Lekkend zwembadje en gebutst lijf verpesten Vuelta-start voor Steven Kruijswijk

Steven Kruijswijk moest zondag passen in de etappe van Benidorm naar Calpe. Beeld BSR Agency

De gedeeld kopman van Jumbo-Visma liep zowel zaterdag als zondag flinke schade op ten opzichte van zijn concurrenten en staat nu op 2.19 van rodetruidrager Nicolas Roche.

Eerst zaterdag. Een sporter kan op veel manier met tegenslag te maken krijgen, maar met een lekkend kinderzwembadje zullen de renners van Jumbo-Visma geen rekening hebben gehouden. Door een stroompje water op de weg gingen tijdens de ploegentijdrit zaterdag vier renners onderuit, onder wie de kopmannen Kruijswijk en Primoz Roglic.

Tijdens de verkenning was de weg nog kurkdroog geweest. Na afloop van de ploegentijdrit was ploegleider Addy Engels maar eens gaan informeren bij de organisatie hoe dat kon. Die was het spoor van het water nagegaan en stond op dat moment bij mensen thuis.

Wat bleek? Vijfhonderd meter boven het parcours was in een tuin een kinderzwembadje gaan lekken en het water was halverwege de ploegentijdrit naar beneden over de weg gestroomd. Zo had de ene ploeg geen last van een plas water op het wegdek en de andere wel. Behalve Jumbo-Visma ging ook UAE Emirates in dezelfde bocht tegen het asfalt.

De ploegentijdrit in Torrevieja werd gewonnen door Astana. Na één dag keek Kruijswijk al tegen een achterstand van 40 seconden op López aan. Daarnaast had hij door de val last van zijn elleboog en knie. Hoewel het geen serieuze verwondingen, kostte het herstel daarvan energie die hij graag voor andere zaken had willen bewaren.

Dat bleek een dag later, in de etappe van Benidorm naar Calpe, twee kustplaatsen aan de Costa Blanca. Op de laatste klim naar de Cumbre del Sol, op 24 kilometer van de finish, brak het peloton in tweeën. Kruijswijk moest passen, Roglic ging mee, samen met Rigoberto Uran, Mikel Nieve, Fabio Aru, ­Nicolas Roche en Nairo Quintana.

De Colombiaanse kopman van Movistar ging er in de finale vandoor en kwam solo over de streep. Kruijswijk volgde op 1.43. Wout Poels, de andere Nederlander met klassementsambities, verloor zelfs bijna 10 minuten.

En zo kwam er zondag een einde aan een tumultueus begin van de Vuelta, want de valpartijen van Jumbo-Visma en UAE Emirates waren dit weekend niet de enige incidenten. Zaterdag moesten de renners van Deceuninck-Quick Step in de remmen omdat de auto van Jumbo door alle commotie stil was blijven staan op het parcours. Een auto van Euskadi raakte tijdens de verkenning, van de weg en kwam hard tegen een huis tot stilstand. Er vielen geen gewonden. Wel kreeg de ploeg een boete wegens roekeloos rijgedrag.