Leclerc glorieus winnaar in Monza, Verstappen middenmoter

Charles Leclerc viert zijn overwinning in Monza met zijn Ferrari-team. Beeld Getty Images

Direct na de ereronde van Leclerc stoof er een rode menigte het circuit op, richting het podium om een glimp op te vangen van de jonge Monegask. Verstappen was toen al anoniem uit zijn auto gestapt, als de nummer acht van de GP van Italië.

De lauwe sfeer rond zijn persoon na de race was een flink contrast met het optimisme bij het ingaan van de zomerstop eind juli, na twee zeges in vier races. Eindelijk leken puzzelstukken op de plek te vallen. Maar toen Verstappen tijdens zijn vakantie nadacht over de eerste races na de zomerstop vreesde hij al lastige weekeinden, zei hij.

Zijn Honda-motor is nog niet krachtig genoeg om op snelle circuits als Spa-Francorchamps en Monza, waar veel motorvermogen doorslaggevend is, te wedijveren met de Mercedessen en Ferrari’s. ‘Het is deze wedstrijden even doorkomen’, zei Verstappen in België al.

Met die instelling maakte hij weer fouten die na een nagenoeg perfect jaar verdwenen leken uit zijn rijden. In België eindigde zijn race al na een paar honderd meter, omdat een overhaaste inhaalpoging hem schade opleverde. In Italië kreeg hij de nieuwste Honda-motor in zijn auto. Vanwege die motorwissel moest hij vanaf de laatste plek vertrekken.

Het lukte hem zondag vervolgens niet om uit het gedrang te blijven na de start. Een botsing kostte hem zijn voorvleugel en bemoeilijkte zijn inhaalrace. Verstappen reageerde voor de camera van Ziggo Sport laconiek op dat moment. ‘Alles hoopte zich op voor die eerste chicane. Toen wilde ik naar links sturen, maar raakte ik nog net een band. Ik wil gewoon weer fatsoenlijk vooraan starten. Dan blijf je ook uit dit gezeik.’

Singapore of Mexico

Hij kijkt uit naar volgende races, waar zijn kans op succes florissanter is. Zoals op het stratencircuit in Singapore over twee weken of volgende maand in Mexico, waar hij de afgelopen twee jaar won. Ondertussen is het aan Honda de taak ervoor te zorgen dat Verstappen volgend jaar een krachtbron heeft waardoor hij wel met goede zin afreist naar circuits als Monza. Want dat is essentieel als hij in 2020 een gooi naar de titel wil doen.

Daarnaast manifesteert Verstappens leeftijdsgenoot Charles Leclerc zich steeds nadrukkelijker als een gevaarlijke concurrent die niet onderdoet voor de Nederlander als het gaat om stuurtalent en mentale kracht. Een week na zijn eerste zege in België bewees Leclerc zondag in Italië andermaal zich razendsnel te hebben aangepast aan het leven als topcoureur.

Een half jaar geleden debuteerde Leclerc in een Ferrari. In Monza reed hij met de ogen van tienduizenden Italiaanse tifosi op hem en de auto van vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton tientallen ronden in zijn spiegels naar de overwinning. Met zijn zege is Leclerc nu de jongste coureur die twee races achter elkaar heeft weten te winnen in de koningsklasse. ‘Ik ben nog nooit zo moe geweest’, zei hij euforisch na de race.

Tussentijds verbleekt in Leclercs schaduw de ster van zijn teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in rap tempo. De Duitser won een jaar geleden voor het laatst een race, vergooide in Italië zijn wedstrijd met een onnodige spin en werd in het slot ook nog eens op een ronde gezet door Leclerc.

Ruim twee maanden geleden liet Leclerc zich in Oostenrijk in het gevecht om de overwinning nog afbluffen door een brutalere Max Verstappen. Die race was voor hem een kantelpunt, zei hij. Hij bewees het zondag door Hamilton, die het WK leidt, tijdens het verdedigen even op het gras te duwen. ‘Sinds Oostenrijk is het duidelijk dat de scheidsrechters ons wat meer laten racen. Dat is goed’, zei Leclerc.

In het restant van het seizoen staan er nog zeven races buiten Europa op de kalender, op circuits waar Verstappen, Hamilton en Leclerc gelijkwaardiger met elkaar de strijd kunnen aangaan dan in de afgelopen twee races. Het wordt misschien wel een voorproefje van de titelstrijd van volgend jaar.