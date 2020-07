Lekker spugen is er in het honkbal niet meer bij

Delano Salassa, de 2de honkman van L&Amsterdam, tracht Jarreau Martina van Curaçao Neptunes uit te tikken. Beeld Klaas Jan van der Weij

Coach Michael Duursma staat vlak voor de wedstrijd naast één van zijn spelers als de honkballer net een pluk pruimtabak in zijn mond stopt. De trainer van de Amsterdam Pirates lacht. Tabak kauwen – en vooral het dan weer uitspugen – mag eigenlijk niet meer in een wereld waar het ­coronavirus heerst. Maar zie honkballers maar eens van hun rituelen af te krijgen.

Bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen liggen de randen van het veld op het Loek Loevendie Ballpark in Amsterdam nog vol met overgebleven schillen van zonnebloempitten. Ook daar kauwen honkballers – naast pruimtabak en kauwgom – graag op.

‘Waarom het ooit begon, weet ik ­eigenlijk niet’, zegt coach Duursma. ‘Het kauwen is in elk geval komen overwaaien uit Amerika. In principe mag het nu niet meer, omdat spugen en het verspreiden van speeksel zoveel mogelijk moet worden vermeden. Honkbal is best wel een statische sport. Er is veel downtime. Pitchers of spelers op de bank kauwen op zonnebloempitten of op iets anders wanneer ze zitten te wachten.’

Dat mag zaterdag dus niet tijdens de tweede wedstrijd van de Pirates uit Amsterdam tegen Curaçao Neptunus, de klassieke clash tussen Amsterdam en Rotterdam. Donderdag werd er voor het eerst in bijna elf maanden weer gehonkbald in de hoofdklasse, al is het seizoen drastisch ingekort. Er zijn 7 speelrondes van 3 wedstrijden in plaats van 14 speelrondes. Dan volgen de play-offs en de Holland Series. Na een goede start van de titelverdediger uit Amsterdam bij Neptunus (3-8), kwamen de Amsterdammers er zaterdag thuis niet aan te pas (0-7). Een dag later waren de Rotterdammers ­opnieuw beter (6-13).

Uitverkocht met 250 fans

‘Ik had liever twee van de drie wedstrijden gewonnen in plaats van verloren’, zegt Duursma, die dit seizoen zijn debuut maakt als hoofdcoach. ‘Maar we hebben nog wat weken om het recht te zetten. ­Pitching is normaal onze kracht, dat was dit weekend niet te zien. Als je zeventien hits tegen krijgt kun je wel zeggen dat de knuppels van Neptunus weinig moeite met ons hadden.’

De wedstrijden op zaterdag en zondag in Amsterdam waren volledig uitverkocht. Er mocht maar 250 man publiek het stadion in zodat er voldoende afstand gehouden kon worden. Veel stoeltjes waren afgeplakt met lint. Wie in de kantine een tosti of broodje warm vlees kwam ­halen moest achter een streep wachten en er via de andere deur er weer uit. De toiletten mochten alleen beneden gebruikt worden.

Voor de start herinnert de speaker het publiek nog even aan de regels. ‘Let’s play ball en mensen, denk eraan, geef elkaar de ruimte’. De high fives die de spelers aan elkaar geven, worden in de lucht gegeven zonder handen aan te raken. Bij een mooie actie worden er wel wat vuisten tegen elkaar geduwd. Verder is aan weinig te merken dat er extra regels gelden.

In de aanloop naar het verkorte seizoen werd goed nagedacht over veilig honkballen, zegt Duursma. ‘Sommige clubs hebben geëxperimenteerd met dubbele honken die twee meter uit elkaar staan. Dat begon op een heel ander spelletje te lijken, dus dat wilde je niet. Nu is het gewoon een normale wedstrijd alleen neemt iedereen extra afstand voor en na de wedstrijd.’

Sommige dingen zijn moeilijk uit te bannen. Werpers likken vaak aan hun vinger om een iets betere grip te krijgen over de bal. ‘Dat likken van de bal mag officieel ook niet. Maar werpers die dat al twintig jaar doen, kunnen daar niet zomaar mee stoppen. Je wilt ook niet de bal in iemands nek gooien. Het is een fijn lijntje met wat je helemaal verbiedt en wat niet’, aldus Duursma

Over uit de VS

Door het ingekorte seizoen is het moeilijk te voorspellen wie er dit jaar met de landstitel vandoor gaat. In Amerika ging de Major League donderdag weer van start, maar competities in de lagere Minor League werden helemaal afgelast.

Tom de Blok, die bij een opleidingsteam van Major Leagueclub Detroit ­Tigers speelt, had ineens niks meer te doen. Hij kwam terug naar Nederland en sloot zich aan bij zijn oude club, Pirates. ‘We waren net bezig met de eerste voorbereidingen voor het seizoen toen we na een klein weekje te horen kregen dat we allemaal naar huis moesten omdat het te erg werd met het virus’, vertelt De Blok.

Meer spelers uit de Minor League sloten zich aan bij Nederlandse clubs. De Blok wordt nog wel doorbetaald door zijn werkgever en hoopt dat hij dit jaar nog terug kan.‘Misschien doen ze aan het eind van het jaar nog een soort trainingskamp. Maar het ziet er nu zo slecht uit dat ik niks meer durf te verwachten.’