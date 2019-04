Leeds United laat tegenstander gelijkmaker scoren als sportief gebaar

Nadat de thuisclub 18 minuten voor tijd op een wat onsportieve wijze de 1-0 had gescoord, gaf de manager Marcelo Bielsa zijn spelers de opdracht om Villa vanaf de aftrap ongehinderd de gelijkmaker te laten scoren. Door de 1-1 verspeelde Leeds de laatste theoretische kans op rechtstreekse promotie.

Leeds United moest winnen om in het spoor van Yorkshire-rivaal Sheffield United te blijven. De bevrijdende openingstreffer kwam nadat Leeds, na een korte weifeling, doorspeelde terwijl Villa’s Jonathan Kodjia geblesseerd op het veld lag. Het doelpunt van de Pool Mateusz Klich zorgde voor felle protesten en opstootjes die vijf minuten zouden duren. De Nederlandse Villa-aanvaller Anwar El Ghazi kreeg ook nog eens een rode kaart wegens wegens een elleboogstoot die geen elleboogstoot bleek te zijn.

De Argentijnse Leeds-manager Bielsa, die eerder dit seizoen bestraft was wegens spionage bij een concurrent Derby County, besloot tot een sportief gebaar door de ploeg van John Terry, de nummer vijf op de ranglijst, de gelijkmaker te laten maken. Een Leeds-verdediger leek het er niet mee eens te zijn en probeerde de ‘aanval’ nog te verhinderen. De kans is groot dat de ploegen, beiden oud-landskampioen, elkaar komende maand ontmoeten op Wembley voor de play-offs.

Talking about fair play :soccer:



“Loco” Bielsa teaches us all a lesson



He asked his players to concede equalizer to @AVFCOfficial after controversial @LUFC opening goal pic.twitter.com/DAds0VxPgn