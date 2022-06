Leiden revancheert zich razendsnel en kroont zich tot eerste Belgisch-Nederlandse kampioen

Waar Worthy de Jong (rechts, in duel met Mo Kherrazi van Heroes Den Bosch) twee weken geleden nog de Nederlandse finale verloor, was hij in de 'kruisfinale' de grote man. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Het lijkt een kwestie van moeten bij ons. Dan pas komt het beste in dit team naar boven’, lacht Marijn Ververs na afloop van de gewonnen BNXT League-finale. De vriendelijke guard slaakt een zucht van opluchting. Een stukje confetti plakt nog aan zijn shirt, wanneer hij een slok van zijn bier neemt. Een verdiend biertje, aangezien het gevoelsmatig een graad of 33 is in de Leidse Vijf Meihal, zelfs nu de paar honderd meegereisde uitfans van Groningen de volgepakte zaal hebben verlaten. ‘In de eerste helft stonden we echt met onze rug tegen de muur. Hoe we ons van zó’n slechte helft hebben herpakt, is wonderbaarlijk.’

Dat Ververs en zijn ploeggenoten een titel hebben te vieren, is inderdaad verwonderlijk. In de eerste plaats omdat Leiden aanvankelijk wordt weggespeeld door Donar. Bij rust prijkt er een tussenstand van 19-35 op het scorebord. De drie punten voorsprong die Leiden uit het heenduel van het tweeluik had overgehouden, waren lang en breed verdampt. Waar de Leidenaren dit seizoen gemiddeld zo’n 39 punten per helft scoren, staat de teller nu op 19. De oorzaak: de driepunters willen er maar niet in. Waar Leiden doorgaans de afstandsschoten tegen een keurig gemiddelde van 36 procent raak gooit, mist het in de finale de eerste twaalf pogingen achter de driepuntslijn. Een horrorstart die teams meestal niet te boven komen.

Fusiekampioen

Niet alleen qua wedstrijdverloop is de titel van Leiden verrassend. Twee weken eerder verspeelde het nog in eigen huis het landskampioenschap, door de beslissende vijfde finalewedstrijd van Den Bosch te verliezen.

Het nieuwe competitieformat biedt uitkomst. In de zogeheten BNXT League, de Belgisch-Nederlandse fusiecompetitie, worden eerst de Nederlandse en Belgische play-offs apart van elkaar afgewerkt. In beide gevallen wint de titelfavoriet: Heroes Den Bosch in Nederland, en het doorgaans oppermachtige Filou Oostende in België. Tot zover geen verrassingen.

Maar vervolgens laat het ietwat complexe fusieformat zich van zijn beste kant zien. Want in het ‘kruisgedeelte’ van de play-offs, waarbij er telkens een Nederlandse ploeg aan een Belgische wordt gekoppeld, kunnen de andere teams die in de top-4 van de competitie zijn geëindigd zich revancheren. En zo geschiedt: zowel Den Bosch (door Donar) als Oostende (door Leiden) wordt kort na hun landstitel verrassend uit het fusiegedeelte van de play-offs geknikkerd.

Voor Leiden blijkt deze herkansingsroute de zo gewenste reddingsboei. ‘Het kwam ons perfect uit dat we na de verloren finale tegen Den Bosch meteen weer door moesten’, legt Ververs uit. ‘Waar je normaal gesproken een zomer lang zou balen van zo’n nederlaag, konden we ons nu direct herpakken.’

Karakterploeg

Het beslissende duel met Donar bevestigt de veerkracht van zijn ploeg, vindt Jhonathan Dunn. De Amerikaan – dit seizoen met een puntengemiddelde van 14,3 per wedstrijd topscorer bij de Leidenaren – had zich tijdens en na de verloren binnenlandse finale tegen Den Bosch flink moeten verbijten. ‘Ik raakte geblesseerd gaandeweg die serie. Ik heb door heel veel pijn heen gespeeld.’

Dunn weet waarvoor hij het deed: ‘Dit seizoen staat voor ons in het teken van het overkomen van tegenslagen. We waren er al zo vaak dichtbij. Dus toen we een tweede kans kregen, wist ik genoeg. Dit keer zouden we het niet verspelen.’

Ook bij coach Geert Hammink, als speler een van de vijf Nederlanders die ooit de grootse NBA bereikten, is het onverstoorde zelfvertrouwen goed te horen na afloop. ‘Vanaf de eerste training van het seizoen wist ik dat dit een ploeg was die prijzen kon pakken.’ Hammink is vooral trots dat het zijn ploeg gelukt is na een slopend seizoen, waarin Leiden incluis voorbereiding 73 (!) duels afwerkte. ‘Dit duel was onze elfde wedstrijd in 23 dagen tijd. Dat je dan zo’n comeback nog kan maken, laat zien dat dit een echte karakterploeg is.’

Afzwaaiende uitblinker

De beste man op het veld in de fusiefinale is Worthy de Jong. De 34-jarige Nederlands international is ‘Mister ZZ Leiden’, met elf seizoenen in Leidse dienst achter zijn naam. Met een karakteristieke knot in het haar, hoog opgetrokken broekje en volgetatoeëerde rechterarm mixt hij een haast onwerkelijk kalme uitstraling met een nietsontziende felheid. De gehele wedstrijd vecht hij schitterende duels uit met mede-international Leon Williams. In het vierde kwart tekent hij voor de drie belangrijkste scores.

Na afloop wordt De Jong uitgeroepen tot Finals MVP (Most Valuable Player). Een mooi afscheidscadeau, want de atletische guard gaat zijn carrière afsluiten in het 3-tegen-3-basketbal, waar Nederland zich op Olympisch niveau in heeft gespecialiseerd. Op de Spelen van Parijs zal De Jong zijn laatste kunsten vertonen. Als hij er daarna nog geen genoeg van heeft, zal de deur in Leiden vast en zeker voor hem open blijven.