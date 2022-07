Leontien van Moorsel: ‘Je uitmergelen voor een titel, een trui, een contract? Het is het niet waard’

1992, de Tour Féminin: Leontien van Moorsel (in de gele trui) zit in het wiel van de Française Jeannie Longo. Beeld ANP / Presse Sports

‘Ik heb drie keer de Tour de France Féminin gereden en er twee gewonnen. In 1989, mijn eerste, eindigde ik als 31ste. Juist daaraan bewaar ik de mooiste herinneringen. We reden deels op het parcours van de mannen, op dezelfde dag. Waar zij bijvoorbeeld 200 kilometer reden, legden we 100 kilometer af. Overal waar we kwamen, stond het vol met publiek.

‘Het was onmenselijk zwaar. Elf etappes, een proloog en één rustdag. Ik wist niet dat de bergen in Frankrijk zo hoog waren. Het was bloedheet. Als volgauto’s passeerden, reed je ook nog vol in de uitlaatgassen. Duizend doden ben ik gestorven. Mijn vader stond ergens op een helling en riep: kom op Ties! Nog maar 7 kilometer! Ik dacht: 7? Hoe ga ik boven komen, dan? Of ik keek omhoog en zag ik in de verte twee favorieten rijden, Jeannie Longo en Maria Canins. Moet ik daar nog heen? Maar ik heb er enorm van genoten. Op zo’n smal paadje tussen al die mensen door. Ik reed met kippevel. Hoe gaaf is dit?’

‘In 1992 en 1993 was de Tour helemaal losgekoppeld van de mannen. Andere periode, ander parcours. Er kwam veel minder publiek op af. Ik won, ja, maar ik ben er niet trots op. Ik zou alles in mijn leven zo over doen, maar niet die tijd. Maar ik vertel het toch, als boodschap aan jonge sporters. Dat het het niet waard is jezelf zo uit te mergelen als ik toen heb gedaan. Niets. Geen wereldtitel, geen gele trui, geen contract.

‘In 1989 had ik al gezien dat als ik er meer voor zou doen en meer voor zou laten de aansluiting met de top kon maken. Al die meiden voor mij waren ouder maar vooral veel afgetrainder. Ik was een stevige Brabantse meid en als ik dat bleef, kon ik nooit de Tour winnen.

‘Piet Hoekstra, toen de bondscoach, zei: we gaan elk jaar proberen een paar kilo kwijt te raken. Dat was vooral met het oog op de Olympische Spelen van 1992. Mooi, dacht ik, maar dat kan dus veel sneller. Bij het begin van het seizoen daarop was ik van 63 naar 53 kilo gegaan. Dat valt nog binnen de marge van iemand die 1.65 meter lang is. Je ziet een afgetrainde sportvrouw, maar nog geen anorexiapatiënt. Ik had knetterhard getraind en aanzienlijk minder gegeten. Alle extra’s liet ik staan. Dat was een behoorlijke opgave, ik hou van het goede leven. Maar de bevestiging kwam direct: ik won koers na koers. Ik werd wereldkampioen.’

De boel besodemieteren

‘Toen ik hoorde dat de Tour terugkwam, wist ik wat me te doen stond: nog magerder worden. Elke kilo is er één te veel als het bergop gaat. Achteraf denk ik dat de bond me had moeten waarschuwen. Ik werd één keer in de zes weken getest en gekeurd. Een arts had moeten zien dat het niet verantwoord was. Ik was aan het interen. Ze hadden moeten ingrijpen, me uit competitie moeten nemen. Ik was bezig mezelf de dood in te fietsen.

‘Ik besodemieterde de boel. In die tweede Tour bestond mijn avondeten uit een blikje koude sperziebonen, met wat appel en appelstroop. Mijn ontbijt bestond uit rijstwafels of met een bakje magere yoghurt met wat appels. Energierepen gooide ik weg. In mijn bidon zat alleen water. Al we ’s avonds een overwinning met een glaasje champagne vierden, deed ik eerst op mijn kamer intensieve buikspieroefeningen; ik weet nog dat mijn stuitje kapotging. Zo wist ik zeker dat ik genoeg had verbrand had om straks weer wat calorieën te kunnen opnemen. Mijn laagste waarde was 43 kilo. Het was de hel. Ik was volkomen de weg kwijt. Ik ben dit huis, het Leontienhuis, niet voor niks begonnen.

‘Ik zie in het huidige peloton dat het fucking extreem kan zijn, met apps die bijhouden op welk moment wat je wel en niet mag nemen. Wat verbrandt een renner tijdens een Touretappe? 5.000 kilocalorieën? 7.000? En bepaalt zo’n app dan of je wel of niet een schepje groente of koolhydraten extra mag nemen? Mogen ze niet luisteren naar hun eigen lichaam? Hou op! Stop ermee!

‘Soms vraag ik me af: let je wel goed op jezelf? Ik ben er natuurlijk niet bij hoe ze zich verzorgen. Annemiek van Vleuten oogt zeer afgetraind, Marta Cavalli is erg mager. Maar er is een belangrijk verschil met mij. Op foto’s en films uit die tijd, zie je dat ik een lege blik heb. Bij Annemiek zie ik een stralend koppie.

2022: Leontien van Moorsel in haar rol als koersdirecteur van de Amstel Gold Race voor vrouwen. Beeld ANP

‘Die Tour van 1992 is me behoorlijk bijgebleven. Met Longo vocht ik om de winst. Een paar keer een sur place boven op de Alpe d’Huez, de laatste etappe. Ze stond negen seconden achter me. Ik was 22, Longo was veel ouder, rijper. De bondscoach had gezegd: Leontien, als je de Tour wilt winnen, ga je bij haar in het wiel zitten en je komt er never never meer uit. Dat heb ik letterlijk genomen. Als zij stil ging staan, deed ik dat ook. Zo heeft ze me niet kunnen verrassen. Ik was wel helemaal op, ze was toen, denk ik, net wat sterker.

‘Als sportvrouw heeft ze me enorm geïnspireerd. In die Tour van 1989 dacht ik: ooit wil ik net zo goed worden als zij. Maar ik wil meer one of the girls blijven. Zij kwam altijd pas 10 seconden voor de start en zette dan haar fiets pontificaal voor het peloton. Verliezen was voor haar heel moeilijk. We wisselden nauwelijks een woord. Op de Alpe d’Huez en andere beklimmingen heb ik haar alleen maar merde, merde horen zeggen. Maar toen ik haar werelduurrecord had afgepakt, kwam ze tijdens een verkenning van het parcours in Athene voor de Olympische Spelen in 2004 naast me rijden en complimenteerde ze me. Dat voelde toch wel goed.

‘Ik won die dag op de Alpe d’Huez ook dankzij mijn ouders. Zij hebben elke gulden omgedraaid om mij te kunnen laten fietsen, hoewel hun bedrijf failliet was gegaan en ze in de schulden zaten. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. De verzuring kwam die dag uit mijn grote teen, mijn vingers, uit mijn neus, maar voor hen wilde ik niet opgeven.

‘Die eetstoornis was ook voor mijn ouders zwaar. Als mijn moeder appeltaart bakte, smeet ik die naar haar hoofd toe. Dan riep ik: dat doe je om mij te pesten! Een scheutje boter in de pan voor wat extra’s vetjes? Ik mikte het in de vuilnisbak. Ik was een onaangenaam persoon. Daarom zeggen we hier ook: we helpen niet alleen de patiënten, maar ook de verwanten. Dit raakt ook gezinnen.’

‘Ik was gewoon ziek’

‘Van de Tour in 1993 herinner me ik vooral dat anderen uit de selectie mijn eetpatroon overnamen. Iedereen at bonen en yoghurt. Dat vond ik heftig. Ik snapte het wel. De magerte van Longo was ook mijn voorbeeld geweest. Sportief herinner ik me er weinig van. Een duel met Elsbeth Vink op de Alpe d’Huez, zoiets. Vergeet niet: ik was gewoon ziek.

‘We wonnen als selectie veel. Etappes, de bolletjestrui, het eindklassement. We kregen 7.000 gulden, 1.000 gulden per persoon. Wat de mannen kregen? Meer, veel meer, dat is zeker. Ik kon er ook niet van genieten. Tijdens de huldiging heb ik zoals Máxima netjes gezwaaid, maar ik vond het verschrikkelijk. Ik moet wel zeggen: gedurende mijn hele carrière ben ik benaderd voor commercials en tv-programma’s. Leontien, dat is de vrolijke noot. Er was altijd een bedrijf dat iets met mij wilde. Tot op de dag van vandaag, eigenlijk.

‘Na mijn laatste Tour stond ik op instorten. Een keerpunt was mijn deelname aan Sterrenslag, toen op het eiland Lanzarote. Een arts zag dat ik mezelf niet eens meer uit het zwembad kon tillen. Die zei: dit kan niet meer. Hij haalde me uit het tv-programma. Kun je nagaan, bij Sterrenslag zagen ze wel wat ik mezelf aandeed. Mijn vader haalde me op van Schiphol. Hij huilde. Dat kwam heel hard binnen, hij huilde nooit. Ik heb gezegd dat ik beter wilde worden. Toen zijn we langs een cafetaria gereden en heb ik een frietje met een bamischijf genomen.

‘Ik ben zo intens blij dat ik daarna nog een carrière heb gehad. Ik ben meervoudig wereldkampioen geworden, Olympisch kampioen, ik heb het werelduurrecord verbeterd. Aan jonge talenten heb ik laten zien dat je niet per se anorexia-mager hoeft te zijn. Het was niet het einde van het verhaal. Dat was mijn motivatie om terug te keren. Het was wel buiten de selectie, ik wilde het zelf doen. Ja, met Farm Frites als sponsor. Heerlijk toch? Het liefst had ik Remia Mayonaise er nog bij gehad.

‘Dat de Tour voor vrouwen weer terug is, betekent een hele grote stap in de goede richting. Er is al veel gebeurd. Het prijzengeld in enkele World Tourwedstrijden is gelijkgetrokken met dat van de mannen, zoals in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, waarvan ik koersdirecteur ben – het is ook de verdienste van Leo van Vliet, de baas van de mannenwedstrijd. Er komen meer profploegen met vrouwenteams. De toppers verdienen echt een mooi bedrag, tussen de 2,5 en 3,5 ton. Dat is serieus geld. Het gat met de groep daaronder is nog wel groot.

‘De Ronde is nu acht dagen, het zou nog mooier zijn als het 14 dagen zouden zijn. En cols als de Galibier, de Telegraph en de Alpe d’Huez horen erin te zitten. Dat past bij een Tour. Heus, die vrouwen kunnen dat echt wel aan. Het zou helemaal prachtig zijn als ze weer rijden op het parcours van de mannen, op dezelfde dag. Ik gun ze wat ik in mijn eerste Tour heb meegemaakt. Er is dus nog werk aan de winkel.’