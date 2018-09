Leclerc (20) debuteert drie jaar na Max in F1 maar wel in een Ferrari

Charles Leclerc (20) is twee weken jonger dan Max Verstappen, debuteerde drie jaar later dan de Nederlander in de Formule 1, maar zit volgend jaar waarschijnlijk in een snellere auto. Dinsdag maakte Ferrari bekend dat Leclerc het stoeltje krijgt van Kimi Räikkönen. De 38-jarige Fin keert terug naar Sauber, het team waarbij hij in 2001 zijn F1-carrière startte.

De afgelopen seizoenen bleek dat Räikkönen (in 2007 de laatste coureur die in een Ferrari wereldkampioen werd) zijn beste tijd achter zich had. Er werd volop gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger. Verstappen werd veelvuldig genoemd tot hij vorig jaar zijn contract bij Red Bull verlengde.

Vorig jaar werd Leclerc met overmacht kampioen in de Formule 2, de hoogste klasse onder de Formule 1. Hij zat toen al in het talentenprogramma van Ferrari. De Italianen promoveerden hem dit jaar naar satellietteam Sauber. In een relatief trage auto veroverde hij met zijn rijden (vijf keer in de toptien) en vormende levensloop (hij verloor vorig jaar zijn vader) elke race meer harten.

Grootste fan van Leclerc was Sergio Marchionne, topman van Ferrari’s moederbedrijf Fiat Chrysler. Voor hem was er geen twijfel: Leclerc zou in 2019 voor Ferrari rijden. Niet iedereen in het team zag dat zitten. ‘Formule 1-teams zijn multinationals, er moet geld worden verdiend. Het is dan een risico om een jonge, onervaren coureur te nemen’, legt voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos uit.

Toen Marchionne in juli overleed, was het stoeltje van Leclerc bij Ferrari plots weer onzeker. Uiteindelijk besloten de Ferrari-bazen toch de laatste wens van de alom geliefde topman te respecteren.

Zijn komst kan de verhoudingen binnen de Italiaanse renstal flink opschudden. Sinds 2015 is viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (31) de eerste coureur. In die periode heeft hij niet weten te overtuigen zoals zijn illustere landgenoot Michael Schumacher. Mede omdat hij lang niet beschikte over de snelste auto.

Die heeft hij dit seizoen wel. Alsnog staat hij dertig punten achter op WK-leider Lewis Hamilton. Vanwege de komst van Leclerc staat er volgens Robert Doornbos in de nog resterende zeven races van dit seizoen extra druk op Vettel. Räikkönen schikte zich zonder mokken in zijn rol als tweede rijder. Leclerc wil niets liever dan zich bewijzen, het liefst door zich eerder dan Verstappen te kronen als jongste wereldkampioen ooit.