Leclerc neemt in Oostenrijk revanche op een kwetsbaar ogende Verstappen

Max Verstappen passeert in zijn Red Bull een met Nederlandse fans gevulde tribune in Oostenrijk. Beeld ANP

Liefst 50 duizend Nederlanders waren naar Oostenrijk afgereisd om het zo’n beetje jaarlijks terugkerende tafereel te zien: Max Verstappen die heerst op het circuit waar hij al vier keer won. Ze kregen zondag iets anders voorgeschoteld. Voor het eerst in maanden oogde de regerend kampioen kwetsbaar en tegelijk toonde zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc met de racewinst de titel nog lang niet te hebben opgegeven.

Exact drie maanden moest Leclerc sinds zijn zege in Australië in april wachten op zijn volgende Formule 1-overwinning. Daartussen zat een reeks wedstrijden vol motorpech en strategisch geblunder van zijn team. Race na race zag hij Verstappen daardoor van hem wegkruipen in de WK-stand, ook al zat hij in veel van die GP's in de snelste auto.

De 24-jarige Monegask was er zichtbaar klaar mee. Een week geleden stapte hij in Silverstone woedend uit zijn auto, nadat hij in het slot van de race een zekere overwinning was misgelopen toen zijn team hem als enige niet op nieuwe banden had gezet.

Zaterdag, na de sprintrace in Oostenrijk, stond hij andermaal met een zuur gezicht voor de tv-camera’s. Verstappen kon die minirace simpel winnen, omdat de Ferrari-coureurs achter hem vooral bezig waren elkaar te bevechten.

Maar in de hoofdrace op zondag viel het Leclercs kant op. Al snel werd duidelijk dat de banden van Verstappen, die startte vanaf de eerste plek, snel sleten. Daardoor verloor hij rap snelheid ten opzichte van Leclerc.

Leclerc haalde Verstappen in de twaalfde ronde voor het eerst in met een knappe actie, aan de binnenkant van een bocht. Direct daarna maakte de Nederlander een pitstop, waarmee hij op een andere bandenstrategie dan Leclerc kwam te zitten. Vanaf dat moment had Ferrari het initiatief.

Leclerc maakte zijn eerste stop aanzienlijk later dan Verstappen en kwam zo op versere, snellere banden weer de baan op, achter de Nederlander. Binnen tien ronden had hij Verstappen al ingehaald. Twintig ronden later herhaalde dat scenario zich, waardoor Leclerc Verstappen in totaal drie keer passeerde.

Verstappen leek zich te moeten verzoenen met de derde plek toen ook de Ferrari van Carlos Sainz snel dichterbij kwam. Net toen de Spanjaard Verstappen wilde inhalen, ontplofte zijn Ferrari-motor.

Daardoor finishte Verstappen als tweede, hoewel hij er na de race niet omheen draaide dat hij die plek door het wegvallen van Sainz cadeau had gekregen. ‘We hadden gewoon te veel slijtage. Op elk type band hadden we hetzelfde probleem. Na twee rondjes verloor ik direct heel veel snelheid’, zei Verstappen gelaten voor de camera van Viaplay.

‘Het voelde een beetje als een off-day. Als je in zo’n weekend dan in totaal maar vijf punten verliest (Verstappen scoorde in Oostenrijk 27 punten, Leclerc 32, red.), is het niet heel verkeerd.’

Verstappen is nu voor het eerst dit seizoen twee races op rij zonder zege. Verder giste zijn renstal naar de oorzaak voor zijn hoge bandenslijtage op het circuit waar hij vorig seizoen twee keer dominant won. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko waren de problemen ‘onverklaarbaar’. Het onderstreept dat er kwetsbaarheden in Verstappens RB18 zitten die de technici nog moeten zien weg te poetsen.

Voor Leclerc was er na drie pechmaanden juist geen betere plek denkbaar om zijn seizoen een positieve draai te geven. In 2019 werd hij op dezelfde Red Bull Ring in de slotronden op brutale – en voor zijn gevoel illegale – wijze ingehaald door Verstappen. Hij reed toen op zijn eerste F1-zege af. Het voorval heeft hem lang dwarsgezeten.

Dat hij nu wel won in Oostenrijk en onderweg ook nog eens Verstappen drie keer inhaalde, gaf hem een gevoel van revanche. ‘Ik had deze zege ook echt nodig’, erkende Leclerc. ‘De afgelopen vijf races waren ontzettend moeilijk voor mij en het team. Om nu te kunnen laten zien hoe snel we zijn, voelt ongelofelijk goed.’

Hij gaf wel toe dat hij de laatste ronden allesbehalve comfortabel in zijn Ferrari zat. Plots bleef zijn gaspedaal hangen, waardoor hij met name de langzame bochten maar moeilijk doorkwam. ‘Ik was wel een beetje bang toen’, zei de Ferrari-rijder met een veelzeggende lach.

In de WK-stand nam Leclerc de tweede plek van Verstappens teamgenoot Pérez over. Het gat met kampioenschapsleider Verstappen blijft met 38 punten aanzienlijk. Leclerc weet zelf alleen als geen ander hoe rap het kampioenschap in een paar races compleet omgegooid kan worden. Drie maanden geleden had hij na de GP van Australië nog een voorsprong van 46 punten op Verstappen. ‘Dus we moeten blijven pushen tot het einde’, zei hij.