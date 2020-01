Lengte in volleybal van groot gewicht, maar niet allesbepalend

Maria Stenzel, de libero van Polen met een lengte van 1.68 meter moet bij het voorstellen van de Poolse ploeg springen om de 2.02 m lange Magdalena Stysiak (links, nummer 9) en de 1.99 m lange Agnieszka Kakolewska (rechts, nummer 5) een high-five te geven. Beeld Klaas Jan van der Weij

Centimeters maken vaak het verschil in volleybal. De langste speelsters zijn in het voordeel aan het net dat bij de vrouwen tot de hoogte van 2 meter 24 reikt. De langste ploeg heeft procentueel de grootste kans te winnen, maar het is geen wet van Meden en Perzen. Soms komt balvaardigheid op één.

Bij de topwedstrijd van de derde dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn was Polen de gemiddeld langste ploeg: 1.91 en 2 millimeter. Tegenstander Nederland, sinds de komst van Floortje Meijners met haar 1.92 een stuk de lucht ingeschoten, stond in een basisopstelling met het moyenne van 1.89 en 7 millimeter, anderhalve centimeter kleiner dan de Polen.

Het was donderdag niet de aanleiding of oorzaak dat Nederland haar eerste nederlaag (zonder gevolgen) leed. Dat had eerder te maken met het briljante spel van de kleinste vrouw in het Poolse basisteam, spelverdeler Joanna Wolosz. Zij, speelster van clubwereldkampioen Conegliano, is slechts 1.81, een mini in het grote-mensen-spel volleybal, en stuurt met haar fijne handen de bal, waar die tactisch gezien naar toe hoort te gaan. Bij haar stak de Nederlandse setter, Laura Dijkema, deze avond bleek af.

Polen, nu favoriet voor olympische plaatsing, won in een volgepakt Omnisport met 3-1 (25-20, 25-23, 22-25 en 25-23) en lijkt vrijwel zeker van de groepswinst. Daartoe zal het vrijdag van Azerbeidzjan moeten winnen. Nederland heeft dan een rustdag. Voor het team van coach Caprara gaat het toernooi zaterdag verder met de halve finale. De tegenstander is waarschijnlijk Duitsland.

De Poolse ploeg, in donkerblauw gestoken, zag er vervaarlijk uit bij het betreden van het veld. Dat had alles te maken met de aanwezigheid van twee reuzinnen. Magdalena Stysiak, net 19 jaar geworden, meet 2 meter en 2 centimeter. Zulke vrouwen worden zelden aangetroffen, buiten de volleybalhal en basketbalarena. De andere superlange vrouw aan Poolse kant was Agnieszka Kakolewska, een weinig mobiele middenblokkeerder die 1.99 meet. Zij hoeft maar een hupje te maken om royaal met de armen boven het net uit te komen voor het tegenhouden van een smash.

Ter vergelijking: in het Nederlandse mannenteam is de gelauwerde diagonaalaanvaller Nimir Abdelaziz 2.01, een centimeter korter dan Stysiak die in Italië in het clubteam van Lonneke Slöetjes (Scandicci) de ballen erin hamert. Kakolewska, ook in dienst van Scandicci, is twee centimeter langer dan Fabian Plak, een van de twee vaste middenmensen van de nationale mannenploeg, maar met 1.97 een kleintje in het internationale verkeer.

De langste Nederlandse volleybalster, Nicole Koolhaas, komt in de buurt van die Poolse lengtes. Zij is 1.98 lang. Twee jaar geleden vertelde zij van de voorliefde in het volleybal voor lange mensen. Wie lang is maakt indruk, kan een contract krijgen ver over de grens. Bij de jaarlijkse lengtemeting, zo vertelde de Enkhuizense, ‘gingen ze aan mijn hoofd trekken, om me nog iets langer te maken’.

Over die dag van de meting hield zij een hilarisch verhaal: ‘Ik meet normaliter 1.98 en een paar millimeter. Toen ze aan mijn hoofd hadden getrokken, was ik, na de uiterste uitrekking, 1.98 en een half. Nee, geen 1.99. Ik houd het daarom altijd op 1.98.’

Koolhaas, vertegenwoordiger van het land met de langste vrouwen aldus de cijfers van de VN, dreigde in haar jeugd, na een trapeziummeting, 2.06 te worden. Haar vader is 2.05. Zij kreeg groeiremmers. Het was haar te gortig om zo door het leven te gaan.

Van Floortje Meijners die 1.95 zou worden is er een zelfde verhaal in omloop. Zij zou groeiremmers gekregen hebben, tot grote spijt van de toenmalige bondscoach Avital Selinger die zich verheugde op zo’n lang kanon in zijn team. Vorige week vertelde Meijners slechts ‘een heel korte periode’ aan die pillen te hebben gezeten. ‘Ik denk niet dat het überhaupt enig effect heeft gehad.’

Meijners telt tussen de 192 en 193 centimeters en is daarmee acht tot negen centimeter langer dan de speler die zij uit het team heeft verdreven: aanvoerder Maret Balkestein.

Naast lichaamslengte is er ook het effect van lange armen en grote handen. Dat laatste kan je ook punten kosten. In Apeldoorn worden wedstrijden regelmatig stilgelegd voor het bestuderen van een ‘VAR’. Dan wordt bij een blokactie een zwabberend vingertje aangetroffen, geraakt door een bal. Het punt gaat dan, na een zogenaamde ‘video challenge’, naar de overkant.

Recordinternational Peter Blangé (2.05) beziet het volleybal tegenwoordig van de zijkant, als tv-commentator bij Ziggo. ‘Wie langer is, heeft minder tijd nodig om boven het net uit te komen’, is vaststelling één van hem. Maar daarna zwakt hij dat gewicht af. ‘Lengte is belangrijk, maar niet allesbepalend. Zonder atletisch vermogen en balbehandeling is het effect beperkt.’