Leiding Go Ahead Eagles beschaamd en nederig na supportersgeweld tegen spelers De Graafschap

Dat dit nu opnieuw gebeurt, is verschrikkelijk, maar dit is niet te voorkomen Edwin Lugt, voorzitter Go Ahead Eagles

Het tribunevak, de vaste plek van een groep fanatieke Go Ahead Eagles-supporters, ligt pal naast het vak met uitsupporters. 'Toen ons stadion twee jaar geleden werd gerenoveerd, is ervoor gekozen om die plaatsen in de vrije verkoop te gooien. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven', zegt Lugt. 'Dat daar fanatieke fans zitten hoeft overigens niet erg te zijn, maar dit mag natuurlijk nooit gebeuren.'



Door een voorwaardelijk straf die Go Ahead Eagles heeft openstaan, zal een deel van het stadion in de nabije toekomst een wedstrijd leeg zijn, verwacht Lugt. De voorwaardelijke straf werd opgelegd naar aanleiding van een wedstrijd die op 19 mei 2016 werd afgewerkt. Ook toen betraden supporters het veld na een wedstrijd tegen De Graafschap, toen in de play-offs om promotie/degradatie.



'Dat dit nu opnieuw gebeurt, is verschrikkelijk', aldus Lugt. 'Maar dit is niet te voorkomen. Daarmee wil ik het overigens niet downplayen. We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en daar lopen we niet voor weg.'



