. Hij speelde zijn 300ste wedstrijd voor Bayern München en deed dat bovendien tegen zijn oude club. De Pool liet zien nog altijd een ijskoude spits te zijn. Hij maakte de belangrijke 2-1, terwijl Dortmund op dat moment sterker leek. Haaland scoorde ook één keer, maar liet een aantal grote kansen liggen. Hierdoor kon Bayern de voorsprong vasthouden en de koppositie overnemen van Dortmund.

Dankzij de missers van de jonge Noor, staat Lewandowski ruim aan kop van topscorersranglijst. De Pool heeft nu 11 keer gescoord. Haaland maakte dit seizoen zes goals en staat daarmee derde. Bij de cijfers van Lewandowski komt Haaland voorlopig nog niet in de buurt. Lewandowski maakte zijn 259ste goal in dienst van de Zuid-Duitsers. Haaland staat vooralsnog op 27 doelpunten voor Dortmund.

Haaland stak de hand na afloop in eigen boezem en merkte op dat de nederlaag deels aan hem te wijten was. Hij erkende, tegenover de Duitse media, dat hij meer doelpunten had moeten maken en dat dit vooral eerder in de wedstrijd had moeten gebeuren. Zijn goal kwam zaterdag te laat. Dortmund niet meer de tijd om nog een gelijkspel af te dwingen.

Bij Lewandowski stond het vizier beter op scherp. Met een beetje meer geluk had hij zelfs een hattrick kunnen maken. Twee goals werden echter afgekeurd, nadat er door de VAR nipt buitenspel werd geconstateerd. Het leek de spits weinig uit te maken aan het einde van de wedstrijd. Dankzij de overwinning van Bayern, is de voorsprong van Dortmund verdwenen. De ploeg van coach Hans-Dieter Flick is nu weer topfavoriet om de Bundesliga voor de negende keer op rij te winnen.