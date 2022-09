Lelijk spelen is het wapen van de underdog, weet nationale basketbalploeg voor EK

Spelmaker Keye van der Vuurst de Vries (links) staat oog in oog met de IJslandse reus Tryggvi Hlinason (2 meter 16), tijdens een WK-kwalificatieduel. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Ik heb natuurlijk stiekem al een beetje gekeken tegen welke spelers ik kan komen te staan’, geeft Jesse Edwards (22) lachend toe. De 2.12 meter lange Amsterdammer staat dan wel te boek als groot talent op het college-niveau in Amerika, waar hij bij Syracuse University zijn thuiswedstrijden afwerkt voor 36 duizend toeschouwers, maar dit is de eerste keer dat hij tegenover echte sterren komt te staan.

De naam Nikola Jokic komt in het relaas van elke international voorbij. In de openingswedstrijd tegen Servië spelen de Nederlanders tegen de spelmakende center van de Denver Nuggets, die afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij werd uitgeroepen tot beste speler in de almachtige NBA. De regerend MVP is niet de enige topper die Nederland treft in de groepsfase. Edwards: ‘Vooral naar de duels met Lauri Markkanen kijk ik echt uit.’ De Finse schutter was vorig jaar goed voor gemiddeld 15 punten per NBA-wedstrijd bij de Cleveland Cavaliers.

Het internationale basketbal is een hechte gemeenschap. Zo blijkt Keye van der Vuurst de Vries (20), het grote talent aan Nederlandse zijde, al geruime tijd goede vrienden met Deni Avdija. Waar de Nederlandse spelmaker al jong naar het Belgische basketbalbastion Oostende ging, schopte de jonge ster van Israël het al tot de NBA, waar hij imponeert bij de Washington Wizards. ‘Ik raakte met Avdija bevriend toen we als tieners kamergenoten waren op een internationaal basketbalkamp’, aldus Van der Vuurst de Vries, die zijn jeugdvriend zal treffen in het tweede groepsduel.

Lelijk basketbal

Dat Nederland het toernooi opent tegen Servië (vrijdag) en Israël (zaterdag), de twee sterkste tegenstanders uit de groep, is niet ideaal. Matt Haarms (25 en 2,21 m) de langste van de toch al niet geringe Nederlanders is duidelijk over het strijdplan.

‘Wij moeten ons onderscheiden in de dingen die andere teams misschien niet willen doen. Niet iedere ploeg zal voor elke offensieve rebound willen gaan’, stelt Haarms, die zijn geld verdient bij Skyliners Frankfurt in de Bundesliga. ‘Er zullen teams tussen zitten die lekker mooi, lekker rustig willen spelen op dit toernooi. Wij moeten lelijk basketbal durven spelen. Voor elke fiftyfifty-bal op de grond durven duiken. Het spel fysiek maken.’

Haarms legt bevlogen uit waar zo’n spelinsteek toe kan leiden. ‘De echt goede landenteams hebben én NBA-waardig individueel talent én zo’n nietsontziende mentaliteit. Maar er zijn ook ploegen waar die mentale component wat ontbreekt. En daar moeten wij als underdog gebruik van maken. We weten nog niet wie deze ploegen zullen zijn. Maar als je elke wedstrijd zelf in elk geval bereid bent om te knokken voor iedere bal, dan kom je daar snel genoeg achter.’

De boomlange center, die opgroeide in Amsterdam-West, maar al op jonge leeftijd naar Spanje en de VS vertrok, is ook een realist. Aangezien Nederland geen enkele speler heeft die in een topcompetitie als de NBA of de EuroLeague speelt, zal de bereidheid om het vuile werk op te knappen het verschil moeten maken. ‘Zolang wij geen superster hebben, zoals Servië dat heeft met Jokic, moet dit de speelcultuur met het Nederlands team zijn. Wanneer de toptalenten uit de volgende generatie dan bij ons aansluiten, weten ze meteen wat er wordt verwacht.’

Vijf duels in zeven dagen

Mocht Nederland door de groepsfase heen komen, zou dat een stunt zijn. Daarvoor zijn er vermoedelijk twee overwinningen nodig. Uit de groep van zes gaan er vier ploegen door naar de achtste finales. Vooral in de laatste drie groepsduels, tegen Tsjechië, Polen en Finland, zal het moeten gebeuren.

De bondscoach sluit zich aan bij het verhaal van Haarms. ‘Voor ons is het van essentieel belang dat we een underdog-mentaliteit hebben’, zegt Maurizio Buscaglia, met de schorre intensiteit die eigenlijk alleen sporttrainers hebben. Maar de charismatische Italiaan is een stuk pragmatischer dan zijn center. ‘De truc is om telkens slechts van balbezit naar balbezit leven. Om vooral niet al te ver vooruit te hoeven denken.’

De ervaren coach weet hoe slopend dit EK zal worden. ‘In zeven dagen tijd spelen we vijf wedstrijden. Wat betekent dat de dagindeling van de spelers bomvol zit: opstaan, ontbijten, trainen, lunchen, wedstrijd, en dat elke dag weer.’

Buscaglia is realistisch over de kwaliteiten en zwakke punten van zijn ploeg. ‘Wij hebben geen speler die de scorende last in zijn eentje op de schouders kan nemen. Onze collectieve identiteit, vooral bij het verdedigen, is dus van levensbelang.’