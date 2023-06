Levensgenieter Apollonius Konijnenburg gold als een van de eerste zaakwaarnemers

Apollonius Konijnenburg, zaakwaarnemer van onder anderen Ruud Gullit, gefotografeerd in 1987. Beeld Hans Heus

Met typerend Haags accent vertelt Apollonius Konijnenburg in een oude reportage van de NOS over nachtelijke gesprekken met Ruud Gullit en Marco van Basten in het Amstelhotel in 1986. Silvio Berlusconi, de vorige week overleden, voormalige premier van Italië, bouwde als aanloop naar zijn politieke aspiraties aan zijn sportieve imperium AC Milan.

Het onderhoud met de Italianen verliep glad. Alleen: na het overleg was de auto van Konijnenburg stuk. ‘Berlusconi heeft de auto nog lopen douwen’, aldus de Hagenaar die het lange haar in een staart droeg.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Konijnenburg, levensgenieter en schilder die ook kunst verkocht, geldt als een van de eerste zaakwaarnemers. Cor Coster, de schoonvader van Johan Cruijff, vroeg hem te helpen in een opkomende bedrijfstak. Konijnenburg was zakelijk in Italië actief.

Voor Ruud Krol van Napoli regelde hij sponsorcontracten. ‘Jeans en nog wat, maar dat weet ik niet meer precies. Aardige man’, zegt Krol. Anderen hielp hij bij hun transfer naar Italië, dat zijn deuren opende. Michel van de Korput naar Torino, Wim Kieft naar Pisa, Jan Peters naar Genoa, maar ook bijvoorbeeld Ricky Testa La Muta naar Pro Patria in de Serie C.

‘Ploon. Geweldige vent’, aldus Testa La Muta. ‘Hij is altijd goed voor me geweest.’

De jeugdvriend van Van Basten weet nog hoe hij met een groepje, onder wie zijn vader, naar een oefenwedstrijd tussen Helmond Sport en Genoa ging, in 1982. ‘Ik was 17, voetballer van Elinkwijk. Ik had ook een Italiaans paspoort en dat was interessant voor Ploon, omdat ik dan niet als buitenlander gold. Hij kon me twee weken stage laten lopen bij Genoa. Eerst stelde hij zich voor aan mijn ouders, want ik ging drie weken met een vreemde man naar Italië. Het was meteen vertrouwd. Ik zag hem als tweede vader. Hij, met al zijn humor en bluf, zag mij als een soort zoon. Het was een heerlijke tijd. Italië was net wereldkampioen, het land stond op zijn kop.’

Uiteindelijk speelde hij nooit voor Genoa. De club wilde de tiener, nauwelijks hersteld van een knieblessure, opnemen in het jeugdinternaat. Dat zag Testa La Muta niet zitten. Hij bleef contact houden met Konijnenburg, die hem vijf jaar later onderbracht bij Pro Patria, om de Italiaanse droom toch te laten uitkomen. ‘Van Basten en Gullit gingen gelijktijdig naar AC Milan. Door de week zag ik Marco geregeld. Jammer dat ik Ploon later uit het oog ben verloren.’