Leiden verliest, maar behoudt kans op Europese finale

Leidens reusachtige center, Asbjorn Midtgaard. Beeld BELGA

De volgepakte Vijf Meihal ontploft, wanneer Arunas Mikalauskas de score opent. De eerste Leidense score is typerend voor de Europese campagne van het ‘kleinduimpje’ in het toernooi: Marijn Ververs houdt een verloren gewaande bal binnen, waarna zijn Litouwse ploegmaat afmaakt. Vechtlust loont. Ook in het basketbal.

In het eerste kwart nemen de sterren van Leiden het voortouw. Door zeven vroege punten van de reusachtige Asbjorn Midtgaard (2 meter 13, ruim 125 kilo) en opeenvolgende driepunters van international Worthy de Jong leidt de thuisploeg al snel.

Met Sam Dekker (Houston Rockets) en Tarik Black (LA Lakers) heeft opponent Bahcesehir twee spelers met ervaring in de NBA onder contract. Ook de andere vier Amerikanen in de selectie zijn gelauwerd. Maar blikvanger bij Bahcesehir College is aanvoerder Oguz Savas. De 2 meter 11 lange center draait al jaren mee in het Turkse nationale team en won op clubniveau achttien prijzen.

Flitsen van kwaliteit

In het tweede kwart zijn flitsen van de kwaliteit van de ploeg uit Istanbul te zien. Vooral Dekker - die een Nederlandse opa heeft - laat zich zien met behendige acties rondom de basket. Op zijn Amerikaans uit hij telkens luidkeels zijn tevredenheid na scores.

Toch gaat Leiden met een voorsprong (38-33) de rust in. Mikalauskas sluit de eerste helft af met een rake driepunter uit de hoek. Coach Geert Hammink was dan ook tevreden met het aanvalsspel voor rust: ‘Er zaten vijf, zes aanvallen van ons tussen waarbij elke speler de bal in handen had. Dat is zelfs voor een tegenstander als deze niet te verdedigen.’

Na rust bouwt Leiden aan de hand van taai verdedigingswerk en knappe scores van Dunn, Midtgaard en De Jong de marge verder uit tot negen punten. Maar door drie opeenvolgende keren balverlies telkens af te straffen met een snelle uitbraak nemen de Turkse bezoekers al vroeg in het laatste kwart de voorsprong over.

In de slotfase geeft het raffinement van Turkse veteranen Muhammed Baygül en Savas de doorslag. De bezoekers komen onder druk tot makkelijkere schoten dan Leiden. Een snoeiharde dunk van Dekker bepaalt de eindstand op 71-77. Toch biedt het goed te maken gat van zeven punten trainer Hammink genoeg hoop: ‘Een paar van de problemen van vanavond waren oplosbaar. Het feit dat wij als sterk reboundende ploeg bijvoorbeeld twaalf afvallende ballen minder pakken dan zij mag niet gebeuren. Als wij in Istanbul vier kwarten lang spelen zoals vanavond in de eerste drie kwarten, kan het ons lukken het gat te dichten.’