Lelijke eendjes Luton en Coventry strijden om plek in Premier League

De Nederlander Gustavo Hamer van Coventry zit op de schouders van zijn ploeggenoot Fankaty Dabo na het bereiken van de finale op Wembley. Beeld Action Images via Reuters

Onder de tienduizenden supporters van Luton Town en Coventry City die zaterdagmiddag op Wembley aanwezig zijn voor de play-off-finale van de Engelse Championship zal menigeen terug denken aan 13 maart 2018. Toen stonden beide clubs voor 8.863 toeschouwers tegenover elkaar voor een competitieduel in League Two, de vierde divisie van het Engelse voetbal. En nu strijden de twee clubs, die zo ver waren weggezakt, om deelname aan de Premier League.

Niemand had verwacht dat Luton en Coventry de eindstrijd zouden bereiken in plaats van gerenommeerde clubs als Watford, Norwich City en West Bromwich Albion. De finalisten staan in een rijke traditie van wonderbaarlijke ontsnappingen in het Engelse voetbal, van clubs die zijn herrezen na een bijna dood ervaring.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Brighton, Burnley en Bournemouth kunnen erover meepraten. Speciale dank moet, zoals wel vaker, uitgaan naar supporters die nooit de hoop hebben opgegeven.

Bloeiperiode

De finalisten hebben het nodige met elkaar gemeen. Coventry werd in 1883 opgericht door Singer, de naaimachinefabrikant. Luton, de club van de hoedenmakers, volgde twee jaar later. De gloriedagen lieten een eeuw op zich wachten. In 1987 won Coventry City de FA Cup-finale met 3-2 van Tottenham Hotspur. Een jaar later pakte Luton Town de enige grote prijs uit de clubhistorie door Arsenal met dezelfde cijfers te verslaan in de finale van de League Cup.

Luton Town beleefde turbulente tijden. Na de rellen tegen Millwall tijdens een bekerwedstrijd in 1985 voerde de club een tijdelijk verbod in voor bezoekende fans. Ook besloot de leiding te kiezen voor kunstgras, een kostbaar en mislukt experiment. Aan het begin van deze eeuw begon het grote verval. In 2009 kreeg Luton, uitkomend in League Two, dertig punten mindering wegens financiële malversaties. Degradatie naar de National League, de hoogste amateurdivisie, was onvermijdelijk.

Coventry

Rond de eeuwwende braken ook voor Coventry barre tijden aan. In 2001 degradeerde de ploeg uit de Premier League. In 2005 verruilde het Highfield Road voor een te groot stadion. Al snel bleek de huur van de Ricoh Arena onbetaalbaar. Het dakloze Coventry moest de thuiswedstrijden bij rivaal Birmingham City spelen. Dankzij jarenlange acties van fans volgde in 2021 de terugkeer. The Sky Blues, die met de Nederlander Gustavo Hamer hun beste speler hebben, trekken nu gemiddeld 20 duizend toeschouwers.

Waar Coventry City een Premier League-waardig onderkomen heeft, wacht Luton Town een probleem bij promotie. Het knusse Kenilworth Road, dat plaats biedt aan 10 duizend toeschouwers , moet een grondige en miljoenen kostende verbouwing ondergaan indien de club Liverpool, Arsenal en Manchester United wil ontvangen. In vergelijking met alle sores in de voorbije decennia is dit een luxeprobleem.