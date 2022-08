Leuk hoor, zwemmen in een buitenbad, maar op de rugslag is het een crime

De Nederlandse Kira Toussaint kijkt op de rugslag voortdurend omhoog om zich te oriënteren in het zwembad. In een buitenbad is dat bijna ondoenlijk. Beeld Getty Images

Zwemmen in een buitenbad kan blessuregevoelig zijn, weet rugslagzwemster Kira Toussaint uit ervaring. Kort voor vertrek naar Rome steekt ze haar hand omhoog. Behalve haar keurig gelakte oranje nagels valt direct op dat haar pink scheef staat. ‘Overgehouden na een aanvaring met de zwemlijnen tijdens een wedstrijd in een buitenbad’, vertelt Toussaint over het ongelukje jaren geleden in Florida. ‘Ik zwom de rugslag en raakte mijn oriëntatie kwijt. Opeens voelde ik de lijnen en bleef mijn pink er in haken, dat was niet fijn. Ik raakte ook nog mijn nagel kwijt.’

Voor veel rugslagzwemmers is zwemmen in een buitenzwembad een crime. Waar ze tijdens wedstrijden in binnenbaden het plafond als richtlijn hebben om recht te blijven zwemmen, ontbreekt een oriëntatiepunt in de openlucht. Ze lopen een groter risico om scheef te zwemmen – de lijnen in – waardoor ze hun ritme kwijtraken, veel tijd verliezen en in het ergste geval zich blesseren. Toussaint: ‘Ik vind het vooral lastig als er wolken schuin overgaan, dan is het echt moeilijk om recht te blijven zwemmen. Bij een strakblauwe lucht valt het wel mee.’

Toussaint, de regerend Europees kampioene op de 50 meter rugslag, noemt het zwembad Stadio Olimpico del Nuoto van Rome ‘het mooiste bad van de wereld’. ‘Maar voor een groot toernooi heb ik toch liever een binnenbad. Niet alleen omdat ik rugslagzwemmer ben, maar je hebt ook met weersomstandigheden te maken. In de series kan het in het begin droog zijn en bij de vijfde serie regenen. Dat moet je niet willen op een EK.’

Magie

Zwemmen in een buitenbad lijkt iets uit lang vervlogen tijden. Oud-zwemmer Johan Kenkhuis (42) weet er alles van. Aan het begin van zijn carrière, eind jaren negentig, vonden veel EK’s en WK’s in de openlucht plaats. ‘Voor mij heeft buiten zwemmen een enorme magie, maar ik herinner me ook de mindere kanten’, zegt de huidige zwemanalist van de NOS. ‘Op de EK van 1999 in Istanbul was de hitte niet te harden. Rond het bad was nergens beschutting. Ik weet nog dat ik speciale peppermint spray op mijn tong spoot ter verkoeling.’

De hitte had destijds ook invloed op de voorbereiding van de zwemmers. Kenkhuis: ‘Je wilde niet te vroeg naar het zwembad gaan. Nee echt praktisch was het niet.’

Met de professionalisering van de zwemsport verdwenen begin deze eeuw steeds meer buitenbaden van de internationale toernooikalender. Kenkhuis kan dat goed begrijpen. ‘Op de EK van 2006 in Boedapest begon het gigantisch te regenen en onweren waardoor een hele zwemsessie een dag moest worden uitgesteld. Niet alleen voor de zwemmers is dat ontzettend vervelend, ook als organisatie kom je dan in grote problemen. En tv-stations ontberen vaak de flexibiliteit om hun uitzendschema om te gooien. Buiten zwemmen is leuk, maar een binnenbad met met constante omstandigheden is voor iedereen het beste.’

Athene 2004

Ruim tien jaar geleden vonden de laatste grote toernooien in de buitenlucht plaats, de EK van 2010 in Boedapest en de WK van 2009 in Rome; ook wel bekend als het ‘snelle zwempakken WK’ waarbij 43 wereldrecords werden verbroken. De laatste Olympische Spelen in een buitenbad waren die van 2004 in Athene, al ging daar een soap aan vooraf.

In eerste instantie was het de bedoeling dat er geen dak op het zwemstadion zou komen. Maar na druk van Amerikaanse zwemmers (vooral vanwege de wind) en tv-zender NBC, die vreesde voor minder goede beeldkwaliteit, gingen de Grieken alsnog overstag. Uiteindelijk bleek tijdens de bouw van het dak dat de planning niet toereikend was en werd er toch in de openlucht gezwommen.

Wereldzwembond Fina staat neutraal tegenover het organiseren van zwemtoernooien in een buitenbad. ‘Het staat niet bij ons op de agenda als thema’, zegt Fina-bestuurder Erik van Heijningen. ‘Wel zien we dat veel organisatoren van WK’s een voorkeur hebben voor een groot stadion waar je een tijdelijk bad in kunt plaatsen. Wereldwijd zijn er weinig zwemstadions in de buitenlucht die veel publiek kunnen herbergen.’

Van Heijningen wijst eveneens op de professionaliseringsslag in de zwemsport. ‘Hoe groter en professioneler het evenement, hoe minder risico een organisatie wil lopen. Er zit tegenwoordig zo’n strakke planning op een zwemtoernooi; als er door weersomstandigheden niet kan worden gezwommen heeft dat invloed op het hele toernooischema. In het denken van professionals past het niet om een buitenzwembad te hebben waar iets kan gebeuren.’

Speciale bril

In het olympisch zwemstadion van Rome (Spelen 1960) wacht de zwemmers de komende dagen veel zon en een temperatuur van 33 graden. Rugslagzwemster Toussaint zal tijdens haar races een speciale, gepolariseerde zwembril dragen tegen het felle zonlicht. De Romeinse zwemarena stond altijd bekend om zijn ijzeren constructie boven het wedstrijdbad dat als oriëntatie diende voor rugslagzwemmers. Tot verbazing van Toussaint is deze stellage voor de EK verwijderd. ‘Geen idee waarom die balken zijn weggehaald. Maar geen probleem hoor. Een paar weken geleden heb ik heel goed gezwommen in een buitenbad in Californië, ook zonder oriëntatiepunt. Dat geeft me veel vertrouwen voor de EK.’