Leerdam maakt favorietenrol op haar eerste NK sprint meteen waar

Jutta Leerdam in actie op de 1000 meter tegen Sanne van der Schaar tijdens het NK Sprint in Thialf. Beeld ANP

Leerdam reed de kilometer in 1.13,99, een uitzonderlijke tijd. Alleen de Amerikaanse Brittany Bowe en de Japanse Miho Takagi waren in Heerenveen ooit sneller dan zij. De 20-jarige Leerdamse was de eerste om naar de omstandigheden in Thialf te wijzen. Het goede ijs en de lage luchtdruk hadden voor een ideale cocktail van glijvermogen en lage weerstand gezorgd.

Op zaterdag had Leerdam ook al goede tijden laten zien. Ze won in 38,01 de 500 meter en was even later in 1.14,47 ook de beste op de 1.000 meter. Ook al stond ze voor het eerst op een nationaal sprinttoernooi, ze vervulde haar favorietenrol met verve.

Twee vingers in de neus

Haar vertrouwen in een goede afloop was groot. ‘Als ik nog zo’n goede dag heb, dan denk ik dat het met twee vingers in mijn neus lukt’, had ze na de eerste dag gezegd. Een uitspraak die ze met schrik later op internet had teruggelezen. Het kwam veel hooghartiger over dan ze had bedoeld.

Leerdam is heel actief op Instagram. Ze heeft 88.000 volgers. Op dat sociale medium kan ze haar imago helemaal naar eigen zin modelleren. Dat ze die controle bij interviews met journalisten niet heeft, is wennen voor haar.

Toen de nationale titel eenmaal binnen was, lette ze extra op haar woorden. Alles om een zweem van arrogantie te vermijden. Haar razendsnelle tijd op de 1.000 meter probeerde ze af te zwakken. Er viel nog zoveel te verbeteren. ‘De perfecte race bestaat niet.’

Wel was ze tevreden over de manier waarop ze de druk had weerstaan. Natuurlijk, ze had spanning gevoeld, vooral op zaterdag, maar niet te gek. Ze had zich weten af te sluiten van de verwachtingen van anderen en zich zoveel mogelijk op zichzelf gericht. ‘Ik heb gelet op de dingen waar ik op moet letten’, lepelde ze een sportcliché op.

Letitia de Jong

Achter Leerdam reed Letitia de Jong naar het zilver. Zij was de enige die Leerdam tijdens het NK wist te verslaan. Dat deed ze op de tweede 500 meter. De Jong won in 37,79, Leerdam kwam tot 37,83.

Sanneke de Neeling werd derde op het kampioenschap. Dat trio mag zich ook opmaken voor de WK sprint dat op 23 en 24 februari in Thialf wordt verreden.

Het allroundkampioenschap bij de vrouwen werd gewonnen door Carlijn Achtereekte (28). De olympisch kampioene op de 3 kilometer werd op alle afstanden tweede.

Ze had de meeste weerstand gekregen van haar ploeggenote Joy Beune (19), maar ze schudde de wereldkampioen junioren definitief af op de 5 kilometer, waar stayer Esmée Visser imponeerde met een baanrecord van 6.47,47. Met die krachtsexplosie greep de olympisch kampioen bovendien het brons in het klassement.

Achtereekte verzekerde zich met haar titel ook van het laatste Nederlandse WK-ticket. Antoinette de Jong had zich via haar overwinning bij EK allround in Collalbo, twee weken geleden, al geplaatst voor het WK allround in Calgary, begin maart.

Zesvoudig wereldkampioen allround Ireen Wüst was al door schaatsbond KNSB aangewezen, ondanks haar vierde plek bij het EK.