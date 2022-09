Legendarische doelman Piet Schrijvers blijft in de herinnering toch altijd de Beer van de Meer

Vlnr.: Piet Schrijvers, Jan Jongbloed en Johan Cruijff, na Nederland-Uruguay tijdens het WK voetbal in 1974. Beeld Hans Heus

Imposant was zijn lichaam: 1,86 lang en 85 kilo zwaar in zijn toptijd. Als hij zijn doel uitkwam, bedachten de tegenstanders zich soms wel twee keer alvorens ze een botsing riskeerden. Later in zijn loopbaan bleef Schrijvers soms gewoon staan. Riep hij alleen maar dat typerende woord voor een doelman: ‘Los’, met een langgerekte o. Dan bleef menigeen uit de buurt en ving hij de bal rustig op.

Piet Schrijvers, geboren in Jutphaas, wonend in Ermelo, beleefde zijn grootste successen bij Ajax, dat hem na het WK van 1974 overnam van FC Twente. Ook daar bereikte hij de top, want Twente bouwde in die tijd aan een internationaal gerenommeerd elftal. Bij Ajax won hij vijf landstitels en twee KNVB-bekers. ‘De Beer van de Meer’ noemden ze hem daar, vanwege zijn gestalte en de naam van het toenmalige stadion, en hij was trots op die bijnaam. Zo heet ook de biografie van journalist Yoeri van den Busken, die drie jaar geleden verscheen: De Beer van de Meer. Op de foto staat een doelman met wijd geopende mond. Een typerend beeld: Schrijvers, geconcentreerd, altijd coachend.

Grote doelmannen

Schrijvers behoort tot de generatie van grote doelmannen uit vooral de jaren zeventig van de vorige eeuw. Jan van Beveren had het meeste talent. Jan Jongbloed, met wie Schrijvers ook concurreerde bij DWS, keepte maar liefst twee finales van het WK. Schrijvers was gewoon goed, ook als lijnkeeper, en eigenlijk had hij op 25 juni 1978 de finale moeten spelen van het WK, in Buenos Aires tegen Argentinië. Hij had Jongbloed na de matige groepsfase vervangen en het Nederlands elftal van Ernst Happel en Jan Zwartkruis was eindelijk gaan draaien, met Schrijvers in de goal.

Gewonnen van Oostenrijk in de tweede poulefase, met 5-1. Gelijk tegen West-Duitsland (2-2), maar toen, in de glorieus gewonnen wedstrijd tegen Italië (2-1), raakte hij geblesseerd door een ongelukkige botsing met verdediger Ernie Brandts. Schrijvers per brancard van het veld, Jongbloed weer invaller. Schrijvers op de tribune bij de finale, die opnieuw voor Jongbloed was, die hem na het geblesseerd afhaken van Van Beveren ook in 1974 uit het elftal hield, omdat bondscoach Rinus Michels toen met een meevoetballende keeper wilde spelen in het Totaalvoetbal.

Schrijvers speelde nochtans 46 interlands en had een prachtige loopbaan als doelman die eigenlijk alles kon. Hij was niet zo stijlvol als Van Beveren, maar wel degelijk, goed, uitstekend zelfs. Natuurlijk, in zijn nadagen kreeg hij meer kritiek, vanwege zijn toenemende gewicht ook. De Beer van de Meer werd de Bolle van Zwolle, nadat hij bij PEC was gaan voetballen, en, denigrerend, het Lek van PEC. Later was hij ook nog trainer en bestierde hij een keepersschool, maar Piet Schrijvers blijft in de herinnering altijd de Beer van de Meer.