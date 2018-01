Legendarische Noorse biatleet Bjørndalen plaatst zich niet voor zijn zevende Spelen

Meeste deelnames

Schansspringer Noriaki Kasai tijdens een sprong. © EPA Zo lang ik geen goud heb, ga ik door Noriaki Kasai, schansspringer

Het record van de meeste deelnames (zeven) moet de Noor definitief laten aan de inmiddels geschorste Russische rodelaar Albert Demtsjenko en de Japanse schansspringer Noriaki Kasai laten. De Japanner begon als 16-jarige in de World Cup, was 17 toen hij aan de WK meedeed en was in 2014, bij zijn zevende Spelen, een niet te onderschatten tegenstander van de Poolse vedette Kamil Stoch.



Op de 120-meterschans van Poljana sprong Kasai, toen 42 jaar, nog 139 meter ver. Het werd zilver, met 1,3 punten verschil, waarna hij zwoer terug te keren voor het olympische goud. Hij maakt in februari deel uit van het Japanse team in Pyeongchang. Hij is een legende in het land, waar leeftijd in hoog aanzien staat.



Kasai (45) heeft aangekondigd zo nodig tot zijn 50ste te blijven springen. 'Zo lang ik geen goud heb, ga ik door', sprak hij meermalen. Hij wil de eerste man zijn die 500 en mogelijk 600 wedstrijdstarts achter de naam wil hebben. Als Sapporo de Winterspelen van 2026 krijgt, worden het er zeker 600 en zo mogelijk zijn tiende olympische start. De Japanner praat er serieus over.