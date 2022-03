Les 1 van Maurits Hendriks van NOCNSF: winnen is geen vies woord

Nederland, Papendal, 24-03-2022Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOCNSF neemt per 1 april. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Na 13,5 jaar zwaait Maurits Hendriks op 1 april af als technisch directeur bij NOCNSF. Onder zijn leiding behaalden Nederlandse sporters meer olympische medailles dan ooit tevoren: 144 in totaal. Bij de de laatste ?drie Spelen eindigde Nederland in de toptien, het belangrijkste doel dat Hendriks zichzelf stelde bij zijn aantreden.

Nog een paar dagen en dan neemt André Cats het van u over. Het zit erop.

Zo voelt het niet, maar er zijn wel veel mensen die zeggen: je neemt straks wel wat rust, hè? Daardoor realiseer ik me voor het eerst: tering, 13,5 jaar non-stop avonden en weekenden werken. Dat is niet niks. Het is een baan die nooit uit staat.

Onder uw leiding zette NOCNSF nadrukkelijk in op een plek in de top-10 van de olympische medaillespiegel. Waarom maakte u die toptienpositie zo belangrijk?

Dat is in de tien jaar voor mijn aantreden ontstaan. Mensen als Hans Jorritsma, Mickey Huibregtsen, Joop Alberda en mijn voorganger Charles van Commenée vroegen zich al af of wij als Nederland niet structureel succesvol zouden kunnen zijn. Er was al incidenteel succes, bijvoorbeeld tijdens de Spelen van 2000. Het was dus duidelijk dat we succesvol konden zijn, maar de vraag was of we ons er echt voor wilden inzetten. Het antwoord was nooit gegeven. Zouden we het kunnen, zouden we het willen en doen wat er voor nodig is? Dat zijn voor mij geen vragen.

Waarom niet?

Voor mij is dat de essentie van topsport. Het spelletje is om elke dag beter te worden tot je de beste van de wereld bent. Daarbij is die plek in de medailleranking niet de drijvende kracht. Sven Kramer en Ireen Wüst zijn niet hard gaan schaatsen omdat Nederland een toptienland moest worden. Die zijn hard gegaan omdat ze de innerlijke drive hadden om beste wereld te worden en te blijven.

Maurits Hendriks zwaait als chef de mission de Nederlandse vlag bij de presentatie van de olympische ploeg voor de spelen van Rio in 2016. Beeld EPA

Je moet ervoor zorgen dat dat soort mensen de ruimte en faciliteiten krijgen om hun ontwikkeling naar wereldpodium in te zetten. Daarna kun je dat met steeds meer sporten omdat je een beeld hebt hoe dat moet. Dan is het niet alleen schaatsen meer, maar ook shorttrack, atletiek, roeien en judo.

We maakten de toptienambitie zichtbaar en hingen er getallen aan: hoeveel sporten, hoeveel medailles en hoeveel gaat dat dan kosten? Het werd me toen niet in dank afgenomen dat ik zei dat sportfinanciering nooit een subsidierecht is, maar een investering in individueel talent. Dat leidde tot moeizame gesprekken.

In de periode van 2000 tot 2008 vroegen veel mensen zich af of we in Nederland wel de juiste mentaliteit hadden. Allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk wint Duitsland, was de teneur. Ik heb dat altijd heel raar gevonden. Als je kijkt naar Anton Geesink, Ard Schenk en Kees Verkerk en Oranje in ‘88, natuurlijk hebben we die winnaarsmentaliteit.

Kramer en Wüst bepalen niet hoe hard ze moeten. De concurrentie bepaalt hoe hoog de lat ligt waar je overheen moet. En dus moet je gericht investeren in sporters die aantoonbaar dat talent hebben, maar die ook de mindset hebben om het noodzakelijke programma te volgen.

Maurits Hendriks op de fiets ban de huldiging van de olympische medaillewinnaars van Rio 2016 op het Binnenhof. Beeld anp

Vervolgens is het aan NOCNSF om dat te ondersteunen. Niet alleen met trainingsfaciliteiten, maar ook door te zorgen dat hun competentiebibliotheek veel ruimer wordt dan alleen sport. Het gaat om de vorming van wie je bent: een sterk mens.

Is dat gelukt?

Ik denk dat er een heel brede overtuiging is dat het Nederlandse topsportklimaat en de bijbehorende cultuur in essentie goed is. Wij hoeven bonden niet meer te overtuigen hoe je een juist topsportprogramma moet neerzetten. Die expertise zit inmiddels bij de bonden zelf. Ze zijn zelf met sporters in gesprek om te zorgen dat het een verantwoorde opleidingsroute is. Eentje die leidt tot wat wij eervol presteren noemen.

Een goed topsportklimaat? De laatste jaren zijn er ook veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag, onder meer in het turnen, triatlon en hockey. Is dat geen gevolg van de door u ontwikkelde prestatiecultuur?

Ik snap die gedachte en het is niet zo dat er helemaal geen verband is. Maar het is bloedlink om te zeggen dat dat dé oorzaak is. Dan onderschat je de invloed van de 360-gradenentourage van de sporter: ouders, school, sociale omgeving, medische begeleiding en dergelijke. Je moet juist niet denken dat je klaar bent met de gedachte dat de prestatieverwachting alleen een rol speelt. Hetzelfde geldt voor de focus op de coach. Uiteraard heeft die een positie en verantwoordelijkheid, maar niet als enige.

Maar waarom zou NOCNSF op prestaties focussen en niet op plezier?

Kijk eens naar groepje kinderen van een jaar of acht. Gooi een bal in het midden en voor er een coach, leraar of ouder is wordt het spel dat ze spelen ook: willen winnen. Dat is een prachtig fenomeen. Spel leidt altijd tot competitie. De rol van de mensen eromheen is om te zorgen dat het binnen verantwoorde kaders gebeurt.

Coaches die voldoende opgeleid zijn weten dat je altijd begint vanuit plezier en inmiddels weten we ook dat juist hoe langer je er plezier in houdt, hoe langer je blijft presteren.

Als je het op te jonge leeftijd al aanvliegt vanuit prestatie, dan maak je een fundamentele fout. Het is evident dat dat gebeurd is, met de slachtoffers die er zijn. Maar ik verzet me tegen de simplificering dat het ofwel de prestatie-impuls, danwel de rol van coach is waar het mis gaat.

Maar in sommige sporten, bijvoorbeeld turnen en kunstrijden, is presteren op jonge leeftijd toch de norm?

Ik zeg al veel langer dat er wat mij betreft een veel strengere keuze zou moeten zijn op welke leeftijd je internationaal kan presteren. Het verbaast me dat de internationale turnfederatie zo langzaam is in het oprekken van de leeftijdsgrens terwijl Nederlandse turnsters al bewezen hebben dat je ook als twintiger kunt meedoen. De ISU, die over het kunstrijden gaat, is ook zo’n bond. Waarom duurt dat zo lang?

Premier Mark Rutte bezoekt met Maurits Hendriks het olympisch dorp van de Spelen van Londen in 2012. Beeld AFP

Wij kunnen dat als NOCNSF niet in ons eentje in de wereld afdwingen. Er wordt in andere culturen anders tegenaan gekeken. We kunnen niet alleen vanuit het westen onze normen erop los laten.

Andere normen zijn er sowieso in China en Rusland. Daar drukken ze hun sporters in een mal. Zal Nederland in de zucht naar blijvend succes ook die kant op moeten?

Nee, daar doen we niet aan mee. Dat is het mooie aan het Nederlandse topsportsysteem: wij ontwikkelen steeds nadrukkelijker het individu. Er is aandacht voor de karaktervorming van sporters, voor onderwijs. En voor wat we ethisch verantwoord vinden. We hebben de overtuiging dat fair play de enige route naar succes is: geen doping, geen matchfixing en er is in steeds grotere mate aandacht voor wat wij een verantwoorde ontwikkelomgeving vinden.

Toch blijft de vraag: wanneer gaat het verleggen van grenzen over in grensoverschrijdend gedrag?

De samenleving kijkt daar anders naar dan vroeger. We hebben nu al uitgerekend hoe hard je in Parijs moet zwemmen voor de finale. Dat is harder dan in Tokio. Dus de topsportprogramma’s worden steeds veeleisender en daarbij neemt de verantwoordelijkheid in het monitoren van het individuele welzijn toe.

Ik denk dat we veel strenger moeten zijn in het toelaten van jonge sporters in topsportprogramma’s. Dat doen we onvoldoende. Je kunt wel het fysieke talent hebben, maar dat betekent niet dat je alle rekwisieten hebt die nodig zijn om een dergelijk ontwikkeltraject en uiteindelijk ook het selectieve topsportleven aan te kunnen. De vraag is of je iedereen daaraan moet blootstellen. Ik denk het niet, maar het moet wel altijd de keuze van het individu zijn en nooit een verplichting.

U was ook een man van verplichtingen. Zo legde u een hygiëneprotocol op, waarin het geven van handen werd afgeraden. En u stuurde Yuri van Gelder naar huis toen hij de gedragsregels in 2016 overtrad. Is zulke bevoogding niet overdreven voor volwassen sporters?

Ik denk dat nu bijna honderd procent van de sporters uit zichzelf al heel professioneel te werk gaat, maar twintig jaar geleden niet. Het is onderdeel van het bewustwordingsproces dat wij niet bepalen wat je moet doen om wereldkampioen te worden, maar de internationale concurrentie. Dat daar een bepaalde levensstijl bij hoort, met hygiëneregels, gezond eten, voldoende rust. Dat hoef je vandaag de dag niet meer normatief af te dwingen. We hebben geen regels meer nodig voor de openingsceremonie of eerder naar huis gaan.

Het is wel zo dat ik aan het begin van nieuwe ontwikkeling graag een lijn trek. Ik weet nog dat ik me bij de Spelen van Vancouver over verbaasde dat er schaatsers buiten het olympisch dorp in hotels verbleven. Ik zei: over vier jaar zitten we in Sotsji niet meer in verschillende hotels en huizen. Natuurlijk is er onderlinge concurrentie, dat is ook noodzakelijk, maar we zijn wel één TeamNL. We hebben die lijn moeten trekken met harde gesprekken: je bent lid van de ploeg of niet. Dat is nu niet meer nodig.

In de vacature voor uw opvolger werd met nadruk om een empathisch leider gevraagd. Was u empathisch genoeg?

Als jonge coach was ik heel erg van meten is weten en hield het op. Inmiddels zitten bij mij natuurlijk ook er meer dimensies achter. In deze functie ontkom je er echter niet aan om harde keuzes te maken. Topsportsucces ontstaat niet zonder. Maar ik heb mezelf altijd opgelegd: als iets echt moeilijk wordt voor een sporter, moeten ze me kunnen opzoeken. Ik heb het niet eenvoudig gevonden om daar de goede balans in te vinden, al weten tot de dag van vandaag sporters me te vinden als het echt spannend wordt. Voor die openheid moet je kritisch aangesproken kunnen worden, maar denk niet dat je alleen op basis van empathie succesvol wordt.

U stelde zich bij uw aantreden ten doel om een technisch directeur te zijn die tussen de sporters stond. In Beijing kreeg ik die indruk niet zo.

Daar heb ik enige droefheid over. In het begin was ik vaak bij sporters, bij trainingen en grote toernooien. Toen heb ik echt meegeleefd tot in de kleedkamer aan toe. Nu is dat niet meer zo. Voor mij was dat heel belangrijk. Ik vond echt dat ik de kleedkamer in moest om te voelen: wat mist er? En er miste best wat in Nederland. Als je er niet meer zelf bij bent, dan stel je dat niet meer vast. Wel via anderen, maar dat leidt toch tot verwijdering.

Dat is ook een van de kritische boodschappen die ik achterlaat. Hoe ga je om met de toename van accountability? De technisch directeur is verantwoordelijk voor 60 miljoen euro en dat is eigenlijk allemaal publiek geld. De samenleving, allereerst vanuit Den Haag, verwacht totale verantwoording en daar horen bureaucratische processen bij, ellenlange rapportages. Ik moet elke euro kunnen uitleggen.

Dat hoort erbij, maar er zitten ook risico’s aan: dat je als eindverantwoordelijke te ver van het veld komt te staan. In Beijing kende ik nog maar een klein groepje. Daar heb ik me in toenemende mate onprettig bij gevoeld.

Maurits Hendriks zet een krabbel bij de aankomst van de ploeg in Rio (2016). Beeld EPA

Is door al het succes olympisch goud niet aan inflatie onderhevig geraakt? Wie kan nog alle winnaars van Tokio opsommen?

Ik denk dat je daar belangrijk punt pakt. Misschien onthoudt niet iedereen in Nederland de individuele medaillewinnaars, maar het feit dat we in zoveel sporten met zoveel sporters succesvol zijn, dat doet wel wat. Als je de Spelen als voorbeeld neemt is er elke dag een Nederlander met kans op succes. Daar kijken we graag naar. Ik denk dat veel Nederlanders de laatste 10 jaar zijn gaan denken: we zijn een bijzonder sportland.

Er zijn mensen die zeggen dat we alleen winnen in kleine sporten, maar inmiddels doen we dat ook in grote sporten als atletiek. Maar er is wel degelijke kritische kanttekening te maken: wanneer is genoeg genoeg?

Maar ook: hoeveel geld is het waard?

Sportsucces heeft invloed op hoe we als land naar onszelf kijken. Dat geldt niet voor alle Nederlanders, maar wel voor veel. Er wordt vaak gezegd dat de samenleving verdeeld is. Dat is een van de meest zorgelijke vaststellingen, wat mij betreft. Topsport verenigt niet alle Nederlanders, die illusie heb ik niet, maar wel veel, vanaf verenigingsniveau tot Oranje. Alleen dat al is reden om er als overheid in te investeren.

Een ander punt is dat onze levensstandaard hier afhankelijk is van onze internationale concurrentiepositie. Nederland verdient zijn geld buiten Nederland en dat bepaalt dat we hier kunnen leven zoals we leven, met alle voorzieningen die we hebben. Topsport is niet het enige, maar speelt zeker ook mee in die concurrentiepositie.

Nederland is uitgegroeid tot een medaillemachine. Dat maakt het succes ook wat kil. Waar is de gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ gebleven?

Sport is emotie. Als je een ding heel snel leert is dat het wel, als technisch directeur. Als je een besluit neemt waar iemand teleurgesteld over is, dan krijg je de emotie over je heen. Niet de ratio. Waarom zouden we niet iedereen laten gaan? Dat is een continue afweging. We hebben al lang het uitgangspunt dat sporters een plek in de top-8 moeten hebben behaald. Dat werkt prima voor zwemmen en atletiek. Maar bij alpineskiën zou je heel goed kunnen beargumenteren dat het om top-30 moet gaan. Dat zegt echt iets in die sport. Het uitgangspunt van de top-8 moeten we niet loslaten, maar we moeten wel goed kijken naar de dynamiek van de verschillende disciplines.

Is dat het inzicht dat je hebt opgedaan? Meer maatwerk, minder strakke lijnen?

Dat is absoluut zo. Maar je zal altijd lijnen moeten blijven trekken. Je komt niet tot succes zonder maken van lastige keuzes. De vraag is nu bijvoorbeeld of het met de team pursuit bij het schaatsen goed zal komen. Dat blijft.

Baart het u zorgen dat er weinig vrouwelijke topcoaches zijn in Nederland?

Het is een teleurstelling dat het niet lukt. De afdeling topsport bij NOCNSF bestaat voor 60 procent uit vrouwen. Het is dus niet zo dat er geen vrouwen zijn in de topsport actief zijn. En onder de sporters zijn ze dominant. Mijn hoop is dat vanuit die laatste 10-15 jaar vrouwelijke deelnemers ook vrouwelijke staf krijgen.

In medische en paramedische functies zie je soms al een meerderheid vrouwen. Maar dat is nog niet zo bij coaches, technisch directeuren en bestuurders en daarmee niet in de top van de sport. Dat heeft ook te maken met de Nederlandse verenigingscultuur. Kijk op maar zaterdag: wie coacht er? Negen van de tien keer papa. Daar zal de transitie ook moeten plaatsvinden dat mama’s gaan coachen.

Met de Russische invasie in Oekraïne heeft de politiek volgens u het speelveld betreden, schreef je op Linkedin. U steunt de boycot van Rusland. Ook sporters hebben sinds kort wat meer ruimte om hun politieke overtuigingen te laten zien op de Spelen. Is dat een goede zaak, vind u?

Ik denk dat het een heel relevante ontwikkeling is voor de olympische beweging. Ook daar gaat het om de individualisering, om het individuele belang van de sporter. Ik denk echt dat dat de toekomst van de sport gaat bepalen. Het IOC pakt dit als een van de eerste internationale sportorganisaties op, al vinden ze het soms ook nog moeilijk. In Tokio was ik een week in onderhandeling omdat de Nederlandse voetbalsters een ‘one-love-button’ wilden dragen tijdens volkslied. Voor de ploeg was dit zó belangrijk. En het is mooi dat het is gelukt.

Toen in 2014 snowboarder Cheryl Maas met regenbooghandschoenen de piste af kwam, was u de eerste om te benadrukken dat het geen politiek statement was, terwijl later bleek dat dat wel het geval was.

Ja, ik moest aan alle kanten bedekken en dicht houden en zorgen dat het niet opblies. Dat kon niet toen.

Voelde u zich daar persoonlijk niet bezwaard over. Zoiets past toch niet in een democratische maatschappij?

Dat klopt, maar je kunt je nooit buiten de olympische familie plaatsen. Je moet het samen oplossen. Er is geen solitaire route.

Hebt u ergens spijt van?

Er zijn geen beslissingen waarvan ik nu zeg: met voortschrijdend inzicht zou ik het niet meer doen. Die terugvlucht vanuit Rio zou ik wel anders doen. Dat is toen zo verkeerd uitgepakt. Vanuit Tokio en Beijing ging iedereen ook terug als ze klaar waren en genoten ze ervan om in Nederland gehuldigd te worden en aan te schuiven in talkshows. Zo hadden we dat in 2016 ook moeten doen. Toen voerden we het zo slecht uit door de winnaars te laten blijven. We namen de niet-winnaars iets af in plaats dat we met een gave ontvangst er iets voor terug gaven.

Wat is u het meest bijgebleven?

Heel veel dingen. Zo ben ik ongelooflijk trots op de enorme impuls die we hebben kunnen geven aan het aantal fulltime professionals die inmiddels in de Nederlandse topsport werken. En ik heb bij een aantal historische sportmomenten mogen zijn. Ik heb genoten van de weg ernaartoe. Of het nu Epke Zonderland in Londen was of Annemiek van Vleuten die vier jaar na haar val in 2016 een van de koninginnen van de Spelen in Tokio was. Ik zie me nog in Rio aan haar ziekenhuisbed zitten. Dat ik aan dat soort trajecten een soms kleine bijdrage heb mogen leveren is blijvend.