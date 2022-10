Levon Aronian heeft als Amerikaan zijn draai nog niet gevonden

De Armeniër Levon Aronian. Beeld epa

Lang konden topgrootmeesters in Armenië rekenen op riante financiële steun van hun regering dankzij president Serzj Sarkisian, die tevens voorzitter van de nationale schaakbond was. Toen na een machtswisseling de schakersprivileges voor een groot deel werden afgeschaft, besloot Levon Aronian eind vorig jaar zijn geboortestad Jerevan te verlaten, zich te vestigen in St. Louis en voortaan uit te komen voor de Verenigde Staten.

Het was een beslissing met pijn in het hart, want Aronian is populair in zijn vaderland, waar hij de ‘David Beckham van Armenië’ wordt genoemd. Dat de liefde nog steeds wederzijds is, bleek onlangs bij de Olympiade in Chennai, India. Aronian was zo trots op de zilveren medaille van het door zijn vertrek ernstig verzwakte Armeense team dat hij amper woorden besteedde aan het teleurstellende optreden van de Amerikaanse ploeg.

Aronians hoop op een nieuwe impuls voor zijn carrière in St. Louis is vooralsnog ijdel gebleken. Zijn rating, die in het afgelopen jaar ongeveer stabiel bleef, dreigt op de wereldranglijst van 1 november een fikse knauw te krijgen na een matige prestatie in het Amerikaans kampioenschap. In de eerste acht ronden kwam hij niet verder dan zes remises en nederlagen tegen de outsiders Awonder Liang en Dariusz Swiercz.

Liang – Aronian

St. Louis 2022

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Lc4 Lc5 5. Pg5 Ph6 6. Pxf7 Pxf7 7. Lxf7+ Kxf7 8. Dh5+ g6 9. Dxc5

Een stokoude openingsvariant. Van de Amerikaan Paul Morphy, verreweg ’s werelds sterkste speler halverwege de 19de eeuw, zijn twee partijen bewaard gebleven waarin hij met zwart vanuit deze stand zijn tegenstanders verpletterde.

9 ... d5

Morphy gaf de voorkeur aan 9 ... d6 10. Db5 Te8.

10. c3 dxe4 11. 0-0 Te8 12. cxd4 Dxd4 13. Dg5

Liang had zich niet laten inspireren door de oude meesters, maar door een partij Mamedov – Anand, die vier dagen eerder was gespeeld in het Europacuptoernooi in Mayrhofen. Anand kwam in moeilijkheden na 13 ... Df6 14. Dg3 Pd4 15. Pc3 c6(?) 16. Lg5 De5 17. Tad1.

13 ... Pb4

Te ambitieus. Acceptabel voor zwart is 13 ... De5 14. Dh4 Kg8 15. Pc3 Lf5. Na wits volgende zet is zwart in groot gevaar.

14. Ld2! Dd6?

Hierna is zwart verloren. Wits voordeel is ook beslissend na 14 ... Pc2 15. Lc3 Dd8 16. Dh6 Te6 17. Pa3! Pxa1 18. Dxh7+ Ke8 19. Pb5, maar met 14 ... Kg8 15. Lc3 Dd6 16. Pa3 Pd5 kan zwart zich nog net verdedigen.

15. Pc3 c6 16. Tad1

Diagram links

16 ... Lf5

Na 16 ... De7 volgt 17. Pxe4! Dxe4 18. Lc3 De7 19. Dh6 Kg8 20. Tfe1 en wit wint.

17. g4 h6 18. Dh4!

Niet 18. Dxh6 Th8.

18 ... Lc8 19. Lxh6 Pd3 20. Lg5 De5 21. f3 Th8 22. fxe4+ Kg8 23. Lh6 Dd4+ 24. Kh1 Le6 25. Dg5 Lf7

Diagram rechts

26. Txf7! Txh6

Of 26 ... Kxf7 27. Tf1+ Ke8 28. Dxg6+ Kd8 29. Lg7.

27. Txd3 Dxd3 28. Df6 Txh2+ 29. Kxh2 Dd2+ 30. Kg1 Dc1+ 31. Kf2 Dh6 32. g5

Zwart geeft op.