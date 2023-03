Leerling Bassey blinkt uit als Ajax net als rest van de top met 1-0 wint

Mohamed Kudus tikt op aangeven van Dusan Tadic de 1-0 binnen. Beeld Pro Shots

De supporters in de Arena zongen tot het eind hun zondagse catechismus, over Ajax en Amsterdam, en ze wisten dat het nodig was, dat het nog even spannend was bij dat schot van Anthony Musaba met links. Af en toe trok een collectieve zucht van opluchting door het stadion.

Gelukkig voor Ajax stond Calvin Bassey centraal achterin, met zijn snelheid en kracht. Hij was omstreden, als miljoenenaankoop. Soms linksachter geweest, dan weer centraal gespeeld, af en toe op de bank gezeten. Trainer John Heitinga: ‘Hij is leergierig, hij wil elke dag beter worden.’

De Nigeriaanse Brit zelf: ‘Het is moeilijk om niet te spelen, maar het is soms ook goed om op de bank te zitten, om na te denken en te leren. Dat zei de trainer ook: kijk en leer. Naar onze opbouw, of hoe Edson Álvarez speelt. En ik krijg nu het vertrouwen. Ik doe extra werk tijdens de training, op het veld en met beelden, tijdens gesprekken met hulptrainer Dwight Lodeweges. Ik denk dat Ajax een van de beste clubs is om te leren. En het gaat om het team. Het gaat erom dat we op het eind van het seizoen kampioen zijn.’

Ajax-Feyenoord kruipt dichterbij

Intussen kruipt zondag 19 maart dichterbij, de dag van Ajax - Feyenoord, als de landskampioen zijn inhaalrace kan bekronen door de drie punten achterstand weg te vegen, in de wetenschap van een beter doelsaldo. Hoewel? Komend weekend wacht eerst nog Heerenveen-uit. Feyenoord ontvangt Volendam.

Feyenoord heeft een eenvoudiger programma tot 28 mei, op papier, maar papier zegt steeds minder op het eind van de competitie, als spanning telt, fitheid en mentale veerkracht. Hoe moeilijk won Feyenoord zaterdag van Groningen, mede door fitheid en het geloof in de goede afloop. Hoe lastig had Ajax het zondag tegen NEC, dat een muur optrok en trachtte via de counter dichtbij het doel van Gerónimo Rulli te geraken.

Ajax speelt onder John Heitinga soms zakelijk, maar wel met het hart, en dat onderkent het publiek. Op de duels met Union Berlin na is alles gewonnen, zonder werkelijk goed te zijn, op fasen na. Veel was dus te danken aan het uitmuntende verdedigen van Bassey, snel en hoekig. Met zijn snelheid en kracht maakt hij veel goed. Zondag was hij de zogenoemde koning van de wedstrijd.

Artiest Kudus

Over snelheid en kracht gesproken: Mohamed Kudus dus, artiest en maker van de goal. En ook goed: Steven Berghuis, die sommige defensieve kwaliteiten mist op het middenveld, maar weinigen spelen zo gepassioneerd, met ingevingen, speelsheid en creativiteit. Hij kreeg de voorkeur boven Kenneth Taylor en onderging zijn wissel met zichtbare tegenzin.

Kudus is al spits geweest bij Ajax en hoewel hij geen aanvalsleider is, scoorde hij ook toen geregeld. Nu bezet hij meestal de rechterflank, met acties die nauwelijks af te stoppen zijn. Te snel voor anderen. Te sterk, hoe moeilijk Ajax het ook had, tegen de defensieve opponent. Beuken, aanvallen, oppassen voor de counter en dan, na 52 minuten, valt het enige doelpunt, nadat Steven Bergwijn en Dusan Tadic rechtsachter Bart van Rooij onder druk zetten, Tadic de bal meteen voorzet en Kudus van dichtbij scoort, buiten bereik van uitblinker Jasper Cillessen. Want dat is Kudus. Als hij dat sterke lijf tussen bal en tegenstander wurmt, is er geen houden aan. Zo wint Ajax, in weekeinde van zeges van de top-vier met 1-0; Feyenoord, Ajax, AZ en PSV.

Creatievelingen

NEC is moeilijk te verslaan. Tot de aftrap net zo weinig verloren als PSV, voor de aftrap net zo weinig doelpunten tegen als Feyenoord. Een ploeg bovendien met spelers die iets extra’s kunnen als het podium mooi is uitgelicht. Oussama Tannane of Elayis Tavsan, linkspoten, creatievelingen die het heerlijk vinden, zo’n wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, waar iedereen verwacht dat Ajax zal winnen, ook omdat Ajax moet winnen om in het spoor van Feyenoord te blijven.

NEC is een goed georganiseerd elftal, defensief als trainer Rogier Meijer dat nodig acht, met de mogelijk beste doelman van Nederland, Jasper Cillessen, terug in de voorselectie van Ronald Koeman, nadat Louis van Gaal hem het WK liet missen. Cillessen was in Nijmegen (1-1) al vrijwel niet te passeren voor Ajax.

Dat ene doelpunt van Kudus was beslissend. In de traditionele ereronde om het publiek te bedanken, zat zichtbare opluchting. ‘We wisten dat we moesten winnen, zonder dat de amusementswaarde heel hoog was. We trokken de zege zakelijk over de streep’, vond Heitinga.