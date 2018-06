Leedvermaak en harde kritiek na uitschakeling Duitsland: ‘Aan het einde winnen niet altijd de Duitsers’

In Britse en Braziliaanse media is met de nodige Schadenfreude gereageerd op de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. In Duitsland zelf klinkt vooral harde kritiek en de roep om verandering.

Mario Gomez (l) en Mats Hummels slaan woensdag gefrustreerd de handen in het haar tijdens de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Foto Getty Images

Op de voorpagina van Bild, de grootste boulevardkrant van Duitsland, staat in grote letters: ‘Ohne Worte!’ Het is dezelfde kop als vier jaar geleden. Toen werd er met 7-1 gewonnen van Brazilië in de halve finale van het WK, dat uiteindelijk ook gewonnen werd door de Duitsers. Nu heeft de krant geen woorden voor het debacle in Rusland. De verdedigend wereldkampioen is niet door naar de volgende ronde. Verdriet en ongeloof in Duitsland – leedvermaak bij de rest van de wereld.

‘Schadenfreude’, het Duitse woord voor leedvermaak, is de kop bij het Britse roddelblad The Sun. ‘Kom dan, nu, Engeland’, volgt de onderkop. Nee, rouwig zijn ze er niet om in Engeland. ‘Geen Brit op deze aardbol zal er ooit genoeg van krijgen – ongeacht hoe ze dit WK verder spelen – om dit resultaat te blijven oprakelen’, schrijft Bild.

In Brazilië is het leedvermaak zowaar nog groter. Fox Sports Brasil liet na het fluitsignaal van de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Zuid-Korea niets aan de verbeelding over in hun tweet: ‘HAHAHA’, en dat maal dertig. Aantal retweets: ruim honderdduizend. De Brazilianen waren de 7-1-vernedering ook nog niet vergeten.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA FOX Sports Brasil

En zo verzuchtten de analisten bij de BBC: ‘Aan het einde winnen niet altijd de Duitsers. Die wijsheid is geschiedenis.’

In Duitsland klinkt de roep om verandering. Zo schreef Berti Vogts, voormalig voetballer en bondscoach van de Duitsers: ‘Ik neem aan dat de Duitse voetbalbond van veel spelers afscheid zal nemen. Ze verdienen het niet om te blijven spelen voor ons nationale team.’

Bondscoach Joachim Löw moet na het verlies van Duitsland op het WK vertrekken, stelt journalist Matt Pearson in Deutsche Welle. ‘Löw had veel krediet opgebouwd, na het succes van Duitsland op het WK in 2014, maar dat is nu voorbij. Zijn bestuur was een succes, maar zijn fouten in Rusland betekenen dat zijn tijd voorbij is. Löws eeuwige loyaliteit aan zijn kernteam is snel zijn achilleshiel geworden.’

Anno Hecker van de Frankfurter Allgemeine heeft zich verbaasd over de optimistische houding van de Duitse voetbalbond (DFB), ondanks zwakke kwalificatiewedstrijden en het feit dat de belangrijkste spelers van het WK van 2014 afgelopen seizoen al niet meer dezelfde winnaarsmentaliteit toonden. ‘DFB-voorzitter Reinhard Grinde had verklaard dat zelfs in het geval van vroegtijdig falen op het WK een scheiding van bondscoach Joachim Löw, wiens contract tot het einde van het WK in 2022 loopt, niet denkbaar zou zijn. Löws prestatie met de overwinning in 2014 in Rio is buitengewoon (…) maar zijn toekomst als coach moet ter discussie komen te staan.’

Voetbalprominent Michael Ballack, die zich al het hele toernooi als kritisch volger meldde op sociale media, liet in niet mis te verstane woorden weten dat het dit team ontbreekt aan leiderschap, persoonlijkheid en mentaliteit. Om vervolgens een hoop complimenten aan zichzelf op te rakelen: ‘Wat was Michael Ballack toch een groot leider en strijder op het veld.’

Met zulke vrienden heb je als land geen vijanden meer nodig.

Spits Thomas Müller wijt de historisch vroege aftocht van ‘die Mannschaft’ op het WK ook aan randzaken. Zo ging het bij de nationale ploeg wekenlang over het omstreden bezoekje van Mesut Özil en Ilkay Gündogan aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die afgelopen weekeinde werd herkozen. ‘Als je wereldkampioen bent, lig je onder een vergrootglas en word je geconfronteerd met zaken die niets met voetbal te maken hebben. Daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.’

Keeper en aanvoerder Manuel Neuer deed na afloop van de wedstrijd het woord tegenover de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung: ‘Wij moeten ons als spelers verantwoorden. Geen enkele keer stond er dit WK een team op het veld dat werd gerespecteerd door de tegenstander. Zelfs al waren we naar de volgende ronde gegaan, dan hadden teams graag tegen ons willen spelen. Er stond hier geen wereldkampioen op het veld. We hebben het verprutst. We hebben het met z’n allen verpest.’