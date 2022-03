Leeds huilt om vertrek geliefde trainer Bielsa

Marcelo Bielsa, de voormalig trainer van Leeds United, in een karakteristieke pose. Beeld REUTERS

Het ontslaan van trainers gaat in de Premier League zelden gepaard met tranen, maar de voorzitter en mede-eigenaar van Leeds United, Andrea Radrizzani, had het naar verluidt zelf ook moeilijk met Bielsa’s vertrek. Op Elland Road zal de 66-jarige Argentijn worden herinnerd als een excentrieke, vriendelijke en eenvoudige man die altijd voor een selfie wilde poseren, die altijd bereid was tot een praatje, voor zover zijn gebrekkige Engels dat toeliet. En natuurlijk als de man die wedstrijden zittend op een blauwe emmer volgde.

Bovenal is hij de man die een einde maakte aan de zestien pijnlijke jaren waarin Leeds in de Championship speelde, of lager zelfs. Twee jaar na zijn aantreden wist Bielsa de grootmacht in 2020 terug te brengen op het hoogste niveau. Dat deed hij met snel en aanvallend voetbal, dat haaks staat op het Dirty Leeds-imago dat stamt uit de succesjaren onder Don Revie. Hoe hoffelijk hij was, bleek bij een promotiewedstrijd in 2019 toen hij zijn spelers opdroeg Aston Villa te laten scoren nadat zijn team een omstreden doelpunt had gemaakt.

Tijdens het lockdownseizoen stal Leeds menig voetbalhart met het Bielsa Bal, met als hoogtepunt een 1-2- zege bij landskampioen Manchester City. Het tweede jaar verliep moeizamer, mede door de langdurige blessure van talisman Kalvin Phillips. De afgelopen weken incasseerde Leeds twintig goals in vijf wedstrijden, maar de koppige voetbalprofessor weigerde zijn filosofie te verlaten. Bielsa is inmiddels vervangen door de Amerikaan Jesse Marsch. Hij zal ooit terugkeren naar Leeds, als standbeeld, zittend op zijn emmer.