Leicester City knikkert Manchester United, met Donny, uit de Engelse beker

Caglar Soyuncu en Wesley Fofana van Leicester City vieren hun overwinning in de kwartfinale van de FA Cup. Mason Greenwood (Manchester United) kijkt toe, in mineur. Beeld REUTERS

Na drie eenzijdige kwartfinales waarin Southampton, Manchester City en Chelsea eenvoudig wonnen van respectievelijk Bournemouth, Everton en Sheffield United was het aan Leicester City en Manchester United om de bekercompetitie glans te geven. De nummers drie en twee van de Premier League hebben in het verleden grootse wedstrijden uitgevochten, zoals de sensationele 5-3 van 2014, een wedstrijd die leidde tot de revival van Leicester City en Louis van Gaal tot wanhoop dreef.

Leicester is een van de weinig ploegen die wel kampioen is geworden maar nog nooit de beker heeft veroverd. The Foxes waren dichtbij in 1963, maar toen bleek Manchester United te sterk op Wembley. De Mancunians begonnen als favoriet omdat beide teams veel beter spelen in uitwedstrijden. Donny van de Beek had, getooid met nummer 34, weer een kans gekregen om zich te bewijzen, spelend achter het aanvalsduo Anthony Martial en Mason Greenwood. Leicester miste sterspeler James Maddison.

United begon dominant, wat een counterploeg als Leicester wel beviel. Het waren de gastheren echter die de eerste kansen kregen. De openingsgoal van Leicester, in de 24ste minuut, kwam uit de lucht vallen. Vanaf de halve cirkel buiten de zestien speelde de Braziliaan Fred de bal te zacht terug op doelman Dean Henderson. Kelechi Iheanacho was scherp en benutte het buitenkansje. Zoals wel vaker dit seizoen ging Manchester United pas goed spelen nadat het op achterstand was gekomen.

Zeven minuten voor rust gaf Paul Pogba een lage, terugtrekkende voorzet in de richting van Van de Beek. De oud-Ajacied liet de bal slim onder zijn benen doorgaan waardoor Greenwood de gelijkmaker kon binnen schieten. Het was de eerste goede actie van Van de Beek, die tot dan voorzichtig en zonder veel zelfvertrouwen had gespeeld. Te veel van zijn passes gingen achterwaarts in plaats van voorwaarts. Na zijn geniale overstapje kreeg hij meteen een nieuwe bijnaam: ‘Dummy van de Beek’.

In de tweede helft gingen de gretige Foxes op zoek naar de winst. En hoe! Reeds na zeven minuten begon Youri Tielemans met een dribbel richting het vijandelijke doel. De Belgische middenvelder werd daarbij amper gehinderd en schoot de 2-1 binnen. Een paar minuten later kon Jamie Vardy de wedstrijd beslissen, maar nadat hij zich knap had vrijgespeeld schoot de ervaren topscorer alleen voor de doelman naast. Kort daarop maakte Van de Beek plaats voor Bruno Fernandes, de Portugese spelverdeler.

De wissel hielp weinig. Terwijl Manchester zonder veel dreiging aandrong, counterde Leicester naar hartelust. Uit een vrije trap van oudgediende Marc Albrighton, een van de overblijvers van de kampioensploeg van 2016, kopte Iheanacho raak. Hiermee was de eerste zege van Leicester City op Manchester United sinds de genoemde 5-3 een feit. In de halve finale treft Leicester middenmoter Southampton, die Leicester anderhalf jaar geleden met 0-9 had verslagen. De andere 'semi’ gaat tussen Chelsea en favoriet Manchester City.