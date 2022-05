Leclerc herpakt zich na spin net op tijd in kwalificatie en start GP van Spanje voor titelrivaal Verstappen

Verstappen feliciteert zijn rivaal Charles Leclerc na afloop met zijn winst in de kwalificatie. Beeld ANP

Zowel voor Verstappen als Leclerc verliep de kwalificatie in Barcelona niet vlekkeloos. Verstappen leek met name in het begin van de kwalificatie moeite te hebben om zijn auto soepel door de langzamere bochten van de baan te sturen. Verder kampte hij in het slot van de kwalificatie plots met een DRS-probleem, waardoor hij geen snelle laatste ronde meer kon rijden.

Ook bij Leclerc kwamen de snelle rondjes niet vanzelf. Sterker: bij aanvang van het derde en beslissende kwalificatiedeel verloor hij zelfs de controle over zijn Ferrari, waardoor hij spinde en geen noemenswaardige tijd neerzette. Hij kreeg één ronde om dat wel te doen. Ondanks die enorme druk op zijn schouders slaagde de WK-leider daar met verve in; Leclerc was liefst drie tiende van een seconde sneller dan Verstappen, die de tweede tijd reed. Dankzij een flinke dosis veerkracht ging zijn kans op de zege zo in één rondje van nihil naar aanzienlijk.

Hoop op minder bandenslijtage

Gezien de overvloed aan snelheid in Leclercs Ferrari was Verstappen gematigd tevreden met zijn kwalificatie. ‘Je zag het hele weekend dat ze best wel wat snelheid hadden’, zei Verstappen voor de camera van Viaplay. ‘Dus qua snelheid denk ik dat zij er iets beter voorstaan en het is hier niet makkelijk inhalen, maar we gaan het wel gewoon proberen. Hopelijk slijten onze banden wat minder snel dan die van hun.’

Dankzij zijn eerste startplek heeft Leclerc in ieder geval een uitstekende kans op de overwinning, aangezien de GP in Barcelona meestal wordt gewonnen door de coureur die vertrekt vanaf poleposition. Aan de andere kant is dit seizoen al vaker gebleken dat Ferrari sneller was in de kwalificatie en Red Bull in de race de rappere auto had. Bijvoorbeeld twee weken geleden in Miami, waar Leclerc ook pole greep en Verstappen uiteindelijk de race won.

Updates

Ferrari zal hopen dat het scenario in Spanje anders is, omdat de Italianen de race hebben uitgekozen als eerste wedstrijd van dit seizoen waar de auto flink is verbeterd. Vooraf was daarom al duidelijk dat de kwalificatie in Barcelona een interessante kijk zou geven op de huidige pikorde, met als belangrijkste vraag: was het Ferrari gelukt om het verschil met Red Bull weer weg te poetsen? Verstappens team verbeterde de auto vorige maand in Imola fors en dat leverde de regerend wereldkampioen flink wat snelheidswinst op.

Verder kent het circuit van Catalonië geen geheimen voor de teams. Drie maanden geleden reden ze er al vele duizenden kilometers in de eerste test. Al die informatie helpt bij het afstellen van de auto's, waardoor iedereen met zo’n beetje de snelst mogelijke bolide aan de start verscheen. Ook dan ontlopen Ferrari en Red Bull elkaar nauwelijks, zo bleek zaterdag.

Achter die twee onomwonden topteams vielen met name de verbeteringen bij Mercedes op, dat het seizoen erbarmelijk begon. De renstal was net als Ferrari naar Barcelona afgereisd met een flink geüpdatete auto en die lijken het team eindelijk wat hoop te bieden. Het gat met Red Bull en Ferrari was behoorlijk kleiner dan in de vorige races en daarnaast oogde de Mercedes stabieler; coureurs George Russell en Lewis Hamilton stuurden hun auto met veel meer zelfvertrouwen over het circuit.

In die snellere Mercedes zouden Russell en Hamilton zondag ook zomaar een rol kunnen spelen in de uitkomst van de race.