Leerdam, de beste 1.000-meterschaatsster van het seizoen, wint in Thialf tweede wereldtitel

Jutta Leerdam wint de 1000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

Soms heeft Jutta Leerdam beelden op haar netvlies. Dat ze verliest. Dat ze zielig is. Dat concurrentie haar hindert op de kruising en daarmee al haar kansen op de wereldtitel verspeelt. Ze maakt zich altijd wel zorgen over iets, dat houdt haar scherp, weet de schaatsster. Tegelijkertijd heeft ze een beeld dat ze daar steevast overheen gooit, als het pessimisme overheerst: zij met de Nederlandse vlag, bezig aan haar ereronde. Zoals zaterdag geschiedde.

De beste 1.000-meterschaatsster van het seizoen, won in Thialf ook de wereldtitel. Niemand kon met zoveel zelfvertrouwen toeleven naar de mondiale titelstrijd als Leerdam (24). Alle wereldbekerwedstrijden over 1.000 meter die ze schaatste, won ze. Ze werd dit jaar al Europees kampioen. Ze verbeterde het baanrecord op Thialf. En dus bestonden de succeswensen die ze vooraf kreeg ook uit een soort verplichtingen. ‘Nou, vandaag moet het gebeuren, hè?’, las ze via Whatsapp. Leerdam, met enig sarcasme: ‘Dat ik echt denk: ja…, dat weet ik.’ Tegelijkertijd zegt ze: ‘Ik snap dat mensen het zeggen. En ik vind het ook niet erg.’

Over de auteur Lisette van der Geest is sportverslaggever en schrijft al ruim tien jaar over olympische sporten als schaatsen, tennis, judo, handbal en zeilen.

Droomseizoen

Leerdam beleefde een droomseizoen. Beleefde, verleden tijd. Morgen rijdt ze de 1.500 meter op de WK, haar debuut op deze afstand, maar aan dat optreden dacht Leerdam de afgelopen weken bewust niet. ‘Ik zag het alsof de WK tot en met zaterdag duurt, zo heb ik het beleefd. En dan begin ik opnieuw.’ Simpelweg omdat ze zo gefocust was op haar 1.000 meter, zo legt ze uit. Gefixeerd op de ene afstand waarop ze niet mocht verliezen, in tegenstelling tot de 500 meter waarop ze een dag eerder brons won en de 1.500 meter waar ze ook niet tot de topfavorieten voor de overwinning behoort.

‘En ik wil ook die ontspanning hebben na mijn 1.000 meter’, zegt ze in de catacomben van Thialf, een half uurtje na haar winst. Dat is een van de lessen die de langbenige schaatsster dit seizoen leerde: ze staat vaker ‘uit’, om vervolgens weer ‘aan’ te staan. Dat durft ze sinds ze kerst met familie doorbracht, een periode waarin veel schaatsers normaal gesproken dagenlang in een hotel zitten, in voorbereiding op het selectietoernooi dat eind december altijd plaatsvindt. ‘Na kerst reed ik vervolgens twee baanrecords in één weekend. Ik ben me er heel erg van bewust dat ik ook gewoon af en toe ontspannen momenten moet houden.’ En dus zoekt ze deze avond haar familie op, om de tweede afstandstitel uit haar carrière mee te vieren. ‘Want ja, dit is echt niet vanzelfsprekend of zo.’

Constant de sterkste

Dat ze dit jaar sterker is dan ooit, dankt ze ook aan een fysiek zachtere aanpak. Niet qua trainingsarbeid, wel op het gebied van voeding. Leerdam noemt zichzelf een perfectionist, van nature is ze erg onzeker, zegt ze. Dat maakt haar goed, maar ook veeleisend. De Westlandse besloot jarenlang om in het najaar, in aanloop naar het winterseizoen, flink af te vallen en daarmee droger de winter in te gaan. Dan ben ik goed, dacht ze altijd. Maar dit seizoen zei Jac Orie, trainer bij Jumbo-Visma, de ploeg waar ze dit seizoen naar overstapte, dat ze voorzichtiger moest zijn.

Waar ze andere jaren vooral kon pieken als het echt moest en aan het einde van het seizoen, is ze dit jaar constant de sterkste. ‘De druk was daardoor nu echt heel groot, echt niet normaal. Ook voor mezelf. Ik ga het natuurlijk niet laten gebeuren dat ik elke 1.000 meter heb gewonnen, maar dat ik dat dan op de WK net niet doe’, zegt ze. In dat opzicht was ze op een bepaalde manier de verliezer van haar eigen overwinningen: ‘Als ik nou de helft van het seizoen de beste was, heb je nog minder het gevoel dat het om jou draait. Maar vandaag voelde ik aan iedereen dat dat wel zo was. Van mensen die mij op het middenterrein filmden, van iedereen. De focus lag op mij.’

Jutta Leerdam: ‘Voor het schaatsen hoop ik dat er extra concurrentie bij komt.’ Beeld Klaas Jan van der Weij

En dus komt ze met meer zelfvertrouwen dit seizoen uit, denkt ze. Omdat ze presteerde ondanks de hoge druk. Een bewijsmoment naar haarzelf toe, noemt ze dat. Dat ze vanmorgen bij het inrijden een stukje van het klapmechanisme van haar schaats brak, door de grote hoeveelheid spierkracht die ze erop losliet, zag ze als een goed teken. ‘Ik raak ‘m wel.’ Maar bezorgde ook stress, ze moesten snel door de materiaalman vervangen worden voor nieuwe.

‘Zo had ik deze week een paar challenges, zeg maar. Waarbij ik het gevoel had: het universum is me aan het testen. En ik dacht: kom maar door, kom maar door. Ik kan het wel aan.’ Dat breken van het potje van haar klapschaats, het deel waardoor ijzer en schoen losgaan bij de afzet, komt niet vaak voor, maar gebeurde haar vaker. Een keer of drie dit seizoen. Of mannen dit ook hebben? Leerdam: ‘De goeie mannen wel.’

Het gat met de nummer twee en drie is groot. Leerdam schaatsste 1.13,03, waarna ze direct haar ambitie voor het nieuwe seizoen uitsprak: 1.11. Antoinette Rijpma - De Jong kwam tot 1.14,26. De Japanse Miho Takagi, winnares van olympisch goud een jaar geleden, voor Leerdam, eindigde als derde met 1.14,37. Leerdam: ‘Ik wil gewoon verder, ik wil dingen doen die ik nog nooit heb gedaan.’ Als het de concurrentie niet lukt bij haar aan te haken, dan is Leerdam haar eigen concurrentie wel, zegt ze. ‘Maar voor het schaatsen hoop ik dat er extra concurrentie bij komt.’