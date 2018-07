Leclerc is de nieuwe sensatie in de Formule 1: met een trage wagen toch vaak in de top tien

Charles Leclerc (20) is in zijn debuutseizoen de revelatie van de Formule 1. Net zoals Max Verstappen drie jaar geleden. Is er een nieuwe rivaal opgestaan?

Charles Leclerc in zijn Sauber tijdens een oefenronde in de Hockenheimring in Hockenheim, Duitsland. Foto EPA

Formule 3-teambaas Frits van Amersfoort herinnert het zich nog goed. Toen hij de 17-jarige Verstappen na nog geen jaar zag vertrekken naar de Formule 1, gaf Verstappens vader Jos hem een tip: strik Charles Leclerc als opvolger. Van Amersfoort: ‘Jos was denk ik altijd wel onder de indruk van Charles, hij heeft hem veel aan het werk gezien in het karten.’

Vier jaar later is Leclerc in zijn debuutseizoen in de Formule 1 de uitblinker van de eerste seizoenshelft, die zondag eindigt in Hongarije. In zijn Sauber, een van de langzaamste auto’s van het veld, scoorde hij in elf races al vijf keer WK-punten (toptienklassering). Dat zijn meer puntenfinishes dan het Zwitserse team in de afgelopen twee seizoenen in totaal noteerde.

Nooit tevreden

‘Hij bewijst dat een coureur zelfs in de Formule 1 nog het verschil kan maken. Hij doet dingen met die Sauber die een ander niet kan. Net als Max in zijn eerste seizoen deed bij Toro Rosso’, zegt Van Amersfoort over de 20-jarige Monegask, die twee weken jonger is dan Verstappen.

Leclerc voelt zich op zijn gemak in de Formule 1. Vorig weekeinde stond hij tussen twee vrije trainingen door achter het teamgebouw van Sauber ontspannen te voetballen met een van zijn monteurs. Hij blijft nuchter onder alle aandacht voor zijn persoon. Ja, het gaat goed, zei hij in Duitsland. Maar tevreden? Dat nooit. ‘Ik kan moeilijk iets positiefs bij mezelf zien. Als het goed gaat, komt dat door het team. Als het slecht gaat, ligt het aan mij. Zo ben ik altijd geweest. Ik groei dan sneller.’

Hersencapaciteit

Het is volgens Van Amersfoort de bescheidenheid die zijn voormalig pupil typeert. Hij had in de Formule 3 één race nodig om te zien dat hij met Leclerc na Verstappen weer goud in handen had. ‘In de harde wind op het lastige circuit van Silverstone veranderde hij continu zijn rempunten. Hij wist precies wat hij deed. Charles houdt net als Max hersencapaciteit over in een auto, terwijl het gros der coureurs alles nodig heeft om hem alleen al op de baan te houden.’

Verder wil de teambaas niet gaan met het vergelijken van de coureurs. ‘Ze lijken namelijk totaal niet op elkaar, behalve dat ze heel hard kunnen autorijden. Max is een beetje als Maradona. Het pure, eigenzinnige toptalent. Charles is meer Iniesta. Wat verfijnder en degelijker. Hij is mentaal ook heel sterk. Misschien wel sterker dan Max, maar dat komt ook omdat Charles al flink is gevormd door het leven.’

Van Amersfoort doelt op het recente overlijden van twee sleutelpersonen in Leclercs nog jonge leven: boezemvriend Jules Bianchi en zijn vader. Formule 1-coureur Bianchi overleed in juli 2015, nadat hij door een crash bij de GP van Japan negen maanden in coma had gelegen. Leclerc reed toen voor Van Amersfoort.

‘Zijn dood bleek achteraf een veel grotere impact op Charles te hebben gehad dan we dachten’, zegt Van Amersfoort. ‘Hij is gaan racen door Jules. Na diens dood ging hij slechter rijden, de concentratie was weg. Maar jongens van die leeftijd (Leclerc was toen 17 jaar, red.) delen dergelijke problemen tegenwoordig niet meer in de racerij, uit angst zwakte te tonen.’

Vorig jaar overleed na een lang ziekbed zijn vader Hervé. Leclerc reed toen in de Formule 2. Vier dagen later won hij de race in Azerbeidzjan. Vorig jaar reed hij bij de GP van Maleisië zijn eerste vrije training voor Sauber. In een persgesprek praatte hij openhartig over zijn vader.

Leclerc: ‘Voor iedereen is het moeilijk zijn vader te verliezen. Het heeft me volwassener gemaakt, kracht gegeven en me anders naar het leven doen kijken. Racen is niet het enige. Dat besef heeft veel druk van me weggenomen.’

Verder zei hij niet jaloers te kijken naar Max Verstappen. Hij debuteerde in 2010 gelijktijdig met de Nederlander in de internationale kartklasse KF3 en stapte net als Verstappen in 2014 over naar de autosport, maar zag Verstappen drie jaar eerder de Formule 1 halen. Leclerc: ‘Hij koos een ander pad. Ik ga liever stap voor stap.’

Frits van Amersfoort vult aan: ‘Charles miste ook die turboaandrijving van een bekende raceachternaam en Jos en Max hadden wat meer moed. Ze durfden die jump vroeg te maken. Dat is goed uitgepakt. Het management van Charles is iets conservatiever, maar niet minder goed.’

Volgens Van Amersfoort kan het bijna niet anders, of Leclerc en Verstappen vechten in de toekomst ‘een titanenstrijd’ uit om F1-wereldtitels. Wanneer is onduidelijk. Verstappen beschikt bij Red Bull nog niet over de motor om dat te kunnen. Leclerc zit nog niet bij een topteam.

Daar kan spoedig verandering in komen. Twee jaar geleden kwam Leclerc onder de vleugels van Ferrari terecht. Dankzij zijn prestaties zit Charles in een zetel om in de nabije toekomst de befaamde rode auto te besturen. Hij wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een promotie naar Ferrari, waar de 38-jarige Fin Kimi Räikkönen al jaren op de schopstoel zit. Vijf jaar geleden won hij zijn laatste race.

Afgemaakt

Van Amersfoort betwijfelt of Leclerc nu al de stap moet wagen naar het populairste en succesvolste Formule 1-team, waar de druk permanent torenhoog is: ‘Als hij ermee om kan gaan, krijgt hij de kans om Max te overstijgen en misschien wel de jongste wereldkampioen ooit e worden. Maar ik hoop echt dat Charles de tijd krijgt om te rijpen. Ik denk dat hij bij Ferrari wordt afgemaakt, hoe sterk hij ook is.’

‘Maar ach’, zegt Van Amersfoort lachend. ‘Twee jaar geleden zei ik waarschijnlijk hetzelfde toen Max overstapte naar Red Bull.’