Lev uit Oekraïne is pas 14 jaar maar weet zich nu al te handhaven tussen de golfprofs

Lev Grinberg, de 14-jarige Oekraïner met zijn caddy Diederik Van Doorselaer tijdens de KLM Open. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als een jongeman in een wit shirt met stipjes en een grijze pantalon de greens van golfclub Bernardus in Cromvoirt betreedt, gonst het even onder de toeschouwers. Dat is ‘m toch? Uit Oekraïne? Hoe oud is die jongen? 15? Het kan preciezer. Lev Grinberg is 14 jaar en 6,5 maand, inderdaad geboren in Kyiv, maar hij woont al zeven jaar in België, waar hij onder leiding van de Brits-Nederlandse coach Simon Crosby aan zijn spel schaaft.

Grinberg loopt niet zomaar op de Dutch Open. Eerder deze maand plaatste hij zich op zijn thuisbaan Rinkven in ‘s Gravenwezel als tweede jongste ooit (toen 14 jaar, zes maanden en zes dagen) voor de laatste ronden van de Soudal Open, een wedstrijd in de DP World Tour. Alleen de Chinees Guan Tianlang was in 2013 met 14 jaar en 169 dagen jonger toen die de ‘cut’ op dat niveau haalde. De organisatie in Cromvoirt besloot een wildcard toe te kennen.

Zo doet de Dutch Open deze vrijdag de naam alle eer aan. Niet alleen jagen wolkenpartijen voorbij in heldere luchten en heeft een krachtige zuidwester vrij spel, maar meet een opgeschoten puber de krachten met gelouterde profs.

Hole 1, score +10.

Grinberg staat 156ste. Met zijn driver maait hij in de schaduw van het clubhuis alvast wat in het luchtledige. Op donderdag eindigde hij tot zijn frustratie als laatste. Al op hole 2 had hij zeven slagen nodig in plaats van de vereiste vier. De cut lijkt meteen uit zicht. Wat resteert is revanche op zichzelf. In het gezelschap van de Amerikaan Johannes Veerman (29) en de Zuid-Afrikaan Justin Walters (41) begint hij aan zijn tweede ronde. Een luide metalige tik en de bal verdwijnt in de verte.

Toernooidirecteur Daan Slooter legt uit waarom hij Grinberg uitnodigde. Dat een 14-jarige de laatste fase haalde in België was ‘exceptioneel’. De Dutch Open wil jong talent een kans bieden, de winnaar van de juniorenversie krijgt steevast een plek op het hoofdtoernooi. Slooter: ‘Je leert ontzettend veel als jonkie in zo’n arena. Je kijkt naar andere spelers. Je komt er snel achter waaraan je zelf moet werken. Lev kon het kort na België weer meemaken, op een moeilijkere en voor hem onbekende baan.’

Speelde mee dat hij Oekraïner is? Saillant was het wel, zegt Slooter. Kort na het uitbreken van de oorlog ging hij na of een dilemma over toelating van Russische spelers zijn pad zou kruisen. Toen stuitte hij bij toeval al op Grinberg. Pas na diens prestatie op Rinkven, kwam hij serieus in beeld. ‘Zijn nationaliteit was niet bepalend. Maar het trekt zeker de aandacht.’

Slooter ziet in het spel bestanddelen van een topper in wording. ‘Bij veel talentvolle jongeren is het korte spel al goed, op en rond de green. Hij bezit ook al de lengte in zijn driver. Vergis je niet: het is nog geen tourniveau. Dat gaat nog jaren duren.’

Coach Crosby viel vooral gedrevenheid op, toen Grinberg zich op 8-jarige leeftijd bij hem aanmeldde. ‘Of het nu gaat om putten of chippen of welke slag dan ook, hij rust niet voordat hij het onder de knie heeft. Hij heeft een winnaarsmentaliteit. Overal, altijd. Het maakt hem niet uit op welk niveau hij speelt.’

Hole 9, score +9

Na twee bogey’s (een slag boven baannorm) in het begin, is Grinberg halverwege op stoom geraakt: hij maakt drie birdies (een slag onder de norm). Ook buiten de slagen etaleert hij de motoriek van een ervaren speler. Leunend op de club, de benen gekruist, bekijkt hij de verrichtingen van de tegenstanders. Hurkend taxteert hij de kromming van de green en de afstand naar het putje. Met het hoofd van de club plet hij het toch al gemillimeterde gras. Twee keer bevriest het balletje op de rand van een hole. ‘Aargghh!’

Vader Illya verschijnt langs de baan. Hij speelde vroeger badminton. Het was bij toeval, vertelt hij, dat Lev op 6-jarige leeftijd met golf in aanraking kwam. ‘We reden op de fiets langs de Kozyn Club, ten zuiden van Kyiv, en gingen er wat drinken. Ze vroegen of hij het eens wilde proberen. Vanaf dan is hij twee keer per week gaan trainen.’ Daarna ging het snel: op internationale toernooien al snel bij de top-3, een enkele keer winst. ‘Dan dronk hij cola uit de trofee.’

Intussen besloten ze naar België te verhuizen, waar zich twee dochters van Grinberg uit een eerder huwelijk hadden gevestigd. Van daaruit konden ze makkelijker deelnemen aan toernooien. Zijn moeder ontbreekt. Grinberg verzoekt er niet verder naar te informeren. Het is een te pijnlijk verhaal. Het maakt Lev alleen maar verdrietig.

Hun vader en grootvader woont nog in Kyiv, hij is 86. Ze bellen elke dag. ‘Hij woont in het centrum. Daar is niets beschadigd. Hij hoort alleen de sirenes. Hij is bijna blind, gelukkig is er iemand die hem verzorgt.’

Hole 18, score +10

Grinberg eindigt gedeeld als 154ste. De tweede ronde speelt hij precies volgens de maatstaven uit. Hij redt zich uit netelige posities als de bal belandt tussen opgeschoten gras of in het zand van de bunker. Om 17.55 uur neemt hij zijn petje af om applaus in ontvangst te nemen en is er een korte omhelzing met vader Illya.

Tevredenheid domineert. ‘De eerste dag was heel slecht. Ik was mentaal niet goed voorbereid. Maar dit keer ging het heel goed, ondanks de harde wind. Ik was in staat de vorige ronde te vergeten. Ik wilde plezier hebben op de baan en mijn emoties beter controleren. Dat is gelukt.’

Vraag hem niet naar de oorlog. ‘Ik wil er niet over praten. Ik kan er toch niks tegen doen. Het levert alleen maar stress op.’ Hij mist zijn opa. ‘Als we elkaar bellen, wil hij alles van me weten, hoe ik heb gespeeld en zo. Ik wil weten hoe het met hem is. Over de oorlog hebben we het niet. Nooit.’

Hij hoopt volgend jaar weer van de partij te zijn. Ondanks de vroege uitschakeling hebben de ambities er niet onder geleden. Gevraagd naar zijn ultieme doel, volgt een verwijzing naar de allerbelangrijkste toernooien in zijn sport. ‘Ooit wil ik alle vier de majors winnen.’ Dan is het tijd voor een handtekening, op een handschoen, van een leeftijdgenoot.