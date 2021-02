Leiding Nederlandse olympische topsport komt na Winterspelen in andere handen

Maurits Hendriks in een interview met NOS tijdens het WK afstanden schaatsen in Thialf. Hendriks stopt na de Winterspelen in Peking begin 2022 als technisch directeur van NOCNSF. Beeld ANP

Hendriks (60) had nog voor de uitbraak van de covidpandemie besloten zijn dienstverband met NOCNSF op een door hem gekozen moment te beëindigen. Hij wachtte een jaar met het naar buiten brengen van die stap, waarover hij veel overleg heeft gepleegd met voorzitter Anneke van Zanen en collega Dielessen.

Een jaar van veel werk wacht voor de uitgestelde Zomerspelen van Tokio en de Winterspelen van Beijing. De timing van Hendriks lijkt de goede. ‘Wanneer is het een goed moment? Ik wil niet dat het tijdens de Spelen hierover gaat. Dan moet het over sport gaan’, aldus de technisch directeur.

Hij vertrekt, omdat hij denkt dat twaalf, dertien jaar op dezelfde plek in de organisatie een begrenzing heeft. De definitieve gedachte daarover voelde hij al lang aankomen. ‘Andersom werkt het ook zo. Als jij het niet doet, dan doet een ander het wel.’

In zekere zin staat zijn geloofwaardigheid op het spel, omdat Hendriks anderen in de Nederlandse topsport altijd aanspoort tot ontwikkeling, tot innovatie en verandering. Dan zou het raar zijn als de chef zelf blijft zitten. ‘Het is een kwestie van in de spiegel kijken. Van: ben je dit zelf wel aan het toepassen?’

Maurits Hendriks is een voormalig hockeycoach die in 2000 met het Nederlands mannenteam olympisch goud veroverde. In 2008 werd hij aangezocht als opvolger van Charles van Commenée, die bij NOCNSF drie jaar eerder de stoel van technisch directeur Joop Alberda had overgenomen.

Hendriks, man van de olympische slogan ‘hoger, sterker en sneller’, werkte sinds 2009 hard aan de structuur van de olympische topsport in Nederland. Hij wilde NOCNSF ‘ombouwen van een beleidsorganisatie naar een expertiseorganisatie’, zo schreef hij in zijn biografie Presteren!

De focus op medailles oogstende sporten werd leidend. Het was bedoeld om Nederland tot de toptien van de beste sportlanden te laten door dringen. Sportprogramma’s die niet ‘leverden’, werden niet langer gesubsidieerd. Die wijziging van strategie werd opvallend genoeg door vrijwel de hele Nederlandse sportwereld positief beoordeeld.

Hendriks was naast technisch directeur de chef de mission van de olympische ploegen van 2012, 2014 en 2016. In 2010 gunde hij die rol aan veteraan Henk Gemser, in 2018 aan jonge collega Jeroen Bijl. Bij de Winterspelen eindigde Nederland in 2010, ’14 en ’18 royaal bij de beste tien van de wereld: 10de, 5de en 5de.

Bij de Zomerspelen lukte dat net niet: 11de in 2016 en 13de in 2012. In totaal haalden de Nederlanders bij die vijf Spelen onder de supervisie van Hendriks 91 medailles. In 2021 is Pieter van den Hoogenband de nieuwe chef de mission.