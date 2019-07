Leegloop Feyenoord-top: ook directeur Jan de Jong stapt op

Feyenoord-directeur Jan de Jong in De Kuip. Beeld Guus Dubbelman

Het draagvlak voor De Jong binnen de meest invloedrijke geledingen nam in hoog tempo af al gooit niemand in het openbaar met modder. De Jong op de website van Feyenoord over de verschillen van mening en consequenties: ‘Dit gebeurt vaker in de grotemensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet moeilijk over doen. Ik wens Feyenoord alle succes van de wereld!’

Rvc-voorzitter Toon van Bodegom bedankt De Jong ‘namens vele Feyenoorders voor zijn vele inspanningen harde werken’, maar gaf nergens aan diens besluit te betreuren.

De leegloop in Rotterdam-Zuid neemt ongekende proporties aan. Binnen twee jaar vertrokken de voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) Gerard Hoetmer, technisch directeur Martin van Geel, hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, hoofd jeugdopleiding Richard Grootscholten en nu dus ook algemeen directeur De Jong.

Rvc-lid Sjaak Troost schoof uiteindelijk zelf door naar de functie van technisch directeur, omdat niemand zich liet overtuigen naar De Kuip te komen. Zelfs Ferry de Haan van degradant Excelsior hapte niet toe.

Die geflopte zoektocht wordt De Jong mede aangerekend. Hij hield daarbij tot het laatst vast aan Martin van Geel toen die intern en extern al enorm onder druk stond. Ook op andere vlakken willen andere geledingen sneller doorpakken dan de gewezen directeur.

Jeugd

De Jong repte in zijn statement over de winst van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal (in 2018) als sportieve hoogtepunten. ‘Daarnaast hebben we een schitterend trainingscomplex voor het eerste elftal gebouwd en leggen we nu de laatste hand aan het nieuwe Varkenoord (jeugdcomplex, red.), de kraamkamer en het kroonjuweel van Feyenoord. Zo heeft Feyenoord grote stappen richting een mooie toekomst gezet.’

Critici menen dat Feyenoord sinds de landstitel in 2017 juist ernstig is afgegleden. Afgelopen seizoen kwam de club niet in de buurt van een prijs en viel de ontwikkeling van spelers tegen waardoor er amper budget is voor versterkingen. Thans wordt flink ingezet op de eigen jeugd, vanaf het begin een stokpaardje van De Jong, maar die heeft het in de voorbereiding onder nieuwe coach Jaap Stam moeilijk.

In de jeugdopleiding zijn de innoverende coaches bijna allemaal weg en regeert de oude hap. Er wordt in technisch opzicht hevig geleund op oud-aanvoerder Dirk Kuijt die pas twee jaar aan het trainersvak snuffelt, maar wel over het grootste netwerk beschikt, en de nieuwe coach Stam, al bekwaamt Troost zich snel in zijn nieuwe ambt.

Robert Eenhoorn

Al tijden zingt de naam van Robert Eenhoorn rond als ideale nieuwe algemeen directeur. De voormalig honkbalprofessional en -bondscoach was eerder ambassadeur van Feyenoord en speler bij de amateurtak. Eenhoorn is sinds oktober 2014 algemeen directeur van AZ, dat sindsdien steeds dichter naar Feyenoord is gekropen. Aan zijn zijde heeft hij technisch directeur Max Huiberts, die Feyenoord ook al afwees.

Voor Eenhoorn is nu plek en voor Huiberts feitelijk ook nog steeds, want Troost gaf al eerder aan slechts tijdelijk technisch directeur te willen zijn. Maar Feyenoord is een meer ingewikkelde club dan AZ. De trouwe achterban krijgt steeds meer zeggenschap, in veel aspecten gaat de club op de retro-tour, terwijl ondertussen het draagvlak voor een nieuw stadion moet worden vergroot. Eenhoorn staat voor een progressieve koers. ‘Aanpassingsvermogen is misschien het belangrijkste tegenwoordig’, stelde hij eerder in deze krant.

De invloedrijke Vrienden van Feyenoord, die de club financieel ondersteunen, pleiten al tijden voor Eenhoorn. Zij wensen een veel hardere lijn en meer sportieve ambitie, maar de AZ-directeur zal niet de enige kandidaat zijn. De rvc wil iets te kiezen hebben. Rvc-voorzitter Van Bodegom verwacht ‘op redelijke termijn’ een opvolger voor De Jong te presenteren. ‘Maar daarover valt nu uiteraard niets te zeggen.’