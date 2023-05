Leicester City degradeert uit Premier League (samen met Leeds United)

Middenvelder James Maddison treurt. Beeld AFP

Met de degradatie van Leicester City komt een einde aan een voetbalsprookje. Na de promotie negen jaar geleden werd het in 2016 tot ieders verrassing landskampioen. Twee jaar terug won het nog de FA Cup en vorig seizoen bereikte het, onder meer ten koste van PSV, de halve finale van de Europa League. Daarin verloor het tegen de latere winnaar AS Roma. Weinig voetbalkenners hadden deze val van The Foxes voorspeld. Er dreigt nu een leegloop. Internationals als James Maddison en Youri Tielemans zullen niet een niveau lager willen spelen.

Het team van Dean Smith was geheel afhankelijk van wat er in Liverpool op Goodison Park gebeurde. Everton stond immers twee punten voor op zowel Leicester als Leeds. Een uur lang konden de Leicester-fans hopen. De eigen ploeg had na een half uur de voorsprong genomen door een doelpunt van Harvey Barnes. Ondertussen hadden The Toffees alle moeite met Bournemouth, dat zich weken terug al had veilig gespeeld. Ook de andere promovendi – Fulham en Nottingham Forest – blijven in de Premier League. Dat komt niet vaak voor.

Goodison Park

Voor Everton dreigde, net als afgelopen seizoen, de eerste degradatie naar het tweede niveau sinds het seizoen 1950-51. Dat zou extra bitter zijn omdat de oudste club van Liverpool komend seizoen voor het laatst op Goodison Park speelt. In de havens verrijst een nieuw stadion. Na een klein uur spelen kwam de bevrijdende treffer door een hard schot van de Malinees Abdoulaye Doucouré. Het nieuws zorgde voor stilte in het King Power Stadium van Leicester. Alleen de West Ham United-fans deden van zich horen. ‘You’re going down,’ zongen ze treiterend.

Leicester City wist nog op 2-0 te komen door een doelpunt van de Belg Wout Faes, waarna Pablo Fornals de aansluitingstreffer scoorde. Alle aandacht ging evenwel uit naar de gebeurtenissen op Goodison Park, maar Bournemouth was daar niet in staat om Leicester City helpen. De winst van Everton betekende dat ook Leeds United naar de Championship gaat. Om een kleine kans te hebben op handhaving moest het winnen van Tottenham Hotspur, maar dat bleek een onmogelijke opgave te zijn. Mede door twee goals van Harry Kane won Spurs met 1-4.

Brentford

Voor Spurs was het evenwel niet genoeg om zich te kwalificeren voor Europees voetbal. Aston Villa mag na een zege op Brighton komend jaar in de Conference League spelen. Dichtbij kwalificatie daarvoor was ook Brentford, dat met 1-0 won van Manchester City. Hiermee zijn de Bees uit West-Londen de enige club die dit jaar zes punten heeft gepakt van de kampioen. Manchester United eindigde na een 2-1 zege op Fulham als derde in de Premier League. Komend jaar spelen nieuwkomers Burnley, Sheffield United en Luton Town in deze grote competitie.